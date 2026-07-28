ГЕРАСИМОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

Антон Владимирович Герасимов родился 1 (по новому стилю — 14) августа 1900 года в городе Новгороде. По национальности русский.

20 октября 1919 года Герасимов поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны на Северо-Западном фронте против войск генерала Н. Н. Юденича . В 1920 году окончил 2-е Петроградские командные артиллерийские курсы.

После окончания войны продолжил службу на командных должностях в различных артиллерийских частях Красной Армии. В 1923 году Герасимов окончил Высшую военную артиллерийскую школу командного состава, в 1931 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1935 году он был направлен в Германию в качестве помощника советского военного атташе. Вернувшись в СССР в августе 1940 года, Герасимов возглавил отдел внешних сношений Генерального Штаба РККА.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, Герасимов был назначен начальником штаба Московской зоны ПВО. Под его руководством организовывалась противовоздушная оборона на подступах к столице и в самой Москве, сыгравшая важную роль в период битвы за Москву . С ноября 1941 года возглавлял Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО, в задачи которого входило прикрытие Ленинграда и портов на северных морях, а также их коммуникаций с центром страны. В апреле 1942 года Герасимов был назначен первым заместителем командующего Московским фронтом ПВО, а в июле 1943 года занял должность первого заместителя командующего — начальника штаба Особой Московской армии ПВО. Добился значительного улучшения работы штаба и управления частями армии. С января по март 1945 года руководил штабом Центрального фронта ПВО.

В мае 1945 года Герасимов был направлен на Дальний Восток, где принял командование Приморской армией ПВО. Во главе этой армии он принимал активное участие в советско-японской войне , организуя действия ПВО войск и объектов тыла 1-го Дальневосточного фронта. С мая 1946 года командовал Дальневосточным округом ПВО. В 1947 году переведён в Харьков, где возглавил Военную артиллерийскую радиотехническую академию. С июля 1952 года служил в Москве, был заместителем командующего Войсками ПВО страны, помощником начальника Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР, заместителем главнокомандующего Войсками ПВО страны. В 1957-1964 годах занимал пост заместителя министра обороны СССР по радиоэлектронике, в 1964-1970 годах — первого заместителя начальника Генерального Штаба по вооружению. В октябре 1970 года он был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 23 июля 1978 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок 7, ряд 14).