Гёргей (венг. Gorgey), Артур (30.01.1818, Торопец ‒ 21.05.1916, Вышеград)

Гёргей (венг. Görgey), Артур (30.01.1818, Торопец — 21.05.1916, Вышеград) — венгерский генерал, участник революции 1848—1849. С 30 марта 1849 — главнокомандующий венгерской армией, 21 мая после трехнедельной осады захватил столицу Венгрии, с мая — военный министр революционного правительства. 11 августа после отставки Кошута стал диктатором. Лидер так называемой Партии мира, вел переговоры с Паскевичем о капитуляции венгерской армии, сдался в плен под Вилагошем. По просьбе Николая I был помилован и интернирован в Австрии. Вернулся в Венгрию после австро-венгерского соглашения 1867.

Соч.: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. Bd. 1—2. Leipzig, 1852. Е. В. Котова.