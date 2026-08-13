ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1943 год), действительный член АХ СССР (1947 год; пре­зи­дент в 1947-1957 годы).

Учил­ся в МУЖВЗ (1903-1910 годы) у А.Е. Ар­хи­по­ва, Н.А. Ка­сат­ки­на и К.А. Ко­ро­ви­на, за­тем там же на архитектурном от­де­ле­нии (до 1915 года). Экс­по­нент ТПХВ (1913-1915 годы), ор­га­ни­за­тор «Ком­му­ны ху­дож­ни­ков» (1918-1925 годы) в Коз­лове, член АХРР (1925-1932 годы). Был так­же председателем Орг­ко­ми­те­та СХ СССР (1939-1954 годы). До 1917 года пи­сал пре­имущественно пей­за­жи («Трой­ка. Зим­няя до­ро­га», 1912 год, ГТГ). Один из офицальных ху­дож­ни­ков ста­лин­ской эпо­хи, вид­ный пред­ста­ви­тель искусства со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма, пи­сал в современное вре­мя пом­пез­ные, пре­имущественно мно­го­фи­гур­ные по­лот­на на ис­то­ри­ко-ре­во­люционной те­мы («Ле­нин на три­бу­не», 1929-1930 годы, ГИМ; «Гимн Ок­тяб­рю», 1942 год, ГРМ), ис­пол­нял ре­пре­зен­та­тив­ные порт­ре­ты ру­ко­во­ди­те­лей го­су­дар­ст­ва (« И.В. Ста­лин и К.Е. Во­ро­ши­лов в Крем­ле», 1938 год, ГТГ) и дея­те­лей искусства (О.В. Ле­пе­шин­ской, 1939 год, ГТГ; А.К. Та­ра­со­вой, 1939 год, ГРМ; «Порт­рет ста­рей­ших со­вет­ских ху­дож­ни­ков И.Н. Пав­ло­ва, В.Н. Бак­шее­ва, В.К. Бя­лы­ниц­ко­го-Би­ру­ли, В.Н. Меш­ко­ва», 1944 год, зо­ло­тая ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки в Брюс­се­ле, 1958 год, ГТГ), так­же жан­ро­вые кар­ти­ны, пей­за­жи и на­тюр­мор­ты («По­сле до­ж­дя», 1935 год, ГТГ). Ра­бо­тал в об­лас­ти сце­но­гра­фии и книж­ной ил­лю­ст­ра­ции.

Луч­шие ра­бо­ты Герасимова от­ли­ча­ет пас­тоз­ная ма­не­ра жи­во­пи­си, на­сы­щен­ность ко­ло­ри­та, ха­рак­тер­ность порт­рет­ных об­ра­зов. Воз­глав­лял творческую мас­тер­скую стан­ко­вой жи­во­пи­си АХ СССР в Ле­нин­гра­де (1949-1960 годы). Государственная премия СССР (1941 год, 1943 год, 1946 год, 1949 год). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1936 год).