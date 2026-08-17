ГЕРАТСКАЯ ШКОЛА МИНИАТЮРЫ

ГЕРАТСКАЯ ШКОЛА МИНИАТЮРЫ - школа восточной живописи в Герате , специализировавшаяся на оформлении рукописной книги.

Су­ще­ст­во­ва­ла в XV - начале XVI веков. Свя­за­на с дея­тель­но­стью ос­но­ван­ных Ти­му­ри­да­ми Шах­ру­хом и его сы­ном Бай­сун­ка­ром в 1410-1420-х годах книж­ных мас­тер­ских - ки­таб­ха­не, при уча­стии вы­ве­зен­ных из Теб­ри­за и, воз­мож­но, Ши­ра­за ху­дож­ни­ков и кал­ли­гра­фов. Из­вест­ны так­же кон­так­ты Гератской школы с китайским ис­кус­ст­вом (в 1419-1422 годах ге­ра­тец Гий­яс ад-Дин Нак­каш со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ки­тай), влия­ние ко­то­ро­го про­яви­лось в ха­рак­тер­ной для ми­ниа­тюр Гератской школы ком­по­зи­ции с вы­со­ким го­ри­зон­том и в под­чёрк­ну­то изы­скан­ном ри­сун­ке. Стиль Гератской школы 1-й половине XV века (Амир Ха­лил, Ах­мад Нак­каш, Али Му­сав­вир) от­ли­ча­ют тон­кое пись­мо с тща­тель­ной про­ра­бот­кой де­та­лей и бо­га­тая кра­соч­ная гам­ма изы­скан­но по­доб­ран­ных чис­тых то­нов (ми­ниа­тю­ры «Хам­се» Ни­за­ми, 1431 год, Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург). По­сле смер­ти Шах­ру­ха сул­тан Улуг­бек пе­ре­вёл при­двор­ную ки­таб­ха­не в Са­мар­канд (1448 год), но Гератская школа не толь­ко со­хра­ни­ла свои тра­ди­ции, но под по­кро­ви­тель­ст­вом Сул­тан-Ху­сей­на Бай­ка­ры и его ви­зи­ря по­эта Али­ше­ра На­вои в по­след­ней тре­ти XV - начала XVI веков пе­ре­жи­ла но­вый рас­цвет, свя­зан­ный с твор­че­ст­вом Ке­маль-ад-Ди­на Бех­за­да и его уче­ни­ка Ка­си­ма Али . Ми­ниа­тю­ри­сты Гератской школы в этот пе­ри­од дос­тиг­ли вы­со­чай­ше­го мас­тер­ст­ва ком­по­зи­ции, со­стоя­щей из не­сколь­ких пла­нов и ус­лож­нён­ной вклю­че­ни­ем дос­то­вер­ных пей­заж­ных и ар­хитектурных мо­ти­вов, боль­шо­го чис­ла фи­гур лю­дей и жи­вот­ных. Ге­рат­ские ми­ниа­тю­ры конца XV - начала XVI веков (ил­лю­ст­ра­ции к 2 спи­скам «Хам­се» Ни­за­ми, вы­пол­нен­ные в 1493 году и 1493-1494 годах; оба - Британский му­зей, Лон­дон) от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем сю­же­тов, на­сы­щен­ной па­лит­рой кра­сок, тен­ден­ци­ей к ин­ди­ви­дуаль­ным, не­ред­ко порт­рет­ным ха­рак­те­ри­сти­кам пер­со­на­жей.

Иллюстрации:

Ге­рат­ская шко­ла. Ке­маль-ад-Дин Бех­зад. «Йу­суф, убе­гаю­щий от Зу­лей­хи». Ил­лю­ст­ра­ция к ру­ко­пи­си «Бус­тан» Саа­ди. 1488 год. Еги­пет­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (Ка­ир). Архив БРЭ.

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