ГЕРЦОГ ДЖЕЙМС БАРРИ МЮННИК
ГЕРЦОГ ДЖЕЙМС БА́РРИ МЮ́ННИК - государственный и политический деятель Южной Африки.
Родился в семье африканера-фермера. Высшее образование получил в Стелленбосском и Амстердамском университетах. В 1892-1895 годах занимался адвокатской практикой в Претории, затем член верховного суда Оранжевого свободного государства. Во время англо-бурской войны 1899-1902 годов был одним из бурских генералов. Основатель Националистической партии Южно-Африканского Союза (ЮАС). В 1924-1939 годах премьер-министр ЮАС. Проводил расистскую внутреннюю политику. В отношениях с Великобританией добивался расширения прав ЮАС. Осенью 1939 года выступил против вступления ЮАС во 2-ю мировую войну на стороне Великобритании и отказался объявить войну Германии. Не получив большинства в парламенте, был отправлен в отставку.