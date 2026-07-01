Герцеговинско-боснийское восстание 1882

Герцегови`нско-босни`йское восста`ние 1882 — восстание в Герцеговине и Боснии против австрийского правления, распространенного на эти территории по итогам Берлинского конгресса 1878. Главными причинами восстания явились нерешенный аграрный вопрос , притеснение местных жителей по национальному признаку и укрепление оккупационными властями позиций католической церкви в регионе. Основную массу восставших составляли крестьяне, хотя в рядах повстанцев были также и помещики мусульманского вероисповедания. Непосредственным поводом к восстанию стало введение 4 ноября 1881 в Боснии и Герцеговине воинской повинности. В ночь на 11 января 1882 отряд вооруженных крестьян напал на жандармскую казарму в Улоге, в котором позднее был создан центральный орган власти — меджлис. В Калиновике было сформировано центральное военное командование. Вскоре восстание распространилось на северо-восток Герцеговины и юго-восток Боснии. Отряды повстанцев во главе с С. Ковачевичем и С. Фортой предприняли попытки наступления в сараевском направлении на Фочу и Трново, однако столкнулись с превосходящим их в силе и организации противником. В действиях повстанцев отсутствовала согласованность, они не получили также и внешнюю поддержку. Помощь по-ступала лишь от российских славянофильских комитетов в виде денег, оружия и добровольцев. В апреле 1882 восстание было подавлено австро-венгерскими войсками. Лит.: Kapidzic H. Hercegovacki ustanak 1882 godine. Sarajevo. 1958; Димитров С. и др. История на Балканските народи. Т. 2. София, 1999. С. 175—178