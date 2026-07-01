ГЕРАСИМОВ ДМИТРИЙ

ГЕРАСИМОВ ДМИТРИЙ (Митя Малый, Дмитрий толмач) - переводчик, книжник, участник дипломатических миссий, младший брат Герасима Поповки (по которому, видимо, получил прозвище Герасимов).

В юности Герасимов учился в Ливонии , где хорошо овладел латинским языком. С конца 80-х годов XV века Герасимов вместе с братом, ставшим к тому времени владычным архидиаконом, принимал активное участие в трудах кружка книжников, существовавшего при дворе Новгородского архиепископа святого Геннадия (Гонзова), получил прозвище Митя Малый (в отличие от другого участника кружка, Д.М. Траханиота, прозванного Дмитрием Старым). Герасимов входил в ближайшее окружение святителяГеннадия. Он сопровождал архиерея в поездке в Псков в 1495 или 1499 году, когда, как Герасимов сообщал позднее псковскому дьяку М.Г. (Мисюрю) Мунехину, псковские иконники спорили с архиепископом Геннадием относительно иконографии одного местного образа. Большое значение для деятельности Геннадиевского кружка (а позднее и преподобного Максима Грека) имела «Грамматика» Э. Доната , переведенная Герасимовым, возможно, еще в бытность его в Ливонии. В 1489 году «в влыдычне дворе, повелением диакона Герасима Поповки» Герасимов переписал с болгарского списка X века творения святителя Афанасия I Великого, посланные затем в Кириллов Белозерский монастырь (РНБ. Погод. № 968. Л. 222 об.). Герасимов участвовал в переводе с латыни отдельных книг Геннадиевской Библии . В 1500 году он завершил перевод надписаний псалмов из немецкой Псалтири, начатый в 1498 году толмачом Власием Игнатовым. Сохранилась рукопись, связываемая с именем Герасимова, в которой кириллицей переписана латинская Псалтирь (ГИМ. Чуд. № 53 (29)), в 1504 году вместе со святителем Геннадием она переместилась из Новгорода в Чудов монастырь. В 1501 году по благословению святителя Геннадия Герасимов перевел антииудейский трактат Николая де Лиры «Contra perfideam Judeorum» (перевод опубликован Е.С. Фёдоровой). Возможно, именно Герасимов в 1504 году перевел с латыни антииудейский трактат Самуила Евреина, изданный в Кёльне в 1493 году (Т.Н. Копреева нашла принадлежавший Герасимову автограф данного перевода). Герасимову иногда ошибочно приписывалось авторство «Повести о белом клобуке» (на том основании, что в начале «Посыльной грамоты Дмитрия грека толмача», сопровождающей позднейшие списки «Повести...», упоминается «слуга архиепископа Геннадия Митя Малый»), а также послания архиепископу Геннадию «О летах седьмой тысячи», автором которого был Траханиот.

Дальнейшая деятельность Герасимова связана с Москвой. Он был привлечен к работе по переводу книг с греческого языка, которая была поручена великим князем Василием III Иоанновичем преподобному Максиму Греку , прибывшему в 1518 году с Афона в Москву. Преподобный Максим переводил греческий текст на латынь, а Герасимов - с латыни на церковнославянский язык. О работе с преподобным Максимом в Чудовом в честь Чуда архангела Михаила в Хонех мужском монастыре Герасимов сообщал Мисюрю Мунехину: «А мы с Власом (Игнатовым.- а. М.) у него сидим переменяяся: он сказывает по-латыньски, а мы сказываем по-русски писарем» ([Горский]. Максим Грек Святогорец. С. 190). Таким образом, Герасимов не знал греческого языка. В 1519 году преподобный Максим с помощью русских толмачей завершил перевод Толкового Апостола, к 1522 году - Толковой Псалтири и, возможно, стихир Вознесению из Цветной Триоди; кроме того, были переведены Беседы святителя Иоанна Златоуста на Евангелия.

Герасимов активно привлекался великим князем к дипломатической деятельности (видимо, в качестве толмача). До 1525 году он участвовал в посольствах к шведским и датским королям, великому магистру Прусскому (вероятно, в 1517 году в составе миссии Д. Загряжского) и к императору Священной Римской империи Максимилиану (по-видимому, в 1518 году в составе посольства В.С. Племянникова). Об участии Герасимова в посольской миссии в Норвегию и Данию, совершенной до поездки в Рим (1525), со ссылкой на самого Герасимова писал имперский посол С. Герберштейн.

В 1525 году в Москву прибыло посольство от Римского папы Климента VII во главе с П. Чентурионе, целью которого было вовлечь Москву в коалицию для борьбы с турками. 9 апреля того же года в Рим с ответной грамотой, содержавшей изъявление дружбы, был направлен Герасимов, впрочем не имевший полномочий вести переговоры. Герасимов с почетом был принят при папском дворе, представлен папе, «которого по обычаю почтил коленопреклонением и которому от своего и государева имени поднес в дар собольи меха» (Россия в 1-й половине XVI века. С. 262). Вероятно, при этом был вручен портрет Василия III, ставший с этого времени известным в Европе. Находясь в Риме, Герасимов присутствовал на папском богослужении, посетил сенат, «с восхищением осмотрел святые храмы города, развалины римского величия и плачевные останки прежних сооружений» (Там же. С. 263-264).

В Риме Герасимов много общался с Новокомским епископом Павлом Иовием (Паоло Джовио), который на основании рассказов русского посланника составил «Книгу о посольстве Василия, великого государя Московского, к папе Клименту VII» (1525), изобилующую данными по географии, истории, религии России и некоторых сопредельных ей стран (в частности, со слов Герасимова Павел Иовий пишет о возможности достичь Китая северным морским путем). Автор считает Герасимова «весьма сведущим в делах человеческих, а особенно в Священном Писании», пишет, что русский дипломат имеет «спокойный и восприимчивый ум», отличается «веселым и остроумным характером» (Там же. С. 258, 263, 277). Сведения, сообщенные Герасимовым Новокомскому епископу, нашли отражение на карте России, выпущенной в октябре 1525 года в Венеции Б. Аньезе. В заголовке карты указано имя русского посланника (Moscoviae tabula relatione Dimetrij legati descripta).

Возможно, с путешествием Герасимова в Рим связано появление переводов на церковнославянский язык нескольких западноевропеских сочинений. Д.О. Цыпкин атрибутировал Герасимову перевод повести о Лоретской иконе Богоматери (БАН. Арханг. Д. 193). По предположению Н.А. Казаковой, Герасимов или Власий Игнатов были переводчиками «Письма» Максимилиана Трансильвана (секретаря императора Карла V), в котором описывается путешествие Ф. Магеллана и его географические открытия («Письмо» было издано на латыни в Кёльне в 1523 году). Рукопись, содержащая русский перевод «Письма» (РНБ. Q. IV. № 412), была переписана М. Медоварцевым, который одновременно с Герасимовым в качестве писца участвовал в переводческих трудах преподобного Максима Грека.

Герасимов вернулся в Москву вместе с папским послом 20 июля 1526 года. После этого сведения о нем из источников исчезают почти на 10 лет, что, по-видимому, связано с его возвращением в Новгород, где книжник осуществил последний переводческий труд. В октябре 1535 года Герасимов закончил перевод с латыни Толковой Псалтири Брунона, епископа Вюрцбургского (Гербиполенского), предпринятый по повелению Новгородского архиепископа святого Макария. Книга включает толкования на псалмы блаженного Иеронима, блаженного Августина, святителя Григория I Великого, Беды Достопочтенного , Кассиодора, пояснения о делении псалмов по содержанию, сведения об их авторах и о надписаниях к псалмам, о толкователях Псалтири, о переводчиках Библии с еврейского на греческий, о способах толкования Священного Писания, а также толкования библейских песен, молитвы Господней, Символа веры с катехизическими объяснениями. При передаче псалмов Герасимов в основном придерживался принятого на Руси церковнославянского текста, иногда допуская изменения с целью более точной передачи латинского оригинала. В конце помещен перевод летописца из труда Севильского епископа Исидора († 636) «Этимологиарий», содержащего хронологию всемирной истории, начиная с библейских событий (после перевода Герасимов оговаривает несовпадение «римского» и древнерусского летосчисления). Наиболее ранняя рукопись, содержащая перевод Псалтири епископа Брунона Вюрцбургского,- Софийская Четья Минея за август 1541 г. (РГАДА. Ф. 201. № 161. Л. 200-317). Перевод получил широкое распространение: он имелся в библиотеке Волоколамского монастыря (согласно описи 1545 года), Троице-Сергиева и Кириллова Белозерского монастырей, в 1551-1552 годах священик Сильвестр дал его вкладом в Соловецкий монастырь.