ГЕРБЕРШТЕЙН СИГИЗМУНД ФОН

ГЕРБЕРШТЕЙН СИГИЗМУНД ФОН - австрийский дипломат и писатель, автор «Записок о Московии» (Rerum Moscoviticarum commentarii).

Герберштейн с отрочества владел словенским языком, что впоследствии помогло ему во время дипломатических миссий и при сборе материалов для «Записок...». В 1499 году Герберштейн поступил в Венский университет, через 3 года получил степень бакалавра, в 1506 году окончил курс. Герберштейн слушал лекции гуманиста, поэта и историка К. Цельтиса (1459-1508 годы), интерес которого к географии и этнографии иных народов повлиял на формирование мировоззрения Герберштейна. С 1506 года Герберштейн находился на службе у австрийских Габсбургов , поначалу военной, с 1515 года являлся членом Имперского совета. В 1516 году император Максимилиан поручил Герберштейну возглавить посольство к датскому королю Кристиану II. С этого времени началась дипломатическая карьера Герберштейна, в течение которой он принял участие в 69 миссиях - в Венгрию, Польшу, османскую Турцию и др. Однако в историю Герберштейн вошел прежде всего как глава австрийских посольств в Москву - в 1517 году от Максимилиана и в 1526 году от эрцгерцога Фердинанда I (с 1531 года король, с 1556 года император) - и как автор «Записок о Московии», где отразились сделанные в ходе этих миссий наблюдения. Целью 1-го московского посольства Герберштейна было посредничество в переговорах посланников польского короля Сигизмунда I с советниками московского великого князя Василия III Иоанновича о заключении мирного соглашения между Русским государством и Польшей для совместной борьбы против Османской империи. Переговоры закончились безрезультатно. 2-е посольство Герберштейна в Москву должно было способствовать превращению 5-летнего перемирия между Россией и Польшей, срок которого истекал в 1527 году, в вечный мир. Эта задача также не была выполнена, но перемирие было продлено на 6 лет. За дипломатические заслуги Герберштейн получил баронский титул (1532).

Над «Записками о Московии» Герберштейн работал в конце 20-х - 40-х годах XVI века. Их 1-е латинское издание вышло в Вене в 1549 году, но основным надо признать расширенное базельское 3-е издание 1556 года. Самостоятельное значение имеет немецкоязычное издание, увидевшее свет в Вене в 1557 году; оно было рассчитано на широкого читателя, и потому в нем опущены многие политические рассуждения и, напротив, добавлен ряд бытописательных деталей и сюжетов. Опираясь на сочинения предшественников (Новокомского епископа Павла Иовия [Паоло Джовио], Олая Гота, Матвея Меховского, Иоганна Фабри и др.), писания которых отразили резко возросший интерес к Московской Руси в Западной Европе во 2-й половине XV - 1-й половине XVI веков, Герберштейн тем не менее создал новаторский труд, ставший классическим пособием по России для просвещенного западноевропейского общества. Тон «Записок...» проникнут гуманистическим доброжелательным вниманием к чужой культуре, стремлением избежать пристрастности в оценках, но в то же время критически взглянуть на увиденное или услышанное.

В «Записках...» аккумулированы не только собственные наблюдения автора, но и сведения, полученные им из русских письменных источников, прежде всего летописных, а также от первоклассных информантов. Среди последних были, в частности, казначей великого князя Василия III Ю.Д. Траханиот, новгородский наместник князя Александр Владимирович Ростовский, боярин и воевода И.А. Челяднин (оказавшийся в литовском плену после поражения под Оршей в 1514 году), великокняжеский толмач Г. Истома, сыновья дьяка В.В. (Третьяка) Долматова и мн. др. Более чем за год, в общей сложности проведенный в Русском государстве, автор многое почерпнул и из бесед с простым людом: от ремесленников и рыночных торговцев до поденщиков-землекопов, работавших над рытьем рва под Кремлевской стеной.

Информация о жизни Московского государства в «Записках...» энциклопедична: она включает не только данные по политической истории (начиная с летописных рассказов о первых киевских князьях), но и подробные и достоверные сведения по географии (вплоть до Зауралья), о хозяйственной жизни, военном деле, занятиях народа, о его быте, нравах и об обрядах, о придворном обиходе, пирах и охотах и проч. Весьма обширны сведения о Русской Церкви, богослужении, верованиях, которые Герберштейн собирал целенаправленно, особенно во время 2-го посольства, т. к. интерес к Православию в католической Европе весьма оживился в связи с началом Реформации и от Фердинанда I Герберштейн получил прямое задание быть особенно внимательным к религии «московитов». Помимо деталей, рассыпанных по всему тексту «Записок...», они содержат особый раздел, посвященный Церкви. В нем находим подробные данные о церковной истории Руси, особенно о священнослужителях, об их быте, о внешнем виде, о взаимоотношениях со светской властью, о церковном суде, о таинствах и об обрядах (крещении, исповеди, причастии, бракосочетании), о церковных праздниках, почитании святых, постах, монастырях. Некоторые сообщения Герберштейна о русской церковной жизни, основанные на личных наблюдениях, уникальны - о материальном положении духовенства, о практике светского суда над духовными лицами, о роли митрополита Даниила в деле князя Василия Ивановича Шемячича и в разводе великого князя Василия III с великой княгиней Соломонией Юрьевной (смотри София, преподобная).

Автор включает в свой рассказ большие фрагменты, переведенные из русских памятников канонического права - «Канонические ответы» Киевского митрополита святого Иоанна II (до 1077/1078-1089 годы) (несмотря на то что, как замечает Герберштейн, он смог достать их лишь на короткое время), ответы Новгородского архиепископа святого Нифонта (1131-1156 годы) на вопросы иеромонаха Кирика, чин поставления в 1498 году на великое княжение Димитрия Иоанновича, внука великого князя Иоанна III Васильевича; наряду с ними следует упомянуть о переводе фрагментов Судебника 1497 года. В ряде случаев эти переводы имеют значение и для современной текстологии этих источников. Несмотря на ряд недоразумений, а также на критические (иногда иронические) замечания, от которых порой не мог удержаться автор, отношение Герберштейна к русским и Русской Церкви надо признать заинтересованно-объективным: недаром папский посол Антонио Поссевино , ведший через 30 лет после публикации «Записок...», в 1581-1582 годах, с царем Иоанном IV Васильевичем переговоры о церковной унии, был раздражен тем, что не находил в «Записках...» рекомендаций по обращению «московитов» в «истинную веру» (Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI века / Перевод, вступительная статья и комментарии Л.Н. Годовиковой. М., 1983. С. 51, 65, 71).

Помимо «Записок...» Герберштейн оставил еще несколько небольших сочинений, в основном автобиографического свойства. Из трудов, содержащих сведения о его московских посольствах и Русском государстве, следует назвать опубликованную в XIX веке немецкую автобиографию и краткие дорожники.