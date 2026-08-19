ГЕРАСИМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Советский антрополог и археолог, создал метод реконструкции внешнего вида человека на основе костных останков.

Детство и юность

Отец Герасимова работал врачом, из-за работы семья перебралась из Петербурга в Иркутск, когда Миша был маленьким. Будучи школьником, он трудился на археологических раскопках около Иркутска. Тогда же начал изучать труды французского анатома и палеонтолога Жоржа Кювье, который занимался проблемой восстановления внешнего вида животных по их останкам. С 1920 года Герасимов подрабатывал в анатомическом музее медфака Иркутского университета, изучая тонкости человеческой анатомии в морге. При этом продолжались занятия археологией, в школьные годы будущий ученый нашел несколько человеческих погребений эпохи палеолита. В возрасте 18 лет напечатал дебютную научную статью, посвященную раскопках у станции Иннокентьевская.

С 1922 года Герасимов также работал в местном краеведческом музее. В 1927 году он впервые создал реконструкции внешнего вида питекантропа и неандертальца. На следующий год, после того как один из жителей деревни Мальта обнаружил бивень мамонта, на место приехал молодой ученый. Его работа здесь способствовала открытию ставшей знаменитой стоянки эпохи палеолита Мальта , где были найдены костяные фигурки в виде женщин и птиц (впервые на территории нашей страны).

Дальнейшее становление. Выработка своего метода

В 1932 году Герасимов уехал в Ленинград и поступил в аспирантуру. Тогда же трудился в Эрмитаже, позже возглавив его мастерские по реставрации. Продолжались и занятия археологией: в 1931-1936 годах он изучал Фофановский могильник в одном из бурятских сел, вернувшись к нему снова в 1959 году. В 1937 году стал старшим научным сотрудником Института истории материальной культуры АН СССР.

Чтобы проверить степень точности своего метода реставрации, Михаил Михайлович решил провести соответствующие эксперименты, реконструируя внешность своих современников, фото которых были в наличии.

Первый крупный опыт был им осуществлен в 1940-1941 годах в сотрудничестве с московским уголовным розыском. Трудился Герасимов в Лефортовском морге над останками 12 людей нескольких национальностей, чьи данные имелись в протоколах УГРО (и которых ученый не видел заранее). Результат был блестящий: все реконструкции были легко узнаваемы. Это привело к плодотворному сотрудничеству Михаила Михайловича и криминалистических служб, что также было для ученого продолжением эксперимента.

Занятие реконструкцией имело еще одно направление: в предвоенные годы Герасимов начал восстанавливать облик известных исторических деятелей. Одними из первых в ряду подобных реконструкций стали скульптурные портреты князей Ярослава Мудрого и Андрея Боголюбского . Всего за свою карьеру Герасимов создал около 200 таких портретов, среди которых реконструкции облика Ивана Грозного (ученый, имея в распоряжении царский скелет, смог восстановить и всю его фигуру), Ф.Ф. Ушакова , Шиллера, Улугбека, Хаджи-Мурата, Тамерлана и многих других. Кроме того, в 1930-е годы Михаил Михайлович стал снова активно заниматься и восстановлением облика древних людей. Среди самых знаменитых реконструкций – неандерталец грота Ла-Шапель-о-Сен и кроманьонец стоянки Сунгирь, а также подросток-неандерталец из узбекистанской пещеры Тешик-Таш (ученый собирал его череп из 170 фрагментов).

Военные и послевоенные годы

Годы ВОВ ученый провел в Самарканде, где принимал участие в знаменитом вскрытии гробницы Тамерлана (мавзолей Гур-Эмир). На долю Герасимова пришлась реконструкция облика великого завоевателя. В ходе его работы подтвердились легенды о сухорукости и хромоте последнего.

В 1944 году Михаил Михайлович вместе с семьей (жена Тамара Сергеевна Ван-Дер-Беллен и дочь Маргарита) перебрался в Москву. В том же году исследователь удостоился Сталинской премии III степени. В 1950 году Герасимов стал во главе только что созданной лаборатории пластической реконструкции при Институте этнографии АН. Он был ее руководителем до самой своей кончины в 1970 году. Ученый продолжал заниматься реконструкцией. В данный период свет увидели две главные его книги: «Восстановление лица по черепу» (1955) и «Люди каменного века» (1964). В 1969 году во французской столице в рамках научного конгресса прошла выставка М.М. Герасимова из двух десятков скульптурных портретов древних людей.

Михаил Михайлович скончался летом 1970 года. Погребен на московском Новодевичьем кладбище. Метод Герасимова по реконструкции внешнего облика человека стал настоящим прорывом в науке, он до сих признается лучшим в мире и активно используется.