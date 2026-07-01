ГЕРАСИМОВА-ПЕРСИДСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГЕРАСИМОВА-ПЕРСИДСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА - украинский музыковед, исследователь украинской традиции многоголосного пения ХVII века.

Автор нескольких монографий, более 100 статей, составитель нотных антологий и сборников научных трудов, организатор и участник международных конференций по проблемам старинной музыки, общественный деятель, педагог.

В 1951 году окончила историко-теоретический, в 1952 году - фортепианный факультет, в 1954 году - аспирантуру Киевской государственной консерватории (ныне Национальная музыкальная академия Украины (НМАУ)). С 1950 года до настоящего времени преподает на кафедре теории музыки НМАУ. С 1979 года профессор, доктор искусствоведения (1978). В 2000 году по инициативе Герасимовой-Персидской в НМАУ была организована кафедра старинной музыки под ее руководством. Читала лекции в университетах Европы (1985, 1986, 1990, 1992) и США (1990). С 1987 года член Международного музыковедческого общества (IMS). С 1991 года член Европейского общества культуры (SEC). Заслуженный деятель искусств Украины (1997). Лауреат премии имени Н. Лысенко (1990). Академик АН Высшей школы (1994). Член-корреспондент Академии искусств Украины (2001). В 1995-2002 годах - генеральный секретарь украинского национального комитета Международного музыкального совета (IMC) ЮНЕСКО. Координатор по связям с Советом по традиционной музыке (IСТМ).

До середины 60-х годов XX вкув Герасимова-Персидская исследовала проблемы современной украинской музыки. Затем стала заниматься источниковедческим описанием собраний партесных концертов, хранящихся в РО ЦНБ АН Украины (ныне ИР НБУВ), по т. н. поголосникам. Ею было описано 76 книг: 25 из коллекции Киево-Печерской лавры (3 комплекта) и 51 из фонда киевского Софийского собора (7 комплектов). Особое значение имело обнаружение Герасимовой-Персидской редких экземпляров лаврских конволютов с разделами конца ХVII - начала ХVIII веков, поскольку многие источники этого периода погибли при пожаре в Киево-Печерской лавре в 1718 году. Впоследствии тексты партесных концертов были найдены Герасимовой-Персидской в рукописях, хранящихся в фондах России, Литвы, Сербии, в т. ч. в юго-западнорусских Ирмологионах.

Анализ певческого содержания рукописей позволил Герасимовой-Персидской выделить богослужебные песнопения и партесные концерты (около 500), составить их алфавитный указатель и инципитный музыкальный каталог (в 3 томах). В процессе изучения было рассмотрено свыше 650 концертов, было выяснено авторство некоторых произведений, реконструированы нотные тексты (восстановлены партии из отсутствующих поголосников некомплектных собраний) и подготовлено 1-е издание несколько концертов (1976). Благодаря работе Герасимовой-Персидской было расширено представление о творчестве Н.П. Дилецкого как композитора, найдено в рукописях и опубликовано в 1981 году 3 литургийных цикла, «Воскресенский канон», ряд концертов. В 1991 году издана 21 партитура «мотетов» (5- и 6-голосных концертов для малого состава хора) неизвестных авторов из фондов библиотеки Матицы Сербской в городе Нови-Сад (Сербия). Произведения, опубликованные Герасимоваой-Персидской, вошли в репертуар многих хоровых коллективов.

В работах Герасимовой-Персидской освещен широкий круг вопросов, касающихся жанрово-стилистического слоя украинского церковного многоголосия 2-й половины ХVII-ХVIII веков. Герасимова-Персидская по-новому охарактеризовала развитие традиции украинского многоголосия и формирование партесного концерта как национального варианта европейского хорового стиля барокко , исследовала особенности словесно-музыкального ряда партесных концертов как результат профессионального композиторского творчества, рассмотрела принципы претворения канонических текстов и их стихотворных парафраз, жанровые разновидности, тональные и композиционные планы произведений, формирование прозрачной или плотной хоровой фактуры, особенности голосоведения, чередование ладотональностей (см.: Хоровий концерт на Украïнi в XVII-XVIII ст. К., 1978; Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983). В статьях уделено внимание аспектам музыкального времени и пространства, принципу контраста, формирующему дискретный план произведения нового стиля - барокко, качественно отличающийся от континуального и внутренне цельного распева древнего монодийного песнопения (О двух типах музыкального хронотопа // Литература и искусство в системе культуры: Сб. ст. М., 1988. С. 343-348; От формулы к фигуре // Musica antiqua. Bydgoszcz, 1988. Vol. 8. С. 413-427). Ряд наблюдений Герасимовой-Персидской касается вопросов соприкосновения партесного пения и западноевропейского многоголосия ХVI-ХVII веков, знаменного распева, народно-музыкального творчества (Переход от «знамени» к «киевской квадратной ноте» в музыке Юго-Западной Руси // Музыка. Культура. Человек: Сб. ст. Свердловск, 1991. Вып. 2. С. 58-64; Русская музыка XVII века - встреча двух эпох. М., 1994; Послання ап. Павла в творi Шютца та в покаянному мотетi // Украïнсько-нiмецькi музичнi зв'язки минулого i сьогодення. К., 1998. С. 6-22).

Проблемы истории и теории музыкальныхформ и жанров 2-й половины XVII-XVIII веков разработаны под рукововдством Герасимовой-Персидской в кандидатских диссертациях К.М. Берденниковой («Гомилетические традиции в творчестве И.С. Баха»), Н.В. Заболотной («Проблема индивидуальности художественного целого…»; по материалам 80 партесных концертов), Л.В. Ивченко («Украинский кант ХVII-ХVIII веков»), Т.В. Гусарчук в исследовании творчества А.Л. Веделя, И.А. Чижик в статьях о знаменном распеве по изданиям ХVIII века, Е.Ю. Шевчук в исследованиях украинской церковной монодии , и др.