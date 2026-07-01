ГЕРАКЛЕЯ ПОНТИЙСКАЯ

ГЕРАКЛЕЯ ПОНТИЙСКАЯ (греч. Ἡρακλεία ἡ Ποντική, Ἡρακλεία Πόντου, Ἡρακλεία ἐν Πόντῳ) - Мегарская колония на южном берегу Черного моря в Вифинии.

Была основана ок. 560 г. до н.э. в области мариандинов, которые были низведены до положения крепостных крестьян, однако не могли быть проданы за пределы города. Гераклея была важнейшим торговым городом и портом на северном берегу Малой Азии между Византием и Синопой , она вывела колонии Каллатиду и Херсонес Таврический.

Смуты в городе привели к установлению тирании, которая продержалась 84 года. Самыми яркими фигурами среди гераклейских тиранов были Клеарх, ученик Платона и Исократа (364-353 гг. до н.э.), его брат Сатир и сыновья Тимофей и Дионисий (337-305), который увеличил владения гераклейцев, поддерживая Антигона I , и в итоге объявил себя царем. Его сменила его вдова Амастрис, которая вышла замуж за Лисимаха, позже он с ней развелся, ок. 291 г. до н.э. она была убита своими сыновьями, но Лисимах отомстил за ее смерть и Гераклея перешла под его контроль.

Ок. 280 г. до н.э. в городе был установлен демократический режим. Возрастающее давление Вифинского и Понтийского царств в III в. до н.э. привели к упадку Гераклеи и потери части территории. В 188 г. до н.э. Гераклея стала союзником Рима, но во время Митридатовых войн была вынуждена подчиниться Митридату и была взята и разграблена римлянами в 74 г. до н.э. В 64 г. до н.э. вошла в состав римской провинции Вифиния и Понт. На месте Гераклеи Юлий Цезарь основал колонию, но она не смогла восстановить былое величие города. С Гераклеей связаны циклы мифов об аргонавтах и Геракле .

Родом из этого города был философ, механик и астроном Гераклид Понтийский (IV в. до н.э.). История Гераклеи известна благодаря сохранившимся фрагментам сочинений историков Мемнона и Нимфиса.

Исторические источники :

Мемнон. О Гераклее / Введ., пер. и комм. В. П. Дзагуровой // ВДИ. 1951. № 1. С. 281-316;

Jonnes L., Ameling W. The inscriptions of Heraclea Pontica. Bonn, 1994.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев