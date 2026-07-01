ГЕРЬЕ КУРСЫ

ГЕРЬЕ КУРСЫ - мо­с­ков­ские выс­шие жен­ские кур­сы - частное высшее учебное заведение для женщин.

Ос­но­ва­ны в 1872 году. Своё не­офи­ци­аль­ное на­зва­ние по­лу­чи­ли по име­ни ор­га­ни­за­то­ра и пер­во­го ди­рек­то­ра В.И. Ге­рье . Фи­нан­си­ро­ва­лись главным образом за счёт пла­ты за обу­че­ние: пер­во­на­чаль­но - 30 рублей, с 1900 года - 100 рублей в год; сту­дент­ки, про­жи­вав­шие в об­ще­жи­тии (ор­га­ни­зо­ва­но в 1900 году), пла­ти­ли за не­го 200 рублей в год. В начале 1900-х годов ор­га­ни­зо­ва­но Общество дос­тав­ле­ния средств Выс­шим жен­ским кур­сам, ко­то­рое пре­дос­тав­ля­ло воз­мож­ность не­ко­то­рым сту­дент­кам обу­чать­ся бес­плат­но или за по­ни­жен­ную пла­ту, уча­ст­во­ва­ло в фи­нан­си­ро­ва­нии строи­тель­ст­ва зда­ний Герье курсов (1907-1912 годы; ны­не кор­пу­са Московской государственной ака­де­мии тон­кой хи­мической тех­но­ло­гии, Московского пе­да­го­гического государственного университета и Российского государственного медицинского университета) и др. Сре­ди бла­го­тво­ри­те­лей, ока­зав­ших по­мощь кур­сам, - Л.Н. Жу­ковская (по­жерт­во­ва­ла хи­мическую ла­бо­ра­то­рию Н.Е. Жу­ков­ско­го) и Е.И. Ге­рье (пе­ре­да­ла 75 тысяч рублей). Пер­во­на­чаль­но обу­че­ние дли­лось 2 го­да, с 1879 года - 3 го­да, в 1900-1906 и 1911-1918 годах - 4 го­да, в 1906-1911 годах его срок за­ви­сел от ус­пеш­ности про­хо­ж­де­ния сту­дент­ка­ми учеб­но­го пла­на.

К обу­че­нию на кур­сах при­ни­ма­лись де­вуш­ки, пред­ста­вив­шие сви­де­тель­ст­во о сред­нем об­ра­зо­ва­нии или вы­дер­жав­шие всту­пительные эк­за­ме­ны по русской и все­об­щей ис­то­рии и литературе. Пер­во­на­чаль­но в чис­ло обя­зательных пред­ме­тов вхо­ди­ли фи­зи­ка, ас­тро­но­мия, ма­те­ма­ти­ка и ги­гие­на, в 1879 году кур­сы по­лу­чи­ли ис­тори­ко-фи­ло­ло­гическую на­прав­лен­ность, основными пред­ме­та­ми ста­ли ис­то­рия, литература, ис­то­рия ци­ви­ли­за­ции и ис­то­рия ис­кусств, с 1881 года пре­по­да­ва­лась так­же ис­то­рия фи­ло­со­фии. Фор­мы обу­че­ния - лек­ции (ос­нов­ная) и се­ми­на­ры. В 1886 году при­ём на Герье курсы, как и в другие выс­шие жен­ские учеб­ные за­ве­де­ния, был пре­кра­щён, в 1888 году кур­сы бы­ли за­кры­ты до окон­ча­ния ра­бо­ты ко­мис­сии М.С. Вол­кон­ско­го по ре­ор­га­ни­за­ции сис­те­мы жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния . Вновь от­кры­ты в 1900 году, то­гда же уч­реждён По­пе­чи­тель­ский со­вет кур­сов (вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли ад­ми­ни­ст­ра­ции учеб­но­го ок­ру­га, ме­ст­но­го са­мо­управ­ления и др.), ко­то­рый ре­шал наи­бо­лее важ­ные ор­га­ни­за­ци­он­ные и хо­зяйственные во­про­сы. Ор­га­ни­зо­ва­ны 2 от­де­ле­ния - ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическое, фи­зи­ко-ма­те­ма­тическое (в 1906 году пре­об­ра­зо­ва­ны в фа­куль­те­ты, соз­дан так­же медицинский фа­куль­тет), вве­де­на спе­циа­ли­за­ция на 4-м кур­се. В 1906-1911 годах дей­ст­во­ва­ла пред­мет­ная сис­те­ма, ос­но­ван­ная на сво­бод­ном вы­бо­ре кур­си­ст­ка­ми на­учных дис­ци­п­лин и по­ряд­ка их изу­чения. В 1872-1886 годах кур­сы по­се­ща­ли свыше 2 тысяч человек, по­лу­чил ди­плом 41 человек. В 1900-1918 годах на кур­сах учи­лись свыше 8 тысяч сту­ден­ток, около тре­ти из них по­лу­чи­ли ди­плом. Пер­во­на­чаль­но вы­пу­ск­ни­цы Герье курсов не име­ли ни­ка­ких до­пол­нительных прав, с 1901 года мог­ли пре­по­да­вать в стар­ших клас­сах жен­ских гим­на­зий , с 1906 года - в млад­ших клас­сах муж­ских сред­них учеб­ных за­ве­де­ний. В 1911 году кур­си­ст­ки по­лу­чи­ли пра­во сда­вать государственные эк­за­ме­ны (пер­во­на­чаль­но - при уни­вер­си­те­тах, с 1916 года - не­по­сред­ст­вен­но при кур­сах), пре­дос­тав­ляв­шие им уни­вер­си­тет­ский ди­плом и учё­ные зва­ния, с 1915 года они мог­ли пре­по­да­вать в уни­вер­си­те­тах. В 1900-х годов на Герье курсах ста­ли чи­тать­ся кур­сы ме­то­ди­ки пре­по­да­ва­ния изу­чав­ших­ся сту­дент­ка­ми дис­ци­п­лин. В октябре 1918 года Герье курсы пре­об­ра­зо­ва­ны во 2-й МГУ.

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей Герье курсов: М.М. Бо­го­слов­ский, А.Н. Ве­се­лов­ский, П.Г. Ви­но­гра­дов, Н.Д. Зе­лин­ский, В.О. Клю­чев­ский , Л.М. Ло­па­тин, М.К. Лю­бав­ский, В.Ф. Мил­лер, С.С. На­мёт­кин, В.И. Пи­че­та, Вл.С. Со­ловь­ёв, А.Г. Сто­ле­тов, Н.С. Ти­хо­нра­вов, А.И. Чу­пров. Ди­рек­то­ры Герье курсов: В.И. Ге­рье (1872-1888; 1900-1905 годы), С.А. Ча­п­лы­гин (1905-1918 годы).

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