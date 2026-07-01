Гептaрхия (от греч. ἑπτά ‒ «семь» и ἄρχω ‒ «власть»)

Гептáрхия (от греч. ἑπτά — «семь» и ἄρχω — «власть») — собирательное наименование семи англосаксон­ских королевств, существовавших в V—IX вв. в Юго-Вост. и Центральной Англии, а также периода междоусобной борьбы этих королевств между собой. В настоящее время Г. является, скорее, историографиче­ским понятием, нежели отражением исторической реальности раннесредневековой Англии, однако иногда по-прежнему употребляется, главным образом в англоязычной исторической литературе.

Идея о том, что политическая организация ранней англосаксонской Англии представляет собой Г., состоящую из королевств Вост. Англия, Кент, Мерсия, Нортумбрия, Сассекс, Уэссекс и Эссекс, восходит к англо-нормандскому хронисту Генриху Хантингдонскому, который в середине XII в. перечислил их в своей «Истории англов». Широкое хождение термин получил с XVI в., после публикации в 1568 «Архаиономии» антиквара Уильяма Ламбарда, в которой в качестве приложения содержалась первая карта Г.

На самом деле понятие «Г.» является серьезным упрощением и даже искажением реального процесса государственно-политического развития раннесаксонской Англии. Несмотря на то, что оно предполагает наличие именно семи англосаксонских королевств, в действительности с течением времени их число менялось, иногда доходя до 12. Кроме того, как было показано недавними исследованиями, некоторые из королевств, входивших в состав Г., например Эссекс и Сассекс, никогда не достигали политического статуса наиболее мощных государственных образований, таких как Нортумбрия, Мерсия или Уэссекс. Напротив, те политические объединения, которые обычно не включаются в число королевств Г. (например, Линдсей, Берниция и Дейра в составе Нортумбрии, или Гевиссе, вошедшее затем в состав Уэссекса), играли в социально-политической жизни Англии VII—IX вв. более весомую роль. Термин «Г.», таким образом, не учитывает особенности, которые лежали в основе политической эволюции каждого отдельного англосаксонского королевства, скрывая тем самым глубокие различия между ними, определившие их исторические судьбы.

В VI в. политическая гегемония и титул бретвальды (букв. «правителя Британии») находились в руках королей Кента, в VII в. — попеременно у правителей Уэссекса и Нортумбрии, а VIII в., особенно царствование короля Оффы (757—796), стал временем преобладания Мерсии. С конца 20-х IX в. центром государственно-политической консолидации англосаксов окончательно становится Уэссекс, короли которого во второй половине X в. становятся правителями единого английского государства.

Лит.: Goffart W. The First Venture into «Medieval Geography»: Lambarde’s Map of the Saxon Heptarchy (1568) // Alfred the Wise. Studies in Honour of Janet Bately / Ed. by J. Roberts. Cambridge, 1997; Kirby D. P. The Making of Early England. London, 1967. А. Г. Глебов.