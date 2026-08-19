ГЕРДЕЛЕР КАРЛ ФРИДРИХ
ГЕРДЕЛЕР КАРЛ ФРИДРИХ - германский политический деятель.
По профессии юрист. В годы Веймарской республики примыкал к правой Немецкой национальной народной партии. В 1920-1930 годах 2-й бургомистр Кёнигсберга, в 1930-1937 годах обер-бургомистр Лейпцига. В 1931-1932, 1934-1935 годах имперский комиссар по ценам. В 1936 году вновь избран обер-бургомистром Лейпцига. В марте 1937 года подал в отставку из-за несогласия с политикой, проводимой правительством А. Гитлера. С 1937 года работал советником в концерне Боша.
С 1938 года поддерживал тесные контакты с оппозиционными военными (Л. Беком и др.) и фактически возглавлял консервативную гражданскую оппозицию нацистскому режиму. В 1939 году пытался через Г. Геринга повлиять на Гитлера и удержать его от конфликта с западными державами. После начала 2-й мировой войны (особенно активно с конца 1941 года) разрабатывал планы отстранения Гитлера от власти путём ареста и восстановления в Германии демократических институтов при сильной президентской власти. Выступал за заключение мира с западными державами при условии признания ими присоединения к Германии Австрии, Судетской области, Данцига (Гданьска) и «польского коридора». Гердлер - один из вдохновителей заговора 20 июля 1944 года, в случае успеха должен был занять пост рейхсканцлера. На заключительной стадии подготовки переворота он не поддержал идею физического устранения Гитлера и фактически отошёл от заговорщиков. 18 июля 1944 года, за 2 дня до покушения на Гитлера, Гердлер бежал из Берлина. 12 августа 1944 года он был опознан в Западной Пруссии и по доносу арестован, 8 сентября 1944 года приговорён к смертной казни. В течение 5 месяцев, ожидая приведения приговора в исполнение, Гердлер разрабатывал по заданию Г. Гиммлера программу восстановления германских городов и развития городского самоуправления.