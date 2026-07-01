ГЕРАКЛИДЫ (др.-греч. ῾Ηρακλεῖδαι, лат. Herakleidai)

В мифологической традиции потомки Геракла.

Геракдиды, гонимые Эврисфеем, после долгих скитаний нашли приют в Афинах. В союзе с афинским царем Тесеем одержали победу над Эврисфеем. Гилл, старший сын Геракла, попытался вернуться в Пелопоннес , чтобы снова овладеть землями своего отца, но его, как и следующие два поколения Гераклидов, преследовала неудача.

Попытка удалась только третьему поколению после Гилла, как это было предсказано оракулом в Дельфах . Античная традиция говорит о дорийском переселении (или завоевании) как о возвращении Гераклидов. Впервые это название упомянуто в греческой литературе Тиртеем (Fr. 2 Diehl). Согласно преданию (Ephor. ap. Strab., VIII, 5, 4, p. 364; Diod., IV, 57–58), Гераклиды, отвоевав Пелопоннес у Тисамена, сына Ореста, поделили весь полуостров на три части, причем по жребию Лакония досталась братьям-близнецам Эврисфену и Проклу, так как отец их Аристодем погиб во время похода. Дорийцы по совету Дельфийского оракула признали царями обоих (Her., VI, 52). Так возникла диархия в Спарте. Братья стали первыми спартанскими царями и основателями двух царских династий, Агиадов и Еврипонтидов .

Обоснование дорийцев во главе с Гераклидами в Мессении , Арголиде и Лаконии стало крупнейшим событием ранней греческой истории (вероятно, рубеж XIII–XII вв. до н.э.). В Спарте и других дорийских государствах многие знатные роды вели свое происхождение от Геракла. Словом «Гераклиды» очерчивался круг старинной спартанской аристократии.

Исторические источники :

Аполлодор. Мифологическая библиотека (Apollodorus. Bibliothecae, II, 167–177).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова