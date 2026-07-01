ГЕРЦМАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЕРЦМАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский музыковед, исследователь античной и византийской музыки.

Автор ряда монографий и более 100 научных статей.

Родился в театральной семье: отец - дирижер Одесского театра оперы и балета, мать - балерина. В 1962 году окончил фортепианный факультет Одесской консерватории (класс профессора Л.Н. Гинзбург). Преподавал специальное фортепиано и музыкально-теоретические дисциплины в музыкальном училище города Николаева (1962-1969 годы). В 1970 году окончил музыковедческое отделение Дальневосточного института искусств. С 1969 по 1978 годы занимал должность старшего преподавателя кафедры истории и теории музыки в том же институте. В 1970 году поступил в аспирантуру теоретико-композиторского отделения Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных (научный руководитель - доктор искусствоведения профессор Ю.Н. Тюлин). С 1983 года живет в Санкт-Петербурге. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию «Античное музыкальное мышление» (в ЛГИТМиК), опубликованную в том же году. В 1991 году Герцман защитил докторскую диссертацию «Византийское музыкознание» (на основе монографии, изданной в 1988 году). С 1991 года ведущий научный сотрудник сектора музыки Российского института истории искусств (Санкт-Петербург); с 1993 года профессор кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории и кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

В работе «Античное музыкальное мышление» на основе многочисленных древнегреческих и древнеримских трактатов Герцман описал этапы становления античной музыкальной системы - от самых простых форм до появления полной немодулирующей системы.

Герцман перевел несколько античных музыкально-теоретических источников на русский язык: «De institutione musica» Боэция, Κατατομὴ κανόνος Псевдо-Евклида, «De Musica» Кассиодора, фрагменты из трактата ᾿Ονομαστικόν Поллукса и т. п.

В исследовании «Византийское музыкознание» впервые на русском языке с использованием широкого круга работ по византинистике западных и греческих ученых были изложены представления Герцмана об основных типах нотации, теории осмогласия и хирономии, периодизации византийского церковного пения, приведены первоисточники. Эту линию продолжили публикация переводов на русский язык с комментариями памятников византийской церковной музыкально-теоретической мысли, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга (Петербургский теоретикон. 1994).

Описание Герцмана почти всех певческих греческих рукописей из собраний Санкт-Петербурга (1-й том - из РНБ, 2-й том - из БАН, Библиотеки Эрмитажа и других собраний) стало первым в отечественной науке систематическим трудом по греческой музыкальной палеографии .

Отдельную группу составили исследования Герцмана, посвященные хронологии и истории византийской музыки. В работе «Пропавшие столетия византийской музыки» Герцман полемизирует с принятой в науке историко-хронологической концепцией, касающейся истории античной и византийской музыки, и приводит собственные оригинальные датировки ряда певческих памятников и жизнедеятельности известных мелургов.

Герцман осуществил также новую публикацию трактата известного церковного деятеля XVIII века архиепископа Евгения (Булгариса), посвященного музыкальному искусству. В отличие от публикации середины XIX века в новом издании текст снабжен квалифицированным переводом и комментарием.