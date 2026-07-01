ГЕРАКЛЕОН

ГЕРАКЛЕОН (греч. ῾Ηρακλέων) - гностик II века, ученик Валентина.

Расцвет его деятельности приходится на 170-е гг., Ипполит Римский утверждает, что он был главным представителем «италийской школы» Валентина. С его учением полемизировали Ириней Лионский , Климент Александрийский , Тертуллиан , Епифаний.

Гераклеону принадлежит первый известный нам комментарий на Евангелие от Иоанна; Ориген цитирует дословно более 40 фрагментов из него, кроме того, фрагменты из неназванных трудов Гераклеона содержатся в «Строматах» Климента Александрийского и «Библиотеке» патриарха Фотия (возможно, ему принадлежал и комментарий на Евангелие от Луки).

Комментарий Гераклеона следовал за евангельским текстом, в нем объяснялся как религиозно-философский, так и филологический смысл отдельных выражений. Система Гераклеона похожа на учение Марка, Птолемея и других последователей Валентина, особый интерес представляют его концепция сыновств и взгляды на «истинное исповедание» Христа, состоящее не в мученичестве, а в правильной вере и образе жизни и на духовное семя, которое может быть отнято у пневматика из-за недостойного поведения.