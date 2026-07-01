ГЕРЬЕ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ГЕРЬЕ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - историк, политический деятель, член-корреспондент императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1902).

Немец по происхождению (родители Герье переехали в Россию из Гамбурга), лютеранского вероисповедания. Рано осиротев, воспитывался в пансионе. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1858). Ученик Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева. По рекомендации С.М. Соловьёва оставлен на факультете для подготовки к профессорскому званию, одновременно преподавал литературу и историю в 1-м московском кадетском корпусе. В 1862 году защитил магистерскую диссертацию «Борьба за польский престол в 1733 году» и был направлен за границу (Германия, Италия, Франция). С 1865 года приват-доцент, с 1868 года профессор по кафедре всеобщей истории Московского университета. Читал курсы античной, средневековой и новой истории. В 1868 году защитил докторскую диссертацию «Лейбниц и его век» (опубликовано в СПб., 1868-1871 годы. 2 тома.). Первым из русских историков приступил к исследовательской разработке истории Нового времени с привлечением русских и зарубежных архивных материалов. Впервые в России ввел систематические семинарские занятия по всеобщей истории в университете. С начала 70-х годов читал специальные курсы и вел семинары по истории Французской революции. Учениками Герье были историки Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, П.Н. Ардашев. Герье положил начало изучению Французской революции в России, уделяя основное внимание развитию идеи «народовластия» и противопоставляя революционному опыту Франции путь преобразований «сверху», якобы свойственный России. В своих исследованиях опирался преимущественно на взгляды А. Токвиля и И. Тэна.

Герье - один из создателей системы высшего жен. образования в России, основатель и первый директор Высших женских курсов в Москве (1872-1888, 1900-1905 годы); после закрытия курсов Минисерством народного просвещения (1888) добивался возобновления их деятельности. С 1876 года гласный Московской городской думы и от города гласный губернского земства. Участвовал в работе 14 земских комиссий, в 1876-1906 годах возглавлял думскую комиссию «О пользах и нуждах общественных». Организатор участковых попечительств о бедных, первых в России «Домов трудолюбия». Основатель и руководитель Исторического общества при Московском университете (1895-1904 годы). В 1904 году в результате обструкции, устроенной радикально настроенными студентами, Герье вынужден был уйти из университета. В начале 1905 года выехал за границу для лечения. Герье сотрудничал в историческом отделе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, журналах «Вестник Европы» и «Женское образование».

Сторонник конституционной монархии, которая, по его мнению, является «умеренным» ограничением монархической власти, Герье в 1906 году вступил в «Союз 17 октября». В 1907 году назначен императором в Государственный совет (заседал на 11 сессиях до июня 1916 года). Участвовал в организации выборов в I-III Государственной думы . Автор ряда публицистических брошюр, в которых поддерживал политику правительства П.А. Столыпина. Отошел от политической деятельности в 1912 году. Октябрьскую революцию 1917 года оценивал как трагический, но закономерный результат нежелания русского общества «учиться истории».

В области медиевистики выступал с работами по истории католического миросозерцания и «теократического начала». Герье трактовал католицизм как «творческое объединяющее начало» средневековой истории, который постепенно превратился в детерминирующий фактор. В серии работ, опубликованных под названием «Зодчие и подвижники Божьего Царства» (Франциск из Ассизи, апостол нищеты и любви. М., 1908; Блаженный Августин. М., 1910; Западное монашество и папство. М., 1913), Герье дает общую характеристику места и функций монашества в средние века, призванную служить обоснованию разрабатываемой историком концепции созидательного противоборства «Града Божьего» с «Градом Земным» на протяжении всей средневековой истории. Монашество у Герье ассоциируется с «Градом Божьим», трактуется как воплощение мечты о «первоначальной, райской чистоте», о созидании «Божьего Царства на земле» (Западное монашество и папство. С. 2, 16, 17). Вырванное из социального контекста, монашество идеализируется, а его история сводится к изображению «попыток осуществить аскетический идеал в возможном совершенстве» (Там же. С. 18).

Похоронен в Москве на Пятницком кладбище.