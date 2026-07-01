Гераклеoполь (Великий) (др.-егип. Hnn-nswt, Nn-nsw, позднее (н.wt)-nn-nsw; копт. Hnеs, ср.-араб. Ahnas)

Гераклеóполь (Великий) (др.-егип. Hnn-nswt, Nn-nsw, позднее (н.wt)-nn-nsw; копт. Hnеs, ср.-араб. Ahnas) — крупный город на канале Бахр Юсуф (зап. берег Нила), у «входа» в Фаюм; в 15 км от совр. Бени Суэфа. Археологически локализован в районе деревни Ihnasiya el-Medinah. Упомянут в Палермском камне в связи с посещением его царем I династии Деном (ок. 2970 до н. э.). Столица XX нома Верхнего Египта. Центр культа бараноголового бога Хершефа, при Птолемеях ассоциированного с греческим Гераклом, давшим Г. его классическое имя — Ἡρακλεόπολις / Μεγάλη Ἡρακλεόυς πόλις (латинизированное Heracleopolis Magna — «Геркулесоград Великий»).

Пережил два пика возвышения. В I Переходном периоде (2160—2055 до н. э., см. Египет Древний) Г. — политическая и культурная столица так называемого Гераклеопольского царства (IX—X «гераклеопольские» династии Манефона), контролировавшего Дельту и часть Среднего Египта. В борьбе за гегемонию с так называемым Фиванским царством Г. потерпел поражение (2055 до н. э.) от его правителя номарха Ментухотепа (будущего Ментухотепа II Небхепетра, 2055—2004 до н. э.) и потерял политическое значение. Выдающийся памятник эпохи — «Поучение» безымянного гераклеопольского царя (Хети III?) сыну-преемнику Мерикара (иератические папирусы № 1115, 1116A и 1116B Гос. Эрмитажа, изданы В. С. Голенищевым).

Новое возвышение Г. пережил при царях-ливийцах (потомках осевших в его окрестностях наемников), особенно Шешонке I (уроженце Г. и основателе XXII «ливийской» династии, 945/4?—924/2? до н. э.). Оставался важным религиозным и культурным центром в птолемеев­скую эпоху (322—330 до н. э.); был населен в римское время (30 до н. э. — 390 н. э.), о чем свидетель­ствует некрополь .

Важнейшие раскопки были проведены археологами E. Naville (1891), Fl. M. Petrie (1904), M. del Carmen Peres-Dia (1966—2008, с перерывами).

Лит.: Golénischeff W. Les papyrus hiératiques № 1115, 1116A et 1116B de l’Ermitage imperial à St. Petersbourg. SPb., 1913; del Carmen Peres-Dia M., Vernus P. Excavations in Ihnasiya el Medina (Héracleópolis Magna). Madrid, 1966; Gomaa F. Heracleopolis Magna // LÄ. 2.1124–1128. Wiesbaden, 1971; Helck W. Die Lehre fur König Merikare. Wiesbaden, 1988; Демидчик А. Е. Безымянная пирамида. М., 2005 (библиография). В. А. Головина.