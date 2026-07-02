ГЕОРГИЯ СВЯТОГО ОРДЕН

ГЕОРГИЯ СВЯТОГО ОРДЕН - награда в Российской империи; восстановлена в Российской Федерации.

Георгиевский орден в Российской империи:

Учрежден 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II в честь великомученика Георгия Победоносца для награждения за военные заслуги офицеров и генералов. Орден был разделен на 4 степени, награждение производилось в порядке постепенности, но вне иерархии российских государственных наград.

Пожалование орденом 1-й и 2-й степени производилось исключительно по усмотрению монарха. К другим степеням с 1833 года представления делали ближайшие начальники, затем они обсуждались думами кавалеров ордена при главной квартире главнокомандующих армиями, корпусных командиров или начальников отдельной эскадры или флота. Георгиевские думы принимали решение не менее чем 2/3 голосов, оно утверждалось императором. В правление императора Павла I (1796-1801 годы) награждения не производились. Георгиевский орден был восстановлен особым постановлением от 12 декабря 1801 года императором Александра I. До 1855 года орден 4-й степени жаловался также лицам, участвовавшим в действиях против неприятеля и прослужившим в обер-офицерских чинах 25 лет, и морским офицерам за 18 или 20 (если не были в сражениях) кампаний. Надписи: «25 лет» и «18 кампаний» (с 1816 года), «20 кампаний» (с 1833 года) - делались на поперечных концах креста. 15 мая 1855 года император Александр II отменил эти статьи статута и ввел правило награждать за выслугу лет Владимира равноапостольного князя орденом 4-й степени, Георгиевский орден стал жаловаться «единственно за особенное мужество и храбрость».

Знаком ордена был золотой крест с расширяющимися концами и незаполненными углами, он покрывался с обеих сторон белой финифтью с золотой каймой по краям. В медальоне, в середине креста, на красном поле, изображался московский герб - великомученик Георгий Победоносец на коне в серебряных латах, с золотой диадемой, поражающий копьем черного змея. На реверсе помещался вензель святого Георгия из букв СГ. При награждении орденом нехристиан (с 1845 года) в центре креста вместо образа святого помещался российский государственный орел. Звезда была 4-конечной (ромбовидной) золотой, в центре ее, на золотом круглом поле, был вензель святого Георгия (СГ). Вокруг, в черном обруче, золотыми литерами был начертан девиз ордена: «За службу и храбрость». Лента ордена имела 3 черные и 2 оранжевые полосы. Крест ордена 1-й степени носился на бедре на муаровой ленте (около 10 см шириной), надеваемой через правое плечо под мундиром, а звезда - на левой стороне груди, ниже звезды Андрея Первозванного ордена, но выше других звезд. Крест ордена 2-й степени носился на шее на ленте шириной 5,5 см, к нему также полагалась звезда. Орден 3-й степени не имел звезды, крест носился на шее на ленте шириной 4,5 см. Крест ордена 4-й степени носился на груди (в петлице) на ленте шириной 2,2 см. Согласно Статуту 1769 года, знаки ордена всех степеней никогда не снимались, «ибо заслугами оный приобретается». Орденский крест дозволялось употреблять кавалерам в гербах и печатях, но запрещалось украшать его драгоценными камнями. Статутом 1833 года кавалерам Георгиевского ордена было присвоено особое одеяние - оранжевый бархатный супервест, обшитый золотой бахромой, с черными бархатными крестами на груди и на спине.

Кавалеры ордена не делали денежных взносов, а старшие из них в каждой степени получали ежегодные пенсии, сохраняемые после их смерти вдовам. Орден давал право потомственного дворянства, если получавший не имел его ранее. Срок производства кавалеров в следующий чин сокращался. При выходе в отставку они имели право ношения военного мундира, даже если не выслужили положенного для этого 10-летнего срока. Георгиевские кавалеры пользовались ежегодными отпусками на 2 месяца, раз в 2 года - на 4 месяца, бесплатным лечением, преимуществами льготного проезда. Имена и фамилии всех георгиевских кавалеров с 1849 года увековечивались занесением их на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Детям кавалеров предоставлялись льготы при получении образования.

При учреждении награды ее знаки 1-й степени возложила на себя императрица Екатерина II, гроссмейстером ордена считался царствующий император. Первым кавалером Георгиевского ордена (3-й степени) стал 8 декабря 1769 года подполковник Ф.И. Фабрициан за победу над превосходящими силами противника и взятие Галаца в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Орденом 1-й степени были первыми награждены в 1770 году генерал-аншеф граф П.А. Румянцев за битву при реке Кагул, генерал-аншеф граф А.Г. Орлов за разгром турецкого флота в Чесменском сражении и генерал-аншеф граф П.И. Панин, командующий русской армией в Крыму. В 1788 году знаки ордена 1-й степени получил Г.А. Потёмкин, в 1789 году - А.В. Суворов. Кавалерами всех 4 степеней Георгиевского ордена были генерал-фельдмаршалы светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов (1775 год, 1791 год, 1792 год, 1812 год), князь М.Б. Барклай-де-Толли (1794 год, 1806 год, 1812 год, 1813 год), граф И.И. Дибич (1808 год, 1812 год, 1829 год, 1829 год) и светлейший князь И.Ф. Паскевич (1810 год, 1811 год, 1827 год, 1829 год). В числе иностранных кавалеров ордена 1-й степени был король Пруссии Вильгельм I (1869 год). В 1805 году к награждению орденом 1-й степени был представлен император Александр I, но он согласился принять лишь знаки 4-й степени за личную храбрость. В 1869 году, в день 100-летнего юбилея Георгиевского ордена, знаки 1-й степени возложил на себя император Александр II, уже имевший орден 4-й степени (1850 год). Среди выдающихся кавалеров ордена 2-й степени были праведный Феодор Ушаков (1790 год), князь П.И. Багратион (1805 год), граф М.И. Платов (1807 год), князь М.С. Воронцов (1814 год), Н.Н. Раевский (1814 год), А.П. Ермолов (1814 год), П.С. Нахимов (1853 год), князь А.И. Барятинский (1859 год), граф Д.А. Милютин (1877 год), великий князь Александр Александрович (впоследствии император Александр III) (1877 год), М.Д. Скобелев (1881 год), Н.Н. Юденич (1916 год). В 1915 году приказом по армии и флоту орденом 4-й степени был награжден император мученик Николай II. За отличия в Отечественной войне 1812 года и за участие в заграничном походе 1813-1814 годов орден 1-й степени был выдан 5 раз, 2-й степени - 36, 3-й - 155, 4-й - сотни раз. Во время первой мировой войны орден 2-й степени вручался 4 раза, 3-й - 71, 4-й - более 3500 раз. На георгиевской ленте носились 5 офицерских золотых крестов (за Очаков, Измаил, Прагу, Прейсиш-Эйлау, Базарджик), а также многие медали Российской империи.

13 февраля 1807 года император Александр I учредил особый знак отличия Военного ордена, которым награждались за военные заслуги нижние чины армии и флота. Решение о награждении принималось голосованием ротными командирами и штаб-офицерами полка по представлении непосредственных начальников. Знак, причисленный к Военному ордену, представлял собой серебряный крест, носившийся на георгиевской ленте в петлице. В центре креста помещалось чеканное изображение великомученика Георгия на коне, на реверсе - вензель святого (ГС). С 1809 года на обратной стороне креста ставился номер, под которым знак был внесен в список пожалованных. При награждении нехристиан в центре креста вместо образа святого помещался российский государственный орел. Знак отличия никогда не снимался, даже в случае производства награжденного в офицеры (если впоследствии он не награждался Георгиевским орденом). 19 марта 1856 года император Александр II установил 4 степени знака отличия Военного ордена. Знак 1-й и 2-й степени представлял собой золотой крест, 3-й и 4-й степени - серебряный. Знаки всех степеней носились в петлице на георгиевской ленте, при этом 1-й и 3-й степени - на ленте с бантом. Награждения производились в порядке постепенности. В 1913 году знаку отличия было присвоено наименование Георгиевского креста . Награжденный получал прибавку к жалованью в размере 1/3, сохранявшуюся пожизненно. В 1808 году награжденные были освобождены от телесных наказаний, в 1815 году - от податного обложения. В 1913 году кроме пенсии награжденному была установлена ежегодная денежная выплата, составлявшая от 36 до 120 р. в зависимости от степени.

С 1807 года нерегулярно вручались золотые и серебряные медали с надписью: «За храбрость». Они предназначались для награждения казаков и жителей Кавказского края. С 1844 года медалью стали награждать всех нижних чинов армии за боевые отличия. 3 августа 1878 года император Александр II утвердил номерную наградную медаль с надписью: «За храбрость», носившуюся на георгиевской ленте. Она была разделена на 4 степени (1-я и 2-я - золотые, 3-я и 4-я - серебряные, 1-я и 3-я носились с бантом). С 10 октября 1913 года она стала именоваться Георгиевской и была причислена к ордену. Награжденные получали ежегодные денежные выплаты от 12 до 36 р. и иные льготы.

За выдающиеся воинские подвиги генералы и офицеры награждались также золотым оружием (шпагами, саблями, палашами, шашками и кортиками с золочеными эфесами) с надписью: «За храбрость». В 1869 году все награжденные золотым оружием были причислены к кавалерам Георгиевского ордена. На эфесе стали помещать изображение уменьшенного креста ордена из финифти. К такому оружию полагался темляк на георгиевской ленте. С 1913 года золотое оружие стало официально именоваться георгиевским. За «блистательные воинские подвиги» жаловалось георгиевское оружие с бриллиантами, при этом надпись: «За храбрость» - заменялась указанием о подвиге награждаемого. Частям русской армии давались и коллективные георгиевские награды: полковые знамена, штандарты, серебряные трубы и рожки, петлицы на мундиры нижних чинов, ленты на фуражки и бескозырки. Единственный случай коллективного награждения Георгиевского ордена 4-й степени - присуждение его в 1916 году французкой крепости Верден за героизм защитников. С 1916 года ордена святого Георгия и медали стали изготавливать не из золота и серебра, а из бронзы и белого металла.

Орденский праздник - 26 ноября Орденский храм - церковь Рождества святого Иоанна Предтечи возле Чесменского дворца в Санкт-Петербурге. Торжественные церемонии, связанные с орденом, происходили в Георгиевском зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

В июне 1917 года постановлением Временного правительства было разрешено награждать офицеров солдатскими Георгиевскими крестами, а солдат - Георгиевским орденом 4-й степени. Такие ордена имели на ленте металлическую лавровую ветвь белого цвета. Солдаты, награжденные орденом, производились в чин подпоручика, матросы - мичмана. На Георгиевских медалях Временного правительства портрет императора был заменен изображением великомученика Георгия на коне. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен. Тем не менее известны случаи вручения ордена во время Гражданской войны. Правительство адмирала А.В. Колчака 9 февраля 1919 года восстановило награждение Георгиевским орденом и георгиевским оружием генералов, офицеров, военных врачей, военных чиновников и военных священников, а также солдат - Георгиевскими крестами. За неимением знаков ордена разрешалось носить орденские ленточки на груди. На георгиевских лентах носили некоторые наиболее почетные награды Белого движения, например знак 1-го Кубанского («Ледяного») похода Добровольческой Армии 1918 года, крест «За Степной поход» донских казаков 1918 года В СССР на георгиевских лентах носились орден Славы 3 степеней, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», гвардейский знак ВМФ.

Георгиевский орден в Российской Федерации:

В Положении о государственных наградах РФ от 1 июня 1995 года отмечалось, что в системе наград сохраняются Георгиевский орден и знак отличия - Георгиевский крест, но награждения ими не производились. Указом Президента РФ от 8 августа 2000 года был утвержден новый Статус Георгиевского ордена и он был введен в систему орденов как высшая военная награда, имеющая 4 степени. Было утверждено также положение о знаке отличия - Георгиевском кресте.

Дополнительная литература:

Ивановский Я.И. Обозр. церковно-гражданских узаконений по духовному ведомству. СПб., 18932;

Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963. С. 117-119.

Награждение духовенства:

С конца XVIII века лица духовного звания могли быть представлены к георгиевским наградам, среди которых были Георгиевский орден, золотой наперсный крест на георгиевской ленте, золотая панагия на георгиевской ленте, знаки отличия Военного ордена (Георгиевские кресты), Георгиевские медали. При этом нормативных документов о порядке пожалования духовных лиц георгиевскими наградами не существовало.

Священнослужители, совершившие в военное время подвиги с опасностью для жизни, награждались наперсным крестом на георгиевской ленте, который вручал император. В 1791 году за героическое поведение при штурме Измаила был награжден священник Полоцкого пехотного полка Трофим Куцынский. Наперсный крест на георгиевской ленте в разное время получили священники Митрофан Сребрянский (впоследствии преподобноисповедник схиархимандрит Сергий), Михаил Пылаев (впоследствии священномученик епископ Онисим), Григорий Кармазин (впоследствии священномученик епископ Макарий), священномученики Николай Яхонтов, Сергий Флоринский, Илия Бенеманский, Александр Саульский. Известны случаи награждения полковых священников Георгиевским орденом 4-й степени. Первым кавалером стал священник 19-го Егерского полка Василий Васильковский, награжденный 17 марта 1813 года за то, что в сражении при Малоярославце шел с крестом впереди полка, воодушевляя солдат, и был ранен. Священник Виктор Кашубский удостоился награды за то, что в 1914 году добровольно под обстрелом противника исправил обрыв в телефонной линии. 6 июня 1916 года награждение Георгиевским орденом было упорядочено повелением императора Николая II допускать (каждый раз с соизволения императора) к представлению к ордену военных врачей, военных священников и лиц, не принадлежавших к боевому составу войск, но совершивших военные подвиги.

Панагией на георгиевской ленте были пожалованы во время первой мировой войны Дмитровский епископ Трифон (Туркестанов) (1915 год) и Кременецкий епископ Дионисий (Валединский) (1916 год). Церковнослужители могли получать знаки отличия Военного ордена (Георгиевские кресты). Таким знаком был, в частности, награжден во время Отечественной войны 1812 года пономарь Смирягин, действовавший во главе отряда крестьян и отбивший в одном из сражений боевое знамя у французов.

С 1885 года ношение светских знаков отличия духовными лицами при богослужении не допускалось, за исключением Георгиевского ордена, наперсного креста на георгиевской ленте и креста в память Крымской войны 1853-1856 годов. С 1886 года священникам разрешалось ношение одновременно 2 наперсных крестов только в случае, если один из них был на георгиевской ленте или в память Крымской войны . Утверждения наград для священнослужителей совершались Архиерейским синодом Русской православной Церкви за границей вплоть до начала 30-х годов XX века. Георгиевским орденом 4-й степени с начала XIX века по март 1917 года были награждены 16 человек. Наперсный крест на георгиевской ленте до конца XIX века получили не менее 170 человек, с начала XX века по март 1917 года - не менее 330 человек. Среди награжденных было несколько капелланов, подданный Великобритании В.Р.Ф. Аддисон был единственным капелланом, пожалованным Георгиевским орденом (1916 год). Около 10 священнослужителей были награждены Георгиевским орденом и солдатским Георгиевским крестом с марта 1917 по февраль 1918 года. Наперсным крестом на георгиевской ленте награждены не менее 13 человек в Белой гвардии.

Архивы:

РГИА. Ф. 806. Оп. 1-5, 16-17;

ГАРФ. Ф. 3696. Оп. 1. Д. 15-16; Оп. 2. Д. 1, 3, 5;

РГВИА. Ф. 2044. Оп. 1. Д. 8-9, 18-19, 28; Ф. 2082. Оп. 1. Д. 7.

Иллюстрации:

Образцы знаков ордена святого Георгия. Статут ордена святого Георгия. Середины XIX века Архив ПЭ;

Знак ордена святого Георгия 4-й степени генерал М.Д. Скобелева. 1877 год. (ГИМ). Архив ПЭ;

Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Художник Н. Черкасов. Хромолитография. Середина XIX века. (ГММК). Архив ПЭ;

Звезда ордена святого Георгия 1-й степени. Архив ПЭ;

Статут ордена святого Георгия с печатью. 1913 год. Художник Г.И. Нарбут (ГММК. Архив ПЭ;

Церковь в честь Рождества святого Иоанна Предтечи (Чесменская) в Санкт-Петербурге. 1777-1780 годов. Архитектор Ю.М. Фельтен. Фотография. 90-е годы ХХ века. Архив ПЭ;

Георгиевский зал Зимнего дворца. Акварель. Художник К.А. Ухтомский. 1862 год. (ГЭ). Архив ПЭ.

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