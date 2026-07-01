ГЕРЦОГ ДЖЕЙМС БАРРИ МЮННИК

ГЕРЦОГ ДЖЕЙМС БА́РРИ МЮ́ННИК - государственный и политический деятель Южной Африки.

Ро­дил­ся в се­мье аф­ри­ка­не­ра-фер­ме­ра. Выс­шее об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Стел­лен­бос­ском и Ам­стер­дам­ском университетах. В 1892-1895 годах за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Пре­то­рии, за­тем член вер­хов­но­го су­да Оран­же­во­го сво­бод­но­го го­су­дар­ст­ва. Во вре­мя анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов был од­ним из бур­ских ге­не­ра­лов. Ос­но­ва­тель На­цио­на­ли­стической пар­тии Южно-Африканского Сою­за (ЮАС). В 1924-1939 годах пре­мьер-министр ЮАС. Про­во­дил ра­си­ст­скую внутреннюю по­ли­ти­ку. В от­но­ше­ни­ях с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей до­би­вал­ся рас­ши­ре­ния прав ЮАС. Осе­нью 1939 года вы­сту­пил про­тив всту­п­ле­ния ЮАС во 2-ю ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ве­ли­ко­бри­та­нии и от­ка­зал­ся объ­я­вить вой­ну Гер­ма­нии. Не по­лу­чив боль­шин­ст­ва в пар­ла­мен­те , был от­прав­лен в от­став­ку.