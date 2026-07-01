Герцеговинские восстания 1852‒1853, 1857‒1858, 1861‒1862

Герцегови`нские восста`ния 1852—1853, 1857—1858, 1861—1862 — антитурецкие национально-освободительные крестьянские восстания этнических сербов в Герцеговине (см. Босния и Герцеговина) под предводительством Л. Вукаловича. Поводом к первому восстанию послужило требование разоружения герцеговинцев, выдвинутое османским генералом Омар-пашой в 1852, что вызвало их недовольство и привело к эпизодическим стычкам с представителями турецкой власти на местах. Восстание началось зимой 1852—1853, когда пограничные области Герцеговины и Черногории отказались возвращать туркам денежные долги. Восстание не было длительным, и последовавший за ним период 1853—1857 в целом оказался мирным, хотя эпизодически возникали стычки герцеговинских и черногорских повстанцев с турецкими отрядами. Поддержку восставшим оказывали Австрия и Франция, преследовавшие свои интересы на Балканах. Новое восстание вспыхнуло в декабре 1857, когда черногорский князь Данило I Петрович согласился помочь герцеговинским повстанцам. После победы (1 мая 1858) герцеговинцев и черногорцев над турками при Грахово князь Данило даровал Вукаловичу титул воеводы Зубака, Крусевицы, Драчевицы и Суторина, что давало ему некоторую автономию. В результате войны 1858 Турция отказалась в пользу Черногории от Грахово и ряда других пограничных герцеговинских районов. Восстание продолжилось, охватывая новые территории Боснии (Боснийская Посавина и Крайна), что обеспокоило великие державы, и прежде всего Австрию. Решая экономические вопросы, Вукалович выдвигал также и политические требования, среди которых было присоединение к Черногории. После убийства князя Данило Вукалович, вдохновленный действиями Дж. Гарибальди, продолжил борьбу. В начавшемся в январе 1861 новом восстании повстанцы одержали ряд побед над турками у Крстаца (апрель 1861), в Васоевичах и ущелье Дуга близ Никшича (март — апрель 1862). Однако после поражения Черногории в августе 1862 Вукалович обратился к Омар-паше, который обещал мятежникам амнистию. Итогом восстания стало сохранение прежней черногорско-турецкой границы. Население пограничного района от р. Тары до Суторина, согласно Дубровницкому соглашению 10 сентября 1862, освобождалось от уплаты десятины государству и третины феодалам за 3 прошедших и 3 последующих года. Лит.: Beric D. M., Ekmecic М. Ustanak u Hercegovini 1852—1862. Belgrade — Novi Sad, 1994; Batakovic D. T. The Serbs of Bosnia and Herzegovina: History and Politics. Paris. 1996