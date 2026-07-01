ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ

Детские годы

Сергей Герасимов родился 21 мая (3 июня) 1906 года в ст. Кундравинской Троицкого уезда Оренбургской губернии. Отец – Аполлинарий Алексеевич Герасимов – инженер-технолог. Мать – Юдифь Борисовна Эстрович (в замужестве – Юлия Борисовна Герасимова). Оба были политическими ссыльными.

После переезда в 1894 г. супругов на Урал, отец Сергея устроился на Миасский завод инженером. Во время геологической экспедиции на р. Лозьве в 1909 г. он погиб. Остались мать Сергея и пятеро детей.

В Екатеринбурге восьмилетним мальчиком С.А. Герасимов побывал на опере «Евгений Онегин», а позднее – на драматическом спектакле «Разбойники». С того времени зародилась его любовь к театру.

Учился в 1923 – 1925 г. в Ленинградском художественном училище. В 1928 г. (по другим данным – в 1930 г.) закончил обучение в Техникуме сценических искусств.

Герасимов – актер и режиссер

Работа С.А. Герасимова в кино началась в 1924 г. Дебютным фильмом стало кино «Мишки против Юденича» (1925), в котором он сыграл роль Шпика.

Первые годы актерской жизни связаны с мастерской «ФЭКС». С.А. Герасимов снялся в фильмах «Шинель» (1926), «С. В. Д.» (1927), «Новый Вавилон» (1929), «Одна» (1931), «Обломок империи» (1929), «Дезертир» (1933).

Не оставив актерскую работу, С.А. Герасимов занялся режиссурой. В 1930 г. он стал режиссером кинофабрики «Совкино». Его режиссерский дебют – фильм «Двадцать два несчастья» (1930, совместно с С.И. Бартеневым). Затем последовали фильмы «Сердце Соломона» (1932, совместно с М. Кресиным), «Люблю ли тебя?» (1934).

Начиная с 1931 г. Сергей Аполлинариевич стал руководителем актерской мастерской экранного искусства при киностудии «Ленфильм».

В годы Великой Отечественной войны выпускал фильмы военной тематики: участвовал в создании «Боевого киносборника № 1» (1941), поставил фильмы «Непобедимые» (1943, совместно с М. К. Калатозовым) и «Большая земля» (1944).

Член коммунистической партии с 1943 г.

Два года, с 1944 по 1946, руководил Центральной студией документальных фильмов.

В 1944 г. С.А. Герасимов вернулся к педагогической работе, возглавив объединенную режиссерскую и актерскую мастерскую во ВГИКе.

С 1945 г. начал работать режиссером киностудии «Союздетфильма».

1950-е гг. ознаменовались новыми фильмами на разные темы: «Освобожденный Китай» (совместно с киноработниками КНР, 1950), «Сельский врач» (1952), «Дорога правды» (режиссер Я.Б. Фрид, сценарий С.А. Герасимов, 1956), «Память сердца» (сценарий С.А. Герасимов, режиссер Т.М. Лиознова, 1958) и др.

В 1957 – 1958 гг. вышел трехсерийный фильм «Тихий Дон». Первой серии фильма была присуждена премия за цвет на МКФ в Брюсселе (1958), третьей серии фильма – главный приз «Хрустальный глобус» на XI МКФ в Карловых Варах (1958), первая премия и премия за режиссуру на I ВКФ в Москве (1958).

1960-е гг. стали временем съемок С.А. Герасимовым кинороманов: в 1962 г. на экраны вышел фильм «Люди и звери» (две сирии); современным темам посвящены фильмы «Журналист», «У озера», «Любить человека».

В 1971 г. был членом жюри VII Московского международного кинофестиваля.

Умер С.А. Герасимов 26 ноября 1985 г. в Москве после операции на сердце. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Личная жизнь

Сергей Аполлинариевич был женат на Тамаре Федоровне Макаровой (1907 – 1997) – актрисе, сыгравшей главные роли во многих фильмах режиссера; народная артистка СССР (1950). Своих детей у пары не было. Приемный сын – Артур Сергеевич Макаров (1931 – 1995), племянник жены. На воспитании пары находилась и дочь двоюродной сестры, учителя вокала Миры Михайловны Эстрович – Ирина Бенционовна Роднянская (род. 1935).