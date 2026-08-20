ГЕРБЕН ЯН

Чешский прозаик, журналист, литературный критик, историк и политик.

В чешской литературе был одним из первых приверженцев принципа художественного реализма и популяризатором реалистической концепции Т.Г. Масарика . В своем творчестве создал обширную картину жизни словацкой деревни и перемен, происходящих с ней на рубеже XIX – XX вв.

Становление

Родился 7 мая 1857 г. в селе Брумовице Южноморавского края. Был одним из пяти детей в семье. Его отец был сначала сельскохозяйственным работником, затем лесником. Ян Гербен посещал начальную школу в родном селе, а с 1870 по 1878 гг. – славянскую гимназию в Брно, где его учителями был этнограф Ф. Бартош и историк В. Ройт. Еще тогда Гербен начал участвовать в литературной жизни моравской молодежи, с 1875 г. он публиковался в рукописном студенческом журнале «Липа». Вопреки воле родителей, желавших видеть его священником, Ян в 1878 г. поступил на философский факультет Пражского университета , где изучал историю и чешский язык. Там его профессорами были В. Томек, Я. Голл , Я. Гебауэр и Т.Г. Масарик. Последние двое особенно сильно повлияли на становление личности и общественных интересов Яна Гербена.

Литературная и общественная жизнь

В Праге Гербен активно включился в общественную жизнь и участвовал во многих студенческих и др. объединениях: в 1882-1885 гг. был старостой общества «Моравская беседа», с 1878 г. входил в комитет «Исторического клуба», с 1879 г. – литературного отдела «Художественной беседы», с 1881 г. был активным участником литературно-ораторского общества «Славия», с 1894 г. – писательского объединения «Май». Кроме того, Гербен в качестве лектора принимал участие в союзе чешских студентов «Детван», «Академическом читательском союзе». В 1885 г. был председателем съезда моравского студенчества. Недолгое время (1885-1886 гг.) был автором крупнейшей чешской газеты «Народни листы», и вынужден был покинуть редакцию за поддержку позиции Масарика в «споре о рукописях» - бурной дискуссии, развернувшаяся в чешском обществе конца XIX в. о подлинности либо поддельности Краледворской и Зеленогорской рукописей, якобы древних чешских рукописей, обнаруженных в 1817-1818 гг. Группа чешских деятелей культуры и науки во главе с Масариком доказала, что рукописи были изготовлены чешским филологом-просветителем В. Ганкой и писателем Й. Линдой. Часть чешской интеллигенции отказывалась верить в поддельность рукописей, ставших настоящими символами чешской культуры и патриотического движения. Спор о рукописях расколол чешское просвещенное общество на два подчас непримиримых лагеря. Вскоре после этого Гербен стал одним из соучредителей журнала «Час» - печатного органа группы реалистов Масарика, «посвященного общественным проблемам». Издание, изначально выходившее 2 раза в месяц, к 1900 г. стало выходить ежедневно и быстро стало одним из самых влиятельных в чешской прессе, оно выпускалось вплоть до 1915 г. В 1900 г. «Час» стал печатным органом Чешской народной партии Масарика, в 1905 г. реорганизованной в Чешскую прогрессивную партию.

Еще в середине 1880-х гг. Гербен разошелся с моравскими католическими кругами. В 1893 г. после выхода его книги «Ян Непомуцкий» против него была развернута клерикальная кампания, и Гербен вышел из католической церкви, приняв евангелическую веру. В 1896 г. он был одним из учредителей «Рабочей академии» и сам читал там рабочим лекции по истории. В 1895 г. он деятельно поучаствовал в подготовке моравской экспозиции на Чешской этнографической выставке в Праге. В 1892 г. женился на Брониславе Фоустковой, в 1900 г. у них родился сын Иван, ставший впоследствии журналистом и писателем.

Политическая деятельность

В 1900 г. Ян Гербен, наряду с Масариком, участвовал в создании политической партии на базе движения реалистов (Чешская народная партия). В 1905 г. Гербена обвинили в растрате и исключили из партии, однако вскоре он был реабилитирован. В годы Первой мировой войны «Час», в котором активнейшим образом продолжал работать Гербен, был запрещен австрийскими властями. Тогда он начал издавать еженедельник «Новина». Кроме того, был одним из лидеров движения чешского сопротивления, так называемой «Мафии». В октябре 1917 г. Гербен вошел в редакцию реорганизованных «Народних листу», а в 1918-1920 гг. был членом редакции сатирического журнала «Nebojsa». В 1918 г. он вошел в партию «Чешская государственно-правовая демократия», как ее представитель стал членом Национального комитета Чехословакии и затем Революционного национального собрания Чехословакии. В 1920-1925 г. был сенатором. В 1925 г. разошелся с партией и вошел в состав Национальной рабочей партии, а в 1930 г. – Национал-социалистической партии. В 1925-1927 гг. был членом редакции газеты «Лидове новины». До самого конца своей жизни Гербен активно выступал против фашизма. Умер 24 декабря 1936 г. после продолжительной болезни в городе Подебрады. Был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.