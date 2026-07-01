Гербoвник

Гербóвник — общее название со­брания изображений или описаний (блазонов) гербов, преимущественно в виде кодекса или свитка. Г. появились в Зап. Европе в XIII в. В XIV—XV вв. система кодификации геральдического материала в виде Г. стала традиционной. Продолжали составляться в XVI—XVIII вв. Термин «Г.» появился и вошел в употребление с XVII в. Современное гербоведение различает: 1) Г. «по случаю», 2) институциональные, 3) всеобщие, 4) упорядоченные (систематизированные) и 5) «вторичные».

Г. «по случаю» объединяют гербы участников конкретного военного или политического предприятия — осады, турнира, договора (Г. Биго, 1254—1255; Г. фландрского похода, ок. 1297—1298; Фолкиркский Г., 1298; Г. в Аррасе, 1435; Г. Констанцского собора Ульриха Рихенталя, 1414—1418). Г. «по случаю» часто представляют собой не иллюминированные рукописи, а тексты описаний гербов (блазоны); иногда их сочетание. Они имеют более точную по сравнению с другими Г. датировку.

Институциональные Г. состоят из гербов постоянных сообществ: рыцарских орденов, различных братств и объединений, ремесленных корпораций, университетов и т. п. (Г. Братства рыцарей Сантьяго в Бургосе, XIV в.; Г. цеха булочников города Люцерна, 1408; Конный гербовник Золотого Руна, середина XV в.). Они нередко дополнялись на протяжении десятилетий и более. Всегда дают изображения гербов, отличаются совершенством исполнения и представляют собой памятники наиболее красивых иллюминированных манускриптов позднего Средневековья.

Во всеобщих Г. гербы объединены по регионально-универсалистскому принципу и содержат гербы из многих королевств и стран (Вийнбергенский Г., ок. 1275—1280; Цюрихский Г., ок. 1335—1345; Беленвильский Г., 1350—1390; Гельдернский Г., ок. 1370—1386; Г. Конрада Грюненберга, ок. 1483). В этой группе иногда выделяют подгруппу региональных Г. Почти всегда они представляют собой плод многолетнего творчества коллектива герольдов.

Систематизированные Г. немногочисленны, они содержат собрания гербов, сгруппированных по изображениям (орлы, львы, кресты, перевязи, стропила и т. д.) или по алфавиту; появились в XIV в. (Систематизированный Г. Кука, ок. 1340). Это своего рода справочники; они составлялись герольдами с целью быстрого установления обладателя герба.

«Вторичные» Г. — комплексы гербов, созданные по литературным произведениям либо иным нарративным источникам, в которых изложение геральдических сюжетов не относится к основным целям автора, но в тексте которых описания или изображения гербов встречаются в количестве, достаточном для составления подобия гербовника (Г. Большой хроники Матвея Парижского (1244—1259), Кодекс Манессе (ок. 1300). К ним относятся также комплексы изображений гербов на памятниках монументально-декоративного искусства и предметах материальной культуры (Гербовый зал в замке Равель в Клермон-ан-Овернь, 1296—1313, 190 гербов).Кодификация отечественной геральдики реализовалась в «Титулярнике» (1672), «Г.» А. Т. Князева (1785), официальном «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи» (1797—1917, 20 частей, опубликованы 10).

В зависимости от типа Г. имели различные цели и создавались по разным причинам. Г. может содержать от нескольких десятков до нескольких тысяч гербов; обладает особой внутренней структурой. Некоторые Г. известны под двумя и более исторически сложившимися названиями. Сохранившихся европейских средневековых Г. известно около 400. Общее количество Г. Нового времени точно не подсчитано, но с учетом продолжающихся и копий сопоставимо с количеством средневековых.

Лит.: Черных А. П. Гербовники XIII века // Средние века. Вып. 68(2). М., 2007. С. 9—110; Его же. Гербовники XIV века // Средние века. Вып. 70 (1—2). М., 2009. С. 212—241; Brault G. J. Eight Thirteenth Century Rolls of Arms in French and Anglo-Norman Blazon. Pennsylvania, 1973; Idem. The Rolls of Arms of Edward I (1272—1307). 2 vols. London, 1977; Pastoureau M. Traité d’héraldique. 4ème éd. Paris, 2004; Wagner A. R. Historic Heraldry of Britain. London, 1939. А. П. Черных.