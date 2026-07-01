Герaт (Харат, греч. назв. Арейя, Ария, Александрия Ариана)

Герáт (Харат, греч. назв. Арейя, Ария, Александрия Ариана) — город на северо-западе Афганистана, административный центр одноименной провинции (вилаята), третий по численности населения город страны (ок. 436 тыс. человек в 2013), 85 % таджики, 10 % пуштуны (2003).

Стратегическое расположение Г. в оазисе на перекрестке сухопутных торговых путей, связывавших Китай и Среднюю Азию с Западом, а также ведших на юг, в Индию, обеспечивало важную роль города как крупного торгового центра на протяжении многих столетий. Г. находится в плодородной долине р. Герируд, на границе между западными отрогами Гиндукуша и восточной частью Иранского нагорья, что определяет также его политическое и военное значение.

В 330 до н. э. Александр Македон­ский захватил город, находившийся под властью Ахеменидов. Александру приписывается основание цитадели Г. Последовавшая за завоеванием эллинизация способствовала превращению Г. в полис греческого типа, распространению греческого языка и культуры. В 301 до н. э. Г. подчинили Селевкиды, также поощрявшие переселение туда греческого населения. При Сассанидах, стремившихся поддерживать порядок на торговых путях (в первую очередь Великом шелковом пути), проходивших через их владения и приносивших доходы, Г. переживает расцвет. В город приходят новые религиозные учения, в том числе манихейство и христианство (несторианство).

В середине VII в. Г. захватывают арабы, что приводит к быстрому обращению населения в ислам и распространению мусульманской культуры. В IX—X вв. город являлся одним из важных центров государ­ства Саманидов, контролировавших Хорасан и Мавераннахр. В ходе монгольского завоевания (1221) Г. был почти полностью разрушен войском Чингисхана, его население (в основном ремесленники) уведено в плен в Монголию или истреблено. В 1236 великий хан Угэдей приказал отстроить Г., но усобицы последующих десятилетий мешали его быстрому возрождению.

Нового расцвета город достиг при правлении Тимуридов (с 1393), превратившись в ведущий центр развития мусульманского образования, науки, искусства и культуры. При сыне Тимура Шахрухе Г. стал столицей тимуридского государства, в начале XV в. город перестроили по регулярному плану (сохранившемуся в старом центре Г.), возвели новые стены, крепость и целый ряд исламских религиозных комплексов (мечети, мавзолеи, медресе ), рекон­струировали базар. В Г. жили поэты Джами (1414—1492) и Алишер Навои (1441—1501), город славился своей школой книжной миниатюры и каллиграфии, ремесленными изделиями.

Под властью Сефевидов город сохранял свое значение как центр транзитной торговли (в том числе лошадьми, индийскими хлопковыми тканями — в Г. проживала большая индийская община, игравшая значительную роль в ведении торговли), несмотря на появление в XVI в. новых морских путей сообщения. В Европе значительным спросом пользовались гератские ковры.

В 1-й половине XVIII в. город несколько раз переходил от Сефевидов к афганским правителям, получал временную самостоятельность (так называемое Гератское княжество, 1716—1732). В середине XVIII в. вошел в состав афганского Дурраний­ского государства, вскоре распавшегося на несколько частей, в том числе Гератское княжество. В XIX — начале ХХ в. за контроль над Г., как и другими областями Средней Азии и Ирана, боролись Великобритания, Российская империя (так называемая Большая игра), Афганистан и Иран. В 1836 Герат официально вошел в состав Афганистана. Англо-афганские войны XIX — начала XX в. и целый ряд внутренних конфликтов и вторжений иностранных (советских, американских) войск в ХХ — начале XXI в. препятствовали развитию Г., а также привели к разрушению памятников архитектуры и культуры. Благодаря своему географическому положению Г. сохраняет экономические связи с Ираном, вкладывающим в последние десятилетия средства в восстановление и модернизацию инфраструктуры города.

Лит.: Иран и исламские страны. Сборник статей. М., 2009; История Афганистана с древнейших времен до наших дней. М., 1982; Туманович Н. Н. Герат в XVII—XVIII вв. М., 1989; Dupree N. H. An Historical Guide to Afghanistan. Afghan Tourist Organization, 1977. Т. К. Кораев.