ГЕРАКЛ, сын Александра (др.-греч. Ἡρακλῆς, лат. Hercules)

Сын Александра Македонского и Барсины, дочери знатного перса Артабаза.

После смерти Александра Неарх предлагал признать за ним право на престол, но предложение было отвергнуто македонянами. Геракл проживал вместе с матерью в Пергаме до 15 или 17 летнего возраста. Полиперхонт предполагал использовать юношу, как претендента на престол Александра, в противостоянии с другими диадохами, прежде всего с Кассандром , перевез его в Грецию, однако Кассандр с помощью различных обещаний убедил Полиперхонта убить Геракла. Молодой человек был отравлен. Геракл являлся последним по мужской линии наследником власти Александра.