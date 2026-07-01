ГЕРЬЕ КУРСЫ
ГЕРЬЕ КУРСЫ - московские высшие женские курсы - частное высшее учебное заведение для женщин.
Основаны в 1872 году. Своё неофициальное название получили по имени организатора и первого директора В.И. Герье. Финансировались главным образом за счёт платы за обучение: первоначально - 30 рублей, с 1900 года - 100 рублей в год; студентки, проживавшие в общежитии (организовано в 1900 году), платили за него 200 рублей в год. В начале 1900-х годов организовано Общество доставления средств Высшим женским курсам, которое предоставляло возможность некоторым студенткам обучаться бесплатно или за пониженную плату, участвовало в финансировании строительства зданий Герье курсов (1907-1912 годы; ныне корпуса Московской государственной академии тонкой химической технологии, Московского педагогического государственного университета и Российского государственного медицинского университета) и др. Среди благотворителей, оказавших помощь курсам, - Л.Н. Жуковская (пожертвовала химическую лабораторию Н.Е. Жуковского) и Е.И. Герье (передала 75 тысяч рублей). Первоначально обучение длилось 2 года, с 1879 года - 3 года, в 1900-1906 и 1911-1918 годах - 4 года, в 1906-1911 годах его срок зависел от успешности прохождения студентками учебного плана.
К обучению на курсах принимались девушки, представившие свидетельство о среднем образовании или выдержавшие вступительные экзамены по русской и всеобщей истории и литературе. Первоначально в число обязательных предметов входили физика, астрономия, математика и гигиена, в 1879 году курсы получили историко-филологическую направленность, основными предметами стали история, литература, история цивилизации и история искусств, с 1881 года преподавалась также история философии. Формы обучения - лекции (основная) и семинары. В 1886 году приём на Герье курсы, как и в другие высшие женские учебные заведения, был прекращён, в 1888 году курсы были закрыты до окончания работы комиссии М.С. Волконского по реорганизации системы женского образования. Вновь открыты в 1900 году, тогда же учреждён Попечительский совет курсов (входили представители администрации учебного округа, местного самоуправления и др.), который решал наиболее важные организационные и хозяйственные вопросы. Организованы 2 отделения - историко-филологическое, физико-математическое (в 1906 году преобразованы в факультеты, создан также медицинский факультет), введена специализация на 4-м курсе. В 1906-1911 годах действовала предметная система, основанная на свободном выборе курсистками научных дисциплин и порядка их изучения. В 1872-1886 годах курсы посещали свыше 2 тысяч человек, получил диплом 41 человек. В 1900-1918 годах на курсах учились свыше 8 тысяч студенток, около трети из них получили диплом. Первоначально выпускницы Герье курсов не имели никаких дополнительных прав, с 1901 года могли преподавать в старших классах женских гимназий, с 1906 года - в младших классах мужских средних учебных заведений. В 1911 году курсистки получили право сдавать государственные экзамены (первоначально - при университетах, с 1916 года - непосредственно при курсах), предоставлявшие им университетский диплом и учёные звания, с 1915 года они могли преподавать в университетах. В 1900-х годов на Герье курсах стали читаться курсы методики преподавания изучавшихся студентками дисциплин. В октябре 1918 года Герье курсы преобразованы во 2-й МГУ.
Среди преподавателей Герье курсов: М.М. Богословский, А.Н. Веселовский, П.Г. Виноградов, Н.Д. Зелинский, В.О. Ключевский, Л.М. Лопатин, М.К. Любавский, В.Ф. Миллер, С.С. Намёткин, В.И. Пичета, Вл.С. Соловьёв, А.Г. Столетов, Н.С. Тихонравов, А.И. Чупров. Директоры Герье курсов: В.И. Герье (1872-1888; 1900-1905 годы), С.А. Чаплыгин (1905-1918 годы).