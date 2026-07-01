ГЕРАСИМ АРХИМАНДРИТ

ГЕРАСИМ АРХИМАНДРИТ (Замыцкий Григорий Петрович) - архимандрит Симонова Нового московского в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря (1520-1526 годы), писец-каллиграф.

Принадлежал к старомосковскому боярскому роду. В начале XVI века являлся монахом Иосифова Волоколамского в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря. По-видимому, принял постриг в зрелом возрасте, т. к. по родословцам известно, что ранее он был женат и имел сына Даниила (ВОИДР. Т. 10. С. 105, 172). Впервые упомянут в послании преподобного Иосифа Волоцкого окольничему Б.В. Кутузову в связи с событиями около 1506-1508 годов, когда волоцкий князь Федор Борисович, притесняя волоколамских монахов, покушался на их имущество. Среди прочего князь хотел завладеть принадлежавшим Герасиму «деисусом мастерского писма», получил отказ, после чего Герасим «отослал свои иконы на Симоново» (Послания Иосифа Волоцкого. С. 212, 276-277). Возможно, в связи с этими событиями Герасим перешел в столичный Симонов Новый монастырь, находившийся под покровительством великого князя Василия III Иоанновича. В числе других монастырских властей Герасим подписал меновую грамоту Симонова монастыря с детьми боярскими Квашниными на земли в Соснинском стане Московского уезда, 1508-1511 годы (при архимандрите Варлааме), в списке монастырских старцев в грамоте Герасима назван первым (грамота дошла в списке XVII века; опубл.: АФЗХ. № 2. С. 8; Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - 1-й половины XVI веков. Л., 1979. С. 143). Позднее Герасим жил в Кирилловом Белозерском в честь Успения Пресвятой Богородицы мужском монастыре. Вкладная запись 1519 года в рукописи, содержащей Лествицу преподобного Иоанна Лествичника и Паренесис преподобного Ефрема Сирина, сообщает, что книгу «дал инок Герасим Замытской ис Кирилова монастыря в дом Святыя и Живоначальныя Троица Сергиева монастыря» (РГБ. Ф. 304/I. № 162).

В 1520 году Герасим стал архимандритом Симонова монстыаря. В период настоятельства Герасима обитель получила от великого князя Василия III несколько значительных земельных пожалований. 29 февраля 1522 года по челобитью настоятеля и братии Василий III выдал льготную грамоту на земли Симонова монастыря в Жданском, Терентьевом, Шаховом, Соснинском станах Московского уезда. По этой грамоте разграбленные крымскими татарами монастырские владения на 5 лет были освобождены от налогов. 3 января 1524 года Герасим получил льготную грамоту на принадлежавшие Симонову монастырю села в Бежецком Верхе и в Угличском уезде. Их население было освобождено от всех налогов, «оприч церковных пошлин», грамота утвердила подсудность крестьян симоновскому архимандриту. В 1524-1526 годах Герасим купил «в Прьчистие дом Симонова монастира» ряд деревень и земельных угодий, преимущественно в Бежецком Верхе (возможно, приобретения связаны с тем, что в этом регионе находились вотчины родственников Герасима Замыцких и Застолбских) (АФЗХ. № 17. С. 24; № 18. С. 25-26; № 20, 23. С. 27-30; № 25. С. 31).

В 1522 и 1525 годах Герасим участвовал в церковных Соборах. На Соборе 1525 года в ходе обсуждения позиции преподобного Максима Грека в вопросе о каноничности поставления Московских митрополитов русскими епископами преподобному Максиму напоминали, что «также и архимандрит Герасим симановской и иные многие речи на тобя сказывали с очей на очи с тобою, и ты тогда того запрелся» (СГГД. Т. 1. № 149, 154; Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971. С. 111). Во время настоятельства Герасима в Симонов монастырь перешли бывшие насельники Волоколамской обители Досифей (Топорков) и Иона Голова (Пушечников) (после февраля 1522 года, когда на митрополичий престол был поставлен настоятель Волоколамского монастыря Даниил), в Симоновом монастыре жил старец-книжник Вассиан (Патрикеев), пришедший туда почти одновременно с Герасимом - около 1509 года.

Перепиской книг Герасима занимался в Волоколамском монастыре. В описях обители 1545, 1573 и 1591 годов перечислены созданные Герасимом рукописи: Евангелие апракос, Устав, Октоих 5-го гласа, Триодь (по описи, существовали 2 списка: один - письма преподобного Иосифа Волоцкого, другой - созданный Герасимом). Сохранилась упомянутая в описях Следованная Псалтирь, «Кипреянов перевод», письма Герасима - РГБ. Ф. 113. № 152 (конволют конца XV - 20-х годов XVI веков; почерк Герасима - Л. 1-239 (по Плигузову - Л. 240-454 об.)), являющаяся копией Псалтири митрополита Киприана (РГБ. Ф. 173/I. № 142). Копия была сделана для монастырской библиотеки, в записи отмечено: «А по келиамъ ея не даютъ, а держатъ ея на свидетельство» (Л. 454). Рукопись представляет интерес также тем, что сохранила следы работы преподобного Максима Грека: в конце ее (Л. 454 и 455 об.), на свободных от русского письма местах его рукой заостренной деревянной палочкой (каламом) процарапан значительный по объему греческий текст, по-видимому из 109-го псалма, однако здесь он имеет значительные отличия от текста, представленного рукописной традицией греческой Псалтири (Фонкич Б.Л. Максим Грек - узник Иосифо-Волоколамского монастыря // Он же. Греческие рукописи и документы в России в XIV - начале XVIII веков. М., 2003. С. 85-88). Рукой Герасима написана значительная часть Псалтири РНБ. F. I. № 11 (Л. 1-146 об., 196-593 об., запись на 593 об.).

Герасим был не только писцом-каллиграфом, но и ценителем книжного и иконописного искусства . Будучи симоновским архимандритом, он приобрел и вложил в Иосифов монастырь Четвероевангелие Варлаама Доброписца (РГБ. Ф. 113. № 17, 80-е гг. XV в.) - один из лучших памятников своего времени по письму и орнаментальным украшениям. Это же относится к миниатюрам рукописи, содержащей Лествицу и Паренесис (РГБ. Ф. 304/I. № 162), к-рую Герасим дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь. Одна из миниатюр («Видение Иоанна Лествичника») имеет общие черты с работами круга Дионисия Иконника.

Основываясь на том, что имя Герасима внесено в братский синодик Кириллова Белозерского монастыря (Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до 2-й четверти XVII века. СПб., 1894. Т. 1. Вып. 1. Прил. 5. С. LXV), Г.В. Попов предположил, что Герасим скончался в этой обители. Другую точу зрения высказали П.М. Строев и А.А. Зимин, которые, руководствуясь данными о книжных вкладах Герасима в Иосифов Волоколамский монастырь, предположили, что Герасим скончался в Волоколамском монастыре, пребывая там на покое.