Гераклит (греч. Ἡράκλειτος) Эфeсский (2-я половина VI в., Эфес ‒ начало V в. до н. э., Эфес)

Геракли́т (греч. Ἡράκλειτος) Эфéс­ский (2-я половина VI в., Эфес — начало V в. до н. э., Эфес) — древнегреческий философ. Происходил из рода эфесских жрецов-басилевсов. По преданию, посвятил свое един­ственное сочинение «О природе», в котором были главы о вселенной, о государстве и о богословии, в храм Артемиды Эфесской. Сохранилось более 100 разрозненных фрагментов. Краткость фрагментов и их темный образный язык делает реконструкцию учения Г. Э. чрезвычайно трудной. Г. Э. стоял в стороне от философских школ, критиковал Пифагора, Ксенофана, Гекатея. Для учения Г. Э. центрально противопоставление «одного» и «многого». В феноменальном мире Г. Э. указывает на множество противоположностей, которые при ближайшем рассмотрении оказываются тождеством. «Люди не понимают, что враждебное ладит с собой» (фр. 27 Marcovich), т. е. что антитетическая структура явлений свидетельствует об абсолютном единстве скрытой природы. Задача познания — понять Логос (речь) природы, т. е. вычленить из потока явлений пары противоположностей, охватив их одним понятием. Космос предстает правильно понявшему его уму как «вечно живущий огонь, вечно вспыхивающий, вечно угасающий». Гераклитовский «огонь» — космический дух, противопоставленный телесному бытию. Его вспыхивание и угасание – стадии бесконечной пульсации вселенной: «угасание» огня в начале цикла приводит к его воплощению в чув­ственно осязаемое тело расчлененного космоса, состоящего из элементов, в конце цикла дух развоплощается. Души людей включены в круговорот элементов; чтобы избавиться от страданий и заблуждения, им нужно приблизиться к огню, достигнув «сухости» в строгой аскезе, цель которой — огненное просветление ума. Политический раздел сочинения Г. Э. (возможно, центральный) почти не представлен фрагментами.

Ист.: Marcovich M. Heraclitus: Greek Text with a Short Commentary. 2nd ed., including Fresh Addenda, Corrigenda and a Select Bibliography (1967—2000). Sankt Augustin, 2001; Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 // Пер. А. В. Лебедева. М., 1989. С. 176—257.

Лит.: Рожанский И. Д. Ранняя греческая философия // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. // Пер. А. В. Лебедева. М., 1989. С. 5—32; Лебедев А. В. Агональная молель космоса у Гераклита // Историко-философский ежегодник. М., 1987. С. 29—46; Wilcox J. The Origins of Epistemology in Early Greek Thought. A Study of Psyche and Logos in Heraclitus. New York, 1994. С. А. Степанцов.