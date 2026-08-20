ГЁРЕМЕ

ГЁРЕМЕ (тур. Göreme) - долина (и населенный пункт в иле Невшехир) в центральной части Малой Азии, в Каппадокии (на территории современной Турции), где сосредоточено множество пещерных храмов византийского времени; впосл. это название распространилось на близлежащие селения, его получил и музей, основу которого составили храмы, находящиеся как в этой долине, так и в соседних более мелких долинах и в отдельно стоящих конусообразных скалах (конусах).

Расположенное у входа в долину Гёреме поселение Матиана (современный Мачан) известно с античного времени как место захоронения (найдены 15 античных погребений и некрополь рим. времени). С раннехристианской эпохой связывают имя одного из жителей Матианы, мученика Иерона, пострадавшего при императоре Диоклетиане (смотри статью «Мелитинские мученики, 33»; о мученичестве и чудесах известно из рукописного источника каппадокийского происхождения, относящегося к 515). Рука мученика Иерона стала местночтимой святыней, была положена в апсиде базилики cвятого Иоанна Предтечи в Чавушине; происходившие от нее чудеса привлекали большое число паломников. В VII-VIII веках рядом с базиликой были основаны 2 погребальных храма, возникли монашеские поселения. В средневековый период (X-XI века), после запустения, связанного с набегами арабов и длившегося в течение несколько веков, эти места вновь стали заселяться монахами, возобновилось паломничество (Матиана в это время упоминается как резиденция епископа).

На территории Гёреме обнаружено и описано около 40 храмов с росписями византийского времени, в основном X-XI веков. Строительство Новой Токалы-килисе (Гёреме 7; 950-960 годы), донаторами которой была семья императора Никифора Фоки, стало также одной из причин известности монашеского центра в Гёреме; увеличилось количество храмов с росписями, заказчиками которых были представители местной аристократии.

Церкви Гёреме вырублены в скальных массивах или в отдельно стоящих конусах. Все без исключения храмы и часовни повторяют в интерьере формы византийской архитектуры, наиболее часто встречаются базиликальные 1-нефные, 2-нефные, 3-нефные, перекрытые цилиндрическими сводами, с 1 или 3 апсидами; храмы типа свободного или вписанного креста в плане (крестово-купольные, 4-столпные или 4-колонные) с главным куполом над средокрестием и малыми куполами над угловыми ячейками; входы в храмы часто оформлены слепыми аркадами.

Территория музея Гёреме занимает верхнюю часть долины, где скалы образуют амфитеатр. Здесь сконцентрировано множество храмов и монастырей, большинство которых было исследовано и пронумеровано Г. Жерфанионом (значатся под № 16-28). Время их строительства относится к XI веку, что совпадает с расцветом монашеских поселений после основания Токалы II. Кроме храмов и монастырских построек сохранились помещения трапезных со столами на 30-40 человек, многочисленные часовни с погребениями. Созданные в этот период росписи представляют образцы, отражающие художественные вкусы византкийской провинции своего времени. Это и скромные ансамбли, единственным декором которых являются кресты, простые рисунки и орнаменты красной охрой, изображения донаторов, и памятники с полными, законченными иконографическими программами, разработанными в Константинополе и распространившимися по всей империи, при сохранении оригинальных черт, свойственных Каппадокии.

Стилистика росписей в немалой степени зависела от техники письма: живопись исполнена по гажевой штукатурке, нанесена тонким слоем (практически «по сухому») на поверхность стены. Памятники Каппадокии, в частности района Гёреме, можно разделить на 2 стилистические группы: 1-я ориентируется на классическое византийское искусство, но упрощает его, применяя сильную линейную стилизацию; 2-я развивается в русле местной традиции, основанной на воспроизведении форм восточно-христианского искусства, известного по памятникам изобразительного искусства VI-VII веков на территории коптского Египта, Малой Азии, а также по некоторым сирийским рукописям.

Около 900 года.

Кылычлар-килисе (Гёреме 29) находится в основании скального массива, увенчанного несколькими конусами. В плане - вписанный крест, имеет 3 апсиды, центральный купол на барабане, опирающемся на 4 круглых столпа. Рукава планового креста перекрыты полуциркульными сводами, угловые ячейки восточной части храма - 2 малыми куполами (без барабанов), западной части - плоскими плафонами.

В конхе центральной апсиды - «Христос во славе» (сохранился только фрагмент нимба), окруженный ангельскими силами; в нижнем регистре - святительский чин из 12 фигур (плохой сохранности; узнаются образы святителей Афанасия Великого, Власия Севастийского, Григория Нисского). На склонах арки - священномученик Ипатий Гангрский, напротив Спиридон, епископ Тримифунтский, под ними, на внутренних сторонах столпов, фланкирующих вход в апсиду,- изображения в рост 2 воинов: великомученика Георгия с копьем и мечом и, возможно, великомученика Феодора Тирона (не сохранилось).

В конхе северной апсиды - Богоматерь с Младенцем на троне с 4 предстоящими: сохранились 2 фигуры - справа праведник Захария и симметрично ему слева святой Иоанн Предтеча (Jolivet-Levy. P. 139) или пророк Исаия (Jerphanion. Р. 263). Под изображением в конхе - одна из самых ранних в монументальной живописи композиций, «Причащение апостолов». На пилястре, между центральной апсидой и жертвенником,- образ Богоматери. Фигура развернута в сторону апсиды, руки подняты в молитвенном жесте. В южной апсиде росписи не сохранились.

В центральном куполе и барабане изображено «Вознесение», в парусах - евангелисты в медальонах; на триумфальной арке и в 2 малых куполах представлено несколько погрудных образов Христа Пантократора. Изображения архангелов Михаила и Гавриила помещены в плоских плафонах, завершающих ячейки западного нефа. На склоне восточной подпружной арки - погрудные изображения 17 пророков в медальонах.

Первые 9 сцен евангельского цикла размещены в верхнем ярусе подкупольного пространства, на поверхностях полуциркульных сводов в рукавах креста и в люнетах северных и южных стен. Цикл начинается композицией «Благовещение», изображенной на южном склоне свода, перекрывающего предалтарную ячейку, далее следуют: «Встреча Марии и Елисаветы» и «Испытание водой» (сюжет из Протоевангелия Иакова), «Праведник Иосиф и Богородица» (в люнете), «Рождество» (в южном рукаве креста). В северном рукаве креста - «Поклонение волхвов», «Сон праведника Иосифа» (в люнете), «Бегство в Египет». Заканчивается цикл на северном склоне предалтарного свода «Введением Пресв. Богородицы во храм».

В угловых ячейках южной части храма, в 2 верхних ярусах стен, помещены сюжеты: «Явление ангела святому Иоанну Предтече», «Встреча святого Иоанна Предтечи и Иисуса Христа», «Крещение», «Праведник Закхей», «Исцеление слепого», «Воскрешение Лазаря», «Вход Господень в Иерусалим», «Тайная вечеря», «Предательство Иуды», «Суд Анны и Каифы». Далее, начиная с нижнего яруса западной стены северо-западной угловой ячейки,- «Отречение и плач апостола Петра», «Омовение ног апостолам», «Суд Пилата», «Шествие на Голгофу», «Распятие», «Снятие с Креста», «Положение во гроб», «Жены-мироносицы у Гроба Господня», «Сошествие во ад». В своде средней ячейки западного поперечного нефа - «Отослание апостолов на проповедь».

На западной стене, в люнете и на склонах арки над входом,- «Сошествие Святого Духа на апостолов». Не сохранилась, но определяется по фрагментам сцена «Успение Богоматери» в нижней части стены южного рукава креста (симметричная композиция на северной стене утрачена). Остальные поверхности заняты изображениями святых мучеников и воинов, а также орнаментальным декором.

Стиль живописи с преобладанием гармоничных сочетаний розовых, голубых, коричневых тонов, естественностью поз, выразительными ликами, богатым орнаментом ориентирован на византийские образцы.

Середина X века.

Эль-Назар-килисе (Гёреме 1) расположена в отдельно стоящем конусе. Храм типа свободного креста, рукава которого перекрыты цилиндрическими сводами, с куполом на барабане над средокрестием и 3 апсидами. Северо-западная часть обрушена. После продолжительных реставрационных работ храм открыт для посещения в 1999 году.

Живопись сильно разрушена, в центральной апсиде сохранилась лишь в своде и доходит до уровня ниш. В конхе изображена Богоматерь с Младенцем на троне, по сторонам - фигуры 2 архангелов в лоратных одеждах и 2 неизвестных святых, возможно пророка и диакона (Jolivet-Levy. P. 84). В зените конхи - божественная десница. В южной апсиде - фрагменты изображения Христа на троне, по сторонам - 2 ангела. Росписи северной апсиды не сохранились.

В куполе и барабане - сцена «Вознесение». Восседающего на радуге Христа во славе несут 4 ангела. Ниже - Богоматерь «Оранта» в окружении 12 апостолов. В парусах - погрудные изображения евангелистов в медальонах. Склоны подпружных арок, а также центральные части сводов рукавов креста заняты изображениями пророков и мучеников в медальонах.

В рукавах креста представлены композиции евангельского цикла: в южном - от «Благовещения» до «Рождества Христова» (на восточном склоне свода - «Елисавета, скрывающаяся в горе»,- сюжет, основанный на Протоевангелии Иакова); в северном - «Вход Господень в Иерусалим», «Распятие», «Воскрешение Лазаря» (не сохранился), «Сошествие во ад», под которым 3 фигуры в рост (в центре - с посохом и крестом, возможно, святой Иоанн Предтеча); в западном - «Преображение», святые равноапостольные Константин и Елена, «Крещение».

Стиль росписи, характерный для восточнохристианской группы памятников (схож с живописью Токалы-килисе I), отличается следующими чертами: искаженными ракурсами и пропорцией фигур, экспрессивностью поз и движений, акцентированно большими размерами рук и ног, а также широко раскрытых глаз, отвлеченностью персонажей при общей повествовательности сюжетов, включающих бытовые детали, открытые локальные цвета (ярко-красный, ярко-голубой, зеленый).

Конец X - 1-я четверть XI веков.

Росписи храмов Мерьемана (или Кылычлар-Кушлук; Гёреме 33), Цистерны, Карабулут-килисе исполнены одной артелью с небольшим разрывом во времени, назвать последовательность их создания трудно. Стиль росписи отличают черты провинциальности, местного восприятия византийских образцов, особенно в сравнении с живописью того же времени в церкви святой Варвары в Соганлы (между 1006 и 1021 годами). Объем фигур обозначен несколькими линиями, схематично повторяющими византийский прототип; сюжеты приобретают жанровость.

Церковь Мерьемана расположена в 300 м от музея, в скалах, и является частью разрушенного монастырского комплекса. Прямоугольный в плане храм, вытянутый по оси «север-юг», имеет 3 апсиды (южная апсида обрушена), перекрыт 2 цилиндрическими сводами (северный в 2 раза шире южного) без промежуточных опор. В южной и сеаерной стенах, ограничивающих неф, вырублены ниши. Перед апсидами находится поперечный проход, расположенный на несколько ступеней выше основного пространства, перекрытый 3 поперечными цилиндрическими сводами и ограниченный колоннадой. Эта архитектурная особенность скорее всего копирует восточную часть Токалы II.

В центральной апсиде сохранилось изображение Христа на троне - фрагмент деисусной композиции. В северной апсиде представлен небесный покровитель донатора cвященномученик Никандр Мирский, по сторонам которого - святители Василий Великий и Модест Иерусалимский. Над 2 арками сводов, ограничивающих поперечный проход перед алтарной частью, перед северной и центральной апсидами,- Деисус: оплечные образы в медальонах Христа, Богоматери и святого Иоанна Предтечи.

В полуразрушенной южной апсиде сохранились остатки росписи: нимб и крыло архангела Михаила и написание его имени по-гречески, очевидно, здесь было изображение Богоматери между 2 архангелами либо больших размеров образ архангела Михаила (предположение Н. Тьерри), как, например, в Эльмалы-килисе или Чарыклы-килисе.

На сводах перед апсидами - погрудные изображения преподобных жен с молитвенно воздетыми руками: Евдокии и Марины, Анны и Параскевы, Анастасии и Евпраксии. На стенах в наосе женские фигуры представлены в рост. Большое количество образов святых жен позволяет предположить, что церковь была частью женского монастыря.

На триумфальной арке центральной апсиды - полуфигура преподобного Онуфрия Великого, а над аркой северной апсиды - преподобного Зосимы Палестинского (в позе оранта); изображение преподобной Марии Египетской помещалось над аркой утраченной южной апсиды (Jolivet-Levy. Р. 144). В южной части наоса расположены сцены «Путешествие в Вифлеем» и «Рождество Христово», в северной - «Распятие» и «Успение». Остальное пространство наоса занято образами святых, среди которых - святитель Иоанн Златоуст, пророк Даниил во рву львином, святой Иоанн Предтеча, держащий свиток с надписью: «Се агнец Божий…» (в нишах южной стены), великомученики Георгий, Феодор, Пантелеимон, Евстратий, равноапостольные Константин и Елена (в нишах западной стены), мученик Христофор в воинских одеждах (справа от входа на северной стене) и др.

На западной стене - изображение Богоматери в рост между 2 архангелами. У ног Богоматери - коленопреклоненные фигурки донаторов, супругов Никандра и Эбоннеи.

Церковь Цистерны расположена недалеко от села Авджылар в долине Эль-Назар. До 1999 года была замурована до свода и служила для сбора воды. Прямоугольная в плане церковь перекрыта большим цилиндрическим сводом, имеет выступающую апсиду, в северной и южной стенах вырублено по 1 высокому неглубокому аркосолию (сдвинуты к востоку); с западной стороны аркосолиев еще по 1 маленькой нише, в южной нише - конный образ великомученика Георгия, побивающего змея.

В алтаре - изображение Иисуса Христа (живопись лика имитирует мозаику) на троне с предстоящими Ему Богоматерью и святым Иоанном Предтечей. Обрамляют алтарную нишу на восточной стене образы на тронах Иисуса Христа (справа) и Богоматери с Младенцем (слева), по сторонам от них - погрудные изображения праведных Анны и Иоакима.

В зените свода - погрудные образы пророков в медальонах. На южной стороне свода - «Благовещение», «Путешествие в Вифлеем», «Рождество Христово», «Крещение» (в нише аркосолия на южной стене), «Преображение» (на триумфальной арке). Страстной цикл - «Тайная вечеря», «Предательство Иуды» и «Взятие Христа под стражу», «Распятие» - на северном склоне свода; «Сошествие Святого Духа на апостолов» - в западной части. На стене аркосолия рядом с «Крещением» - архангел Михаил, напротив - «Сошествие во ад» и архангел Гавриил. Выбор изображений святых характерен для Каппадокии и включает святых воинов (великомученика Георгия, несколько Севастийских мучеников, мученика Ореста Каппадокийского, местночтимого святого Иерона) и преподобных (Мину, Ефрема, Олимпия, Арсения, Евфимия, Феклу и др.).

Часовня Карабулут-килисе была погребальной. На плоском перекрытии - «Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Вознесение пророка Илии». На стенах - образы воинов великомучеников Георгия и Феодора на конях, побивающих змеев, изображение в рост святого Евстафия.

Середина - 3-я четверть XI века.

Юсуф-Коч-килисе расположена в селе Авджылар. Вырублена в западной части отдельно стоящего конуса и была частью небольшого монастыря (посвящение неизвестно, носит название по имени прежнего владельца). Представляет собой необычный вариант крестово-купольного храма с 2 апсидами и 2 куполами, опирающимися на 6 колонн, 2 из которых общие для обоих куполов.

В конхе северной апсиды - поясное изображение Богоматери с Младенцем на руках. В нижнем регистре святительский чин в рост (Василий Великий, Григорий Богослов, Николай Мирликийский и Иоанн Златоуст ) фланкирован изображениями архидиаконов (Стефана и Лаврентия?). В тимпане над апсидой - погрудный образ Христа Пантократора.

Единственной сюжетной композицией в росписи является «Благовещение», расположенное на прилегающей к алтарю стене; возможно, храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

На сводах, примыкающих к восточной, западной, северной стенам,- парные поясные образы мучеников: Флора и Лавра, Сергия и Вакха, Кирика и Трифона.

На плоском перекрытии северо-западной угловой ячейки - полуфигура Мисаила - одного из 3 отроков в пещи огненной; изображения Анании и Азарии помещены на перекрытиях угловых ячеек в южной части храма.

В южной апсиде - 3-фигурный Деисус, в тимпане над ним - полуфигуры апостолов Петра и Павла. Их изображения составляют центр апостольского чина, распределенного по всему верхнему ярусу (по сводам и тимпанам). На западной стене - святые равноапостольные Константин и Елена, держащие Крест. Рядом, справа,- пророк Даниил во рву львином. На остальных плоскостях нижнего регистра - образы воинов мучеников: в центре южной стены - обращенные друг к другу великомученики Георгий и Феодор, на белом и красном конях, пронзающие копьями змеев. Рядом с образами воинов в молитвенных позах представлены изображения донаторов храма: рядом с великомучеником Димитрием - мужчина, названный в подписи «служитель Бога Феодор», у ног великомученика Прокопия - женщина.

В 2 куполах - поясные парные изображения 4 архангелов в лоратных одеждах, с жезлами (или лабарумами) и со сферами в руках. Архангелов в северном куполе окружают изображения на парусах 4 серафимов, в южном - тетраморфов. Подобные изображения в куполах не имеют аналогов в памятниках византийского мира. Стиль и приемы росписи Юсуф-Коч-килисе близки к декору византийских памятников середины XI века, таким как Осиос Лукас в Фокиде (30-е годы XI века), собор Святой Софии в Киеве (40-е годы XI века), где выявлена ориентация на аскетический идеал, единая типология образов, внутренняя сосредоточенность, монументальность, условность стилистических приемов. Палитра скупая: охра, сажа, белила. Лики архангелов, Христа, Богоматери, апостолов Петра и Павла прописаны более тщательно.

Саклы-килисе (церковь святого Иоанна, Гёреме 2а, середина XI века) расположена в зоне скал, прилегающих к музею. Прямоугольный в плане, вытянутый по оси «север-юг» храм имеет 3 апсиды и нартекс, открытый 2-частной аркадой в наос.

Живопись выполнена по тонкому, просвечивающему белому грунту (штукатурка отсутствует), колорит 3-цветный. Геометрический орнамент скуп, нередко его заменяет красная линия, отделяющая архитектурные плоскости. Роспись апсид не сохранилась, за исключением южной, где остались фрагменты изображения Христа на троне. На стене, отделяющей нартекс от наоса, прорезанной 2-частной аркадой, со стороны входа в наос,- фигуры Богоматери и архангела Гавриила из сцены «Благовещение» и фигура пророка Исаии. В замке северной арки, в медальоне,- изображение Христа Еммануила, в замке южной - Нерукотворный образ Спасителя на убрусе, окруженный 7 печатями. Такой же образ, но без печатей находится в предалтарной части наоса, на северной стене. Рядом, под большой композицией с изображением великомученика Георгия на коне, побивающего змея,- погрудный образ архангела.

Верхние части стен занимают несколько композиций из евангельского цикла («Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Распятие»). На южной стене при входе - «Видение святого Евстафия», сюжет, нередко повторяющийся в каппадокийских храмах. Фигуры святых занимают нижний ярус стен, поверхности опор и арок, разделяющих пространство храма: Иеремии, Космы и Дамиана , Игнатия, Никиты, Георгия и Феодора (изображены на конях, друг напротив друга, побивающими копьями змеев), Константина и Елены, Димитрия, Нестора, Феодора Тирона, Ермолая, Пантелеимона; на северной стене - изображение местночтимого святого воина Иерона.

Роспись в Саклы-килисе более схематична, чем в Юсуф-Коч-килисе. Статичность образов отдельно стоящих святых сочетается здесь с активной жестикуляцией персонажей из евангельских сцен. В фигурах соблюдены классические пропорции, вместе с тем в них сильна экспрессия, характерная для каппадокийской живописи, что особенно ощутимо в ликах, имеющих в качестве основного тона белый цвет основы - грунта или стены. Резкие, контрастные по отношению к основному тону оливковые тени заменяют собой контур, обрамляющий лик. В изображении одежд теплые тона красных и желтых охр сочетаются с холодными темно-лиловым и белым. Диссонанс в стиле такого искусства вызван провинциальностью восприятия византийского идеала этого времени.

Расположенные рядом храмы Эльмалы-килисе (Гёреме 19), Чарыклы-килисе (Гёреме 22) и Каранлык-килисе (Гёреме 23), очевидно, составляли центр небольшого монастыря, кафоликоном которого была Каранлык-килисе. Типологически они относятся к одной группе т. н. 4-колонных храмов, имеют разные варианты плана византийского крестово-купольного храма на 4 колоннах, с 3 апсидами, большим центральным куполом на барабане, окруженным несколькими малыми, которых в Эльмалы-килисе - 8, в Чарыклы-килисе - 3, в Каранлык-килисе - 5. В Эльмалы-килисе купола перекрывают боковые пространственные ячейки и не имеют барабанов; все сюжетные композиции размещены в люнетах стен. Чарыклы-килисе вырублена над помещением трапезной, это храм смешанного типа: в восточной части имеет план вписанного креста на 4 колоннах, в западной - свободного креста, образованного 3 рукавами, сходящимися под пространством центрального купола. Восточная пара парусов центрального купола опирается на 2 колонны, а западная - на углы стен. Особенность структуры Каранлык-килисе состоит в том, что 4 малыми куполами перекрыты угловые ячейки и еще одним - пространство перед центральной апсидой; имеет перед входом прямоугольный нартекс, перекрытый цилиндрическим сводом.

Росписи всех 3 храмов были выполнены хорошо обученными мастерами, однако, несмотря на сходство (цветовая гамма, выраженное повествовательное начало, обилие растительного орнамента, большое число изображений донаторов и др.), их нельзя отнести к работам одной мастерской. Схема размещения композиций соответствует византийской системе росписи и имеет следующие общие черты: в центральной апсиде в конхе - Деисус, ниже - святительский чин, в сев.ерной апсиде - Богоматерь с Младенцем в Чарыклы-килисе (тип «Умиление»), в южной - полуфигура архангела Михаила (в Каранлык-килисе - праведник Авраам, ниже - Мандилион). Центральный купол занимает изображение Пантократора, в парусах - 4 евангелиста (в Каранлык-килисе в парусах: в медальонах - Фома, Фаддей, Филипп и Прохор, а изображения евангелистов перенесены в люнеты, примыкающие к северной апсиде); в малых куполах - погрудные изображения архангелов, названных по именам (в Эльмалы-килисе в 2 куполах южного рукава - сонм летящих ангелов; изображение в куполе западного рукава Христа на троне в мандорле в окружении ангелов - часть композиции «Вознесение», размещенной в люнете западной стены). На внутренних поверхностях подпружных арок Каранлык-килисе и Эльмалы-килисе находятся изображения пророков. Евангельские сюжеты размещены в верхних зонах - в люнетах и на сводах, изображения святых - в нижних зонах стен; наиболее подробная иконографическая программа - в Каранлык-килисе.

Инициатива создания росписей Чарыклы-килисе, по мнению Тьерри, принадлежит представителям самой старой из владетельных анатолийских семей - Мелисенов. Церковь была построена как реликварий, возможно, для частицы Креста Господня , т. к. в иконографическую программу росписи помещены 3 композиции, связанные с темой поклонения Кресту: на западной стене изображены 3 донатора, поклоняющиеся Кресту в руках седовласого старца, в надписи Крест назван драгоценным; на южной стене - Крест несет тот же персонаж, идущий к донаторам Феогносту, Леону и Михаилу; на юго-восточной стене, примыкающей к южной апсиде, под композицией «Сошествие во ад», расположенной в люнете,- фигура того же седовласого старца с Крестом, на коне. Рядом с изображениями Креста - фрагменты молитв донаторов на греческом языке.

Самая многочисленная группа донаторов - 7 портретов - сохранилась в Каранлык-килисе: в апсиде, в композиции Деисус, у ног Христа - священники Никифор и Вассиан; на южной стене наоса, по сторонам от архангела Михаила представлены 2 донатора, каждый со свечой в руке; напротив, на северной стене, рядом с архангелом Гавриилом - фрагменты изображения головы молодого человека; в нартексе образы энталматика Иоанна и Генетлия включены в композицию «Отослание апостолов на проповедь».

Во фресках 4-колонных храмов получило отражение стилистическое направление в византийской живописи, последовавшее за искусством 2-й четверти XI века: исчезла монументальность образов, прежде суровый облик святых приобрел более мягкие черты и был наделен повышенной эмоциональностью. Перемены в образной структуре изменили художественный язык: пропорции стали более естественными, конечности - соразмерными, лики - комниновского типа, с характерно изогнутыми носами, разнообразится палитра,- все это отличает росписи 4-колонных храмов от памятников предшествующего периода и ставит их в ряд произведений раннекомниновского искусства.

Дополнительная литература:

Jerphanion G., de. Les églises rupestres de Cappadoce: Une nouvelle province de l'art byzantine. P., 1925-1942. P. 177-253, 393-430, 455-473;

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Иллюстрации:

Фото. Вид на комплекс Гёреме. Архив ПЭ;

Пещерные храмы Гёреме. Архив ПЭ;

Роспись Кылычлар-килисе. Около 900 года. Архив ПЭ;

Эль-Назар-килисе. Середина Х века. Архив ПЭ;

Ангел. Фрагмент композиции «Вознесение». Роспись Эль-Назар-килисе. Середина Х века. Архив ПЭ;

Успение Пресв. Богородицы. Роспись церкви Мерьемана. Конец Х - 1-я четверть XI веков. Архив ПЭ;

Рождество Христово. Роспись церкви Цистерны. Конец Х - 1-я четверть XI веков. Архив ПЭ;

Великомученики Георгий и Феодор. Роспись Юсуф-Коч-килисе. 2-я четверть XI века. Архив ПЭ;

Распятие. Роспись Саклы-килисе. Середина XI века. Архив ПЭ;

Деисус. Роспись Каранлык-килисе. Середина - 3-я четверть XI века. Архив ПЭ;

Роспись Эльмалы-килисе. Середина - 3-я четверть XI века. Архив ПЭ;

Роспись Чарыклы-килисе. Середина - 3-я четверть XI века. Архив ПЭ.

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