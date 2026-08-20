КАЯ

Кая (др. названия Карак, Кара, Карян, Куя) — союз корейских племен в бассейне р. Нактонган в юго-восточной части Корейского п-ова, выросший из конфедерации пёнхан (один из трех союзов племен, называемых самхан «Три Хана»).

По легенде из летописи «Самгук Юса» в 42 герой Ким Суро основал Кымгван К. («Страну железа»), которая стала гегемоном в союзе Южная К. (Куя).

Эта конфедерация объединяла ряд других вождеств (Тэгая, Сонсан К., Ара К., Корён К. и Сокая) на территории совр. провинции Южн. Кёнсан. Главным городом был Кимхэ. Имея удобный выход к морю, К. осуществляла посредническую торговлю с государственными образованиями на Корейском п-ове (особенно с китайским округом Лолан), Китаем и Японией. Сама К. экспортировала железные изделия. Более развитая культура каясцев оказала большое влияние на протояпонские политии в Кинае (о. Хонсю), куда переселялись выходцы из К.

Усиление Каяского союза привело к столкновениям с растущим государством Силла. Поэтому К. заключила союз с японским Ямато, создавшим ряд факторий и имевшим своих постоянных торговых представителей на Корейском п-ове (так называемая территория Мимана, или Имна). Это позволило некоторым японским ученым (опираясь на японскую хронику «Нихон сёки») выдвинуть оспариваемую в современной историографии гипотезу о подчиненности Кореи Японии уже в этот период. Союз с Ямато привел в начале V в. к войне с Когурё , закончившейся поражением Каяского союза, и ослаблению Кымгвана в борьбе за гегемонию среди каяских общин. Когурё как сюзерен Силла помог силласцам взять под контроль стратегически важные каяские земли.

В V в. гегемония постепенно переходит к союзу Тэгая («Большая К.»), или Северной К., расположенной в районе современного Корёна (пров. Сев. Кёнсан). В 479 правитель Тэгая устанавливает дипломатические отношения с китайским государством Южная Ци. Однако постоянные столкновения с Пэкче на востоке и Силла на западе приводят к покорению Силла Кымгван-К. в 532 и Тэгая в 562. Захват К. привел к значительному усилению Силла, в VII в. впервые объединившей весь Корейский п-ов. Особую роль в этом сыграл потомок каяского правителя Ким Юсин.

Культура К. представлена многочисленными богатыми погребальными комплексами (например, Тэсондон в г. Кимхэ) с находками золотых корон, украшений, железными изделиями и прочной керамикой. В погребальном обряде К. встречались ритуальные человеческие жертвоприношения. Основными культами были культ Неба и Горы-Черепахи, большое значение имел культ птиц (миф о рождении основателя К. из яйца; жизнь души в виде птицы после смерти). В отличие от других корейских государств этого периода в К. не распространились буддизм и даосизм.

Сильные экономические позиции многочисленных каяских вождеств, противостояние с Пэкче и Силла не позволили каясцам создать единое государство. В итоге «Самгук саги» оказалась посвящена в основном только трем государствам, с соответствующим названием («История трех государств» — Пэкче, Силла и Когурё).

Лит.: Тихонов В. М. История каяских протогосударств (вторая половина V в. по 562 г.). М., 1998; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011.