ГЕРЦЕНШТЕЙН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

ГЕРЦЕНШТЕЙН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ - российский политический деятель.

Окон­чил юри­дический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1881). Слу­жа­щий Московского зе­мель­но­го бан­ка (1886-1901 годы). Ав­тор ста­тей по аг­рар­ным и фи­нан­со­вым во­про­сам в журнале «Рус­ская мысль», газете «Рус­ские ве­до­мо­сти» и др. С 1903 года пре­по­да­вал в Московском университете , с 1904 года - в Московском сельскохозяйственном институте. С 1905 года глас­ный Московской городской ду­мы и Московского гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния. Один из ос­но­ва­те­лей Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке её аг­рар­ной про­грам­мы. Член 1-й Государственной ду­мы (1906), один из главных ора­то­ров фрак­ции ка­де­тов по аг­рар­но­му во­про­су, тре­бо­вал пе­ре­да­чи ма­ло­зе­мель­ным и без­зе­мель­ным кре­сть­я­нам удель­ных, ка­би­нет­ских и мо­на­стыр­ских зе­мель­ных вла­де­ний, а так­же от­чу­ж­дён­ной го­су­дар­ст­вом за вы­куп час­ти ча­ст­но­вла­дельческой зем­ли. Вы­сту­пал за ор­га­ни­за­цию в де­рев­не сис­те­мы мел­ко­го кре­ди­та. По­сле рос­пус­ка Ду­мы под­пи­сал Вы­борг­ское воз­зва­ние. Убит тер­ро­ри­ста­ми из Сою­за рус­ско­го на­ро­да.