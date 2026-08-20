ГЕПТАРХИЯ (англ. Heptarchy)

Период в истории Англии, охватывающий промежуток между V и IX веками, когда на ее территории установилась власть племен германского происхождения: англов, саксов и ютов – объединенных в семь королевств. Их количество весьма условно, т. к. политическая конфигурация англо-саксонской части Британии характеризовалась достаточно непрочными границами.

Обычно выделяют королевства англов: Нортумбрия, Восточная Англия и Мерсия. Саксов: Уэссекс, Суссекс и Эссекс. Ютов: Кент. Эти политические образования устоялись к началу VII в. Этому предшествовало 150 лет напряженной борьбы между романно-бриттскими и англо-саксонскими политическими образованиями.

Заселение Англии германцами началось в середине V в., когда, согласно произведению Гильды «О разорении Британии», некий бриттский король воспользовался помощью саксов в борьбе с северными племенами. Беда Достопочтенный называет имена вождей германцев: Хенгист и Хорса. На протяжение столетия их «потомки» колонизировали Англию, захватывая, уничтожая и изменяя кельто-романские политические структуры. Часть бриттов бежала на континент, в Арморику (нынешняя Бретань) в том числе и упомянутый Гильда. Вероятно, что средневековые легенды о Короле Артуре имеют под собой почву в виде событий этого противостояния.

Период гептархии, зыбкого равновесия между «семью» англо-саксонскими королевствами, закончился в IX в. Можно выделить две основные причины изменения политической конфигурации Англии: набеги викингов, повлекшие за собой образование области Датского права, и значительное увеличение влияния одного из королевств – Уэссекса.

Иллюстрация:

Фрагмент "Genealogical chronicle of the English Kings" с изображением Гептархии. Конец XIII в. Британский Музей.

Автор статьи: Боварь В. В.