Гераклeя Понтийская (совр. Эрегли, Турция)

Гераклéя Понти́йская (совр. Эрегли, Турция) — греческий город, основан в 554 до н. э. на южном берегу Черного моря выходцами из Мегар, Беотии и Фессалии. Первоначально занимал небольшую территорию в устье р. Лик, выделенную местным царем мариандинов, населявших окрестные земли. К IV в. до н. э. подчинила прибрежные районы и мариандинов, превратив их в полузависимое аграрное население, платившее ей подать сельскохозяй­ственными продуктами, города Кальпу, Туниаду, Тий, Киер, обширные районы внутри страны, в 301 до н. э. основала Амастрию, названную в честь Амастрис — внучки Дария III, жены тирана Дионисия и впоследствии Лисимаха, имела колонии Каллатис в румынской Добрудже и Херсонес Таврический в Крыму. Главная отрасль экономики — виноградарство и садоводство. С конца V до середины III в. до н. э. активно экспортировала вино по всему причерноморскому региону и на варварскую периферию. Крупный центр посреднической торговли зерном. С конца VI в. до 424 до н. э. переживала смуты, перевороты, завершившиеся установлением олигархии, основу которой составлял союз зажиточных торговцев, ремесленников и дорийской военно-землевладельческой знати. Это позволяло поддерживать высокий уровень судостроения, керамического производства, торговли и аграрного производства. Около 424 до н. э. при содействии Афин к власти пришли демократические слои, и Г. П. вошла в Афинскую архэ, но поддер­жка Персии позволила реставрировать олигархию. В 1-й половине IV в. до н. э. потерпела поражение в войне с Боспорским царством и потеряла гавань Феодосия, после чего сконцентрировала торговые интересы в Каллатисе и Херсонесе. В 364 до н. э. в Г. П. установилась тирания, ликвидировавшая привилегии торгово-землевладельческой аристократии и стимулировавшая средние слои горожан к торгово-ремесленной деятельности.

После падения тирании в 284 до н. э. Г. П. подчинялась Лисимаху, с 281 до н. э., создав Северную лигу — военно-политический союз городов и царей, активно противостояла Селевкидам. В III—II вв. до н. э. отстаивала автономию в борьбе с Вифинией и галатами и с этой целью установила отношения с Антигоном Гонатом, Птолемеями, Фарнаком I, царем Понтийского государства, и римлянами. Сохраняла дружеские отношения с Митридатом Евпатором, особенно в годы 3-й Митридатовой войны, поддерживала тесные связи с Херсонесом Таврическим, откуда продолжала получать зерно. В 72 до н. э. была почти полностью разрушена римлянами за поддержку Митридата Евпатора, но при Цезаре восстановила экономический потенциал и прежние торговые связи, превратившись в один из ведущих центров римской провинции Вифиния-Понт. В I—III вв. н. э. продолжала активную политику в Причерноморье, успешно добиваясь свободы Херсонеса от боспорской зависимости для сохранения там своего влияния. В 266 н. э. была разграблена готами, сарматами и боспорцами во время морских походов против римских провинций. После этого превратилась в небольшой провинциальный город Восточной Римской (Византийской) империи.

Лит.: Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М., 1986; Burstein S. M. Outpost of Hellenism: The Emergence of Heraclea on the Black Sea. Los Angeles, 1976; Saprykin S. Heracleia Pontica and Tauric Chersoneus Before Roman Domination (VI—I Centuries BC). Amsterdam, 1997. С. Ю. Сапрыкин.