ГЕРАТСКАЯ ШКОЛА МИНИАТЮРЫ
ГЕРАТСКАЯ ШКОЛА МИНИАТЮРЫ - школа восточной живописи в Герате, специализировавшаяся на оформлении рукописной книги.
Существовала в XV - начале XVI веков. Связана с деятельностью основанных Тимуридами Шахрухом и его сыном Байсункаром в 1410-1420-х годах книжных мастерских - китабхане, при участии вывезенных из Тебриза и, возможно, Шираза художников и каллиграфов. Известны также контакты Гератской школы с китайским искусством (в 1419-1422 годах гератец Гийяс ад-Дин Наккаш совершил путешествие в Китай), влияние которого проявилось в характерной для миниатюр Гератской школы композиции с высоким горизонтом и в подчёркнуто изысканном рисунке. Стиль Гератской школы 1-й половине XV века (Амир Халил, Ахмад Наккаш, Али Мусаввир) отличают тонкое письмо с тщательной проработкой деталей и богатая красочная гамма изысканно подобранных чистых тонов (миниатюры «Хамсе» Низами, 1431 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург). После смерти Шахруха султан Улугбек перевёл придворную китабхане в Самарканд (1448 год), но Гератская школа не только сохранила свои традиции, но под покровительством Султан-Хусейна Байкары и его визиря поэта Алишера Навои в последней трети XV - начала XVI веков пережила новый расцвет, связанный с творчеством Кемаль-ад-Дина Бехзада и его ученика Касима Али. Миниатюристы Гератской школы в этот период достигли высочайшего мастерства композиции, состоящей из нескольких планов и усложнённой включением достоверных пейзажных и архитектурных мотивов, большого числа фигур людей и животных. Гератские миниатюры конца XV - начала XVI веков (иллюстрации к 2 спискам «Хамсе» Низами, выполненные в 1493 году и 1493-1494 годах; оба - Британский музей, Лондон) отличаются разнообразием сюжетов, насыщенной палитрой красок, тенденцией к индивидуальным, нередко портретным характеристикам персонажей.
Иллюстрации:
Гератская школа. Кемаль-ад-Дин Бехзад. «Йусуф, убегающий от Зулейхи». Иллюстрация к рукописи «Бустан» Саади. 1488 год. Египетская национальная библиотека (Каир). Архив БРЭ.