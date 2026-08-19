Герцен

Ге`рцен (вымышленная фамилия, от нем. Herz — «сердце»; основной литературный псевдоним — Искандер), Александр Иванович (25.03[06.04].1812, Москва — 09[21].01.1870, Париж) — писатель, философ, революционный деятель, основоположник идеологии народничества («русского социализма»). Большое влияние на формирование мировоззрения Г. оказали восстание 14 декабря 1825 и казнь декабристов. Под впечатлением от этих событий Г. и его друг Н. П. Огарев дали на Воробьевых горах в Москве клятву бороться за свободу против «алтарей и тронов». В 1829—1833 проходил курс на физико-математическом отделении Московского университета. В 1831 организовал вместе с Огаревым студенческий кружок, где изучали историю Французской революции XVIII в., запрещенные произведения декабристов, труды французских социалистов А. Сен-Симона и Ш. Фурье. В 1834 арестован и выслан в Пермь, затем в Вятку. В 1835—1842 занимал различные административные должности в Вятке, Владимире, Санкт-Петербурге и Новгороде, находясь под надзором полиции. В 1840-х сотрудничал с журналами «Отечественные записки» и «Современник», где напечатал ряд художественных («Кто виноват?» и др.) и философских произведений, в частности «Письма об изучении природы» (1845), в которых под влиянием Л. Фейербаха высказывал материалистические идеи. С 1842 проживал в Москве, принимал активное участие в спорах западников и славянофилов, выступая с позиций левого крыла западничества. В 1847 эмигрировал. Став свидетелем событий революции 1848 во Франции (см. Революции 1848—1849), Г. пережил глубокое разочарование в перспективах западноевропейской цивилизации с ее индивидуалистическим, узко утилитарным, мещанским духом, одинаково поразившим как буржуазию, так и рабочую массу. В начале 1850-х Г. сформулировал идею о возможности перехода к социализму в России на базе сельской крестьянской общины, а не капиталистической промышленности, как на Западе («русский социализм»). В 1853 организовал в Лондоне «Вольную русскую типо-графию», в которой издавал альманах «Полярная звезда» (1855—1862, 1869), сборники «Голоса из России» (1856—1860), газету «Колокол» (1857—1867). На рубеже 1850—1860-х приветствовал крестьянскую и другие реформы Александра II, призывая императора к их радикализации. В этот период издания Г. приобрели широкую популярность в России, однако после того как Г. поддержал Польское восстание 1863—1864 против русского владычества, его влияние резко пошло на убыль. В конце 1860-х выступил против бунтарских крайностей М. А. Бакунина, полагая, что низкий уровень культуры народа требует звать его не «к топорам», а «к метлам». Автор произведения мемуарного характера «Былое и думы» — одного из лучших в своем жанре. Соч.: Собрание сочинений. М., 1954—1966. Т. 1—30; Литературное наследство. Т. 39/40, 41/42 (А. И. Герцен), 61—63 (Герцен и Огарев), 64 (Гер- цен в заграничных коллекциях), 96 (Герцен и Запад), 99. Кн. 1 (Герцен и Огарев в кругу родных и друзей). М., 1941—1997. Лит.: А. И. Герцен: pro et contra. Личность и творчество А. И. Герцена в оценке российских исследователей и деятелей культуры. Антология. СПб., 2012; Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России: Материалы международной научной конференции к 200-летию А. И. Герцена. М., 2013; Желвакова И. А. Герцен. М., 2010; Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1870. М., 1974—1990. Кн. 1—5; Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812—1855. М., 2010; Пирумова Н. М. Александр Герцен — революционер, мыслитель, человек. М., 1989; Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973