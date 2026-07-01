Гeрдер (нем. Herder), Иоганн Готфрид (25.08.1744, Морунген, Вост. Пруссия ‒ 18.12.1803, Веймар)

Гéрдер (нем. Herder), Иоганн Готфрид (25.08.1744, Морунген, Вост. Пруссия — 18.12.1803, Веймар) — немецкий философ и историк культуры. Сын звонаря, ставшего церковным кантором и учителем приходской школы. Окончил теологический факультет Кенигсбергского университета (1762—1764), где слушал лекции И. Канта. В Кенигсберге сблизился с И. Г. Гаманом, идеологом литературного движения «Буря и натиск», при его посредничестве получил место помощника учителя в школе при Домском соборе в Риге (1764). Служил проповедником (1765), затем пастор­ским адъюнктом в двух приходах в предместьях Риги. К этому периоду относится выход в свет первых его серьезных сочинений — «Фрагменты о новой немецкой литературе» (Fragmente über die neuere deutsche Literatur, 1766—1768) и «Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о прекрасном и искусства» (Kritische Wälder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und Kunst des Schönenbetreffend, 1769), которые были напечатаны его другом, рижским издателем И. Ф. Харкнохом. В них Г. рассматривал искусство в тесной связи с породившей его эпохой, жизнью народа и его мифологией.

В 1769 покинул Лифляндию и отправился в путешествие по Европе, побывав в Париже, Брюсселе, Антверпене и Гамбурге. В 1770 в Страсбурге познакомился с И. В. Гёте. В 1771—1775 — придворный проповедник и консисториальный советник при дворе графа Вильгельма фон Шаумбург-Липпе в Бюккебурге (Нижняя Саксония).

Сочинение Г. «Исследование о происхождении языка» (Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1770, напечатано в 1772) было отмечено Берлинской академией наук и принесло ему признание. В нем Г. сформулировал историческую теорию происхождения языка, объясняя его развитием мышления и в конечном счете развитием общества. Эта теория в дальнейшем легла в основу лингвофилософских концепций В. фон Гумбольдта, Х. Штейнталя и А. А. Потебни. В 1776 при посредничестве К. М. Виланда и Гёте Г. был назначен придворным проповедником герцога Карла Августа Саксен-Веймарского, генерал-суперинтендантом и пастором при его дворе в Веймаре. В 1788—1789 совершил путешествие по Италии.

Главный труд Г. — «Идеи к философии истории человечества» (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, тт. 1—4, 1784—1791). В нем он подчеркнул тесную связь между природой и историей человечества, подчиненных, по его мнению, единым законам, ведущим к осуществлению замысла Божия, цель которого — прогресс человечества и человечности. Развитие всех народов объединено в единую цепь культуры, каждое звено которой связано с предыдущим и последующим. Отталкиваясь от географического детерминизма Монтескье, он не считает, что человек является пассивным продуктом среды, и показывает, что развитые народы меняют среду своего обитания и совершенствуют духовную культуру. Анализируя изменения в языке, мышлении, законодательстве, моральных нормах, Г. объясняет их расширением ум­ственного горизонта, приращением знаний и в то же время настаивает на значении традиции — сохранении прежних достижений и их активном развитии. Рассматривая этапы развития различных ветвей человеческого рода и ареалов их обитания — от народов древней Азии до современной ему Европы — Г. приходит к выводу, что прогресс человечества тесно связан с утверждением принципов гуманности, терпимости и свободы.

Соч.: Sämmtliche Werke. Berlin, 1877—1909 (32 Bde.); Werke. Frankfurt-am-Main, 1985; Избранные сочинения. Л., 1959; Идеи к философии истории человечества. М., 1977; Трактат о происхождении языка. М., 2007.

Лит.: Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. В 2 тт. М., 1888; Гулыга А. В. Гердер (1744—1803). М., 1963; Barnard F. M. Herder’s Social and Political Thought: From Enlightenment to Nationalism. Oxford, 1965; Berlin I. Vico and Herder. New York, 1976; Kelletat A. F. Herder und die Weltliteratur. Frankfurt am Main, 1984; Norton R. E. Herder’s Aesthetics and the European Enlightenment. Ithaca, 1991; Кузнецов И. Н. И. Г. Гердер и француз­ские просветители. М., 1992; Irmischer H. D. Johann Gottfried Herder. Stuttgart, 2001; Жукова Е. П. Гердер в России: библиографический указатель. М., 2007. С. Я. Карп.