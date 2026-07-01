ГЕРЦЕНШТЕЙН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
ГЕРЦЕНШТЕЙН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ - российский политический деятель.
Окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе (1881). Служащий Московского земельного банка (1886-1901 годы). Автор статей по аграрным и финансовым вопросам в журнале «Русская мысль», газете «Русские ведомости» и др. С 1903 года преподавал в Московском университете, с 1904 года - в Московском сельскохозяйственном институте. С 1905 года гласный Московской городской думы и Московского губернского земского собрания. Один из основателей Конституционно-демократической партии, участвовал в разработке её аграрной программы. Член 1-й Государственной думы (1906), один из главных ораторов фракции кадетов по аграрному вопросу, требовал передачи малоземельным и безземельным крестьянам удельных, кабинетских и монастырских земельных владений, а также отчуждённой государством за выкуп части частновладельческой земли. Выступал за организацию в деревне системы мелкого кредита. После роспуска Думы подписал Выборгское воззвание. Убит террористами из Союза русского народа.