ГЕРБЕЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЕРБЕЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, переводчик, издатель, библиограф.
Сын офицера. Дебютировал как поэт в 1846 году. Окончил Нежинский лицей (1847 год). До 1859 года находился на военной службе. С начала 1850-х годов публиковал в периодике переводы произведений Ф. Шиллера, Дж. Байрона, У. Шекспира, Т.Г. Шевченко, Е.П. Гребёнки, А. Мицкевича и др.; выполнил стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» (опубликовал под заглавием «Игорь, князь Северский», 1854 год). Подготовил и издал с примечаниями и библиографией собрания сочинений Шиллера, Байрона, Шекспира, Э.Т.А. Гофмана, И.В. Гёте; выпустил антологии: «Поэзия славян» (1871 год), «Русские поэты в биографиях и образцах» (1873 год), «Английские поэты в биографиях и образцах» (1875 год), «Немецкие поэты в биографиях и образцах» (1877 год). За границей Гербель издал запрещённые в России произведения А.С. Пушкина (1861 год, 1870 год), К.Ф. Рылеева (1861 год), декабристов (1862 год).