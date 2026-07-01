ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ (муромский)

ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ (муромский) - благоверный князь муромский (память 23 июня - в Соборе Владимирских святых), потомок благоверного князя муромского Давида (Петра) Георгиевича и святой кнгини Февронии (Евфросинии).

Правление Георгия Ярославовича началось после смерти старшего брата Василия зимой 1345/1346 года. К этому времени, по-видимому в результате разорения города и его округи монголо-татарами в 1281, 1288 и 1293 годах, Муром запустел, княжеская резиденция находилась вне его; в 1330 году. князь Ярослав, отец Георгия Ярославовича, был должен митрополиту Феогносту 15 гривен церковных даней (Присёлков М.Д., Фасмер М.Р. Отрывки В.Н. Бенешевича по истории Русской Церкви XIV века: (Посвящено В.Н. Бенешевичу). I-IV // ИОРЯС. 1916 год. Т. 21. Кн. 1. С. 50, 68).

В 1351 году Георгий Ярославович «постави двор свои» в Муроме, по примеру князя в городе стали селиться «тако же и бояре его, и велможи, и купци, и чръные люди» (ПСРЛ. Т. 15. Выпуск 1. Стб. 60). В ходе возрождения Мурома были восстановлены храмы, которые князь и горожане «обновиша и оукрасиша иконами и книгами» (Повесть о Рязанском епископе святом Василии 40-х годов XVI века сообщает, что Георгий Ярославович «первоначальную церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы обновил, такожде и вторый храм святых страстотерпец Бориса и Глеба обновил» - Памятники. Выпуск 1. С. 235.)

Правление Георгия Ярославовича в Муроме было недолгим. Летом 1355 году в качестве претендента на муромский стол выступил его племянник князь Федор Глебович, осадивший город. Георгий Ярославович бежал. Федор вокняжился в Муроме и привлек на свою сторону большинство бояр, которые «яшася за него». Часть бояр отправилась вместе с князем в Орду (очевидно, за ярлыком на Муромское княжество). Однако и у Георгия Ярославовича в городе остались сторонники. Через неделю после отъезда Федора Георгий Ярославович вернулся в Муром. «Собрав останочные люди муромци», он отправился вслед за племянником в Орду. Здесь им был «суд велик», в результате которого Федор получил ярлык на муромское княжение, ему выдали Георгия Ярославовича. Последний, как отмечают летописцы, умер «с истомы» (по-видимому, насильственной смертью) в том же году (ПСРЛ. Т. 15. Выпуск 1. Стб. 64). Более поздний Владимирский летописец прямо говорит, что князь Федор «умори» Георгия Ярославовича (Там же. Т. 30. С. 111). Поскольку запись о гибели муромского князя находится в летописях перед известием о смерти 21 ноября 1355 года нижегородско-суздальского князя Константина Васильевича, можно заключить, что Георгий Ярославович умер ранее указанной выше даты. Имя Георгия Ярославовича было занесено в синодики муромского в честь Преображения Господня мужского монастыря и Никольского собора в городе Зарайске.

Рассказы об обновлении Мурома и о трагической гибели Георгия Ярославовича вошли в большинство текстов так называемой лаврентьевско-троицкой группы летописей, в XV - середине XVI веков неоднократно включались с разной степенью сокращения в общерусские летописные своды. В 40-х годах XVI века они были использованы Ермолаем (Еразмом) при создании Повести о Рязанском епископе Василии («О граде Мураме и о епископьи его, како преиде на Рязань»), согласно которой Георгий Ярославович был инициатором поставления святителя. Распространенная редакция Повести о Рязанском епископе святом Василии вошла в Житие благверного муромского князя Константина и его детей Михаила и Феодора, написанное Ермолаем (Еразмом) в связи с канонизацией князей в 1547 году, и была использована тем же автором в Повести о Петре и Февронии . Установление почитания Георгия Ярославовича в Муроме относится к времени не ранее XVII века - после местной канонизации святителя Василия (1609 год). Свидетельствами почитания Георгия Ярославовича являются памятники иконографии. Хотя его имя не включено в список Собора Владимирских святых, установленный при учреждении празднования Собора в 1982 году, Георгий Ярославович изображается на современных иконах Собора Муромских святых.

Исторические источники:

Кушелев-Безбородко. Памятники. Выпуск 1. С. 235-237;

Памятники древней письменности Спасского монастыря в городе Муроме: (Лицевой Синодик и Вкладная книга) / Сообщ.: Н.Г. Добрынкин. Владимир, 1892 год. С. 26;

ПСРЛ. Т. 15. Выпуск 1; Т. 25; Т. 30;

РИИР. М., 1977. Выпуск 2. С. 83;

Присёлков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. СПб., 2002 год (по указ.).

Иконография

Наиболее ранним сохранившимся памятником с изображением Георгия Ярославовича является икона «Святые благоверные князья Константин, Михаил и Феодор Муромские, с 87 клеймами жития» (1714 год) муромского иконописца А.И. Казанцева (МИХМ). Благоверный князь представлен в 72-74-м клеймах иконы, открывающих последний цикл произведения с историей об «обновлении града Мурома » Георгие Ярославовиче и с повестью о святителе Василии, епископе Рязанском. Здесь изображено: вокняжение в Муроме Георгия Ярославовича («прииде из Киева в Муром град»), его правление («постави себе двор и началствоваша во граде Муроме»), обновление им храма Благовещения Богородицы - молебен перед иконой Божией Матери («первоначалную церковь... обновил и епискупа оу той церкви оустроил по прежнему именем Василия»). В 1-й композиции Георгий Ярославович верхом на коне представлен с дружиной у ворот Мурома; во 2-й он восседает на троне с посохом в деснице, перед ним - подданные в виде 3 мужей разного возраста; в 3-м сюжете благоверный князь с народом молится за спиной святителя Василия. Во всех клеймах Георгий Ярославович изображен со сплошным золоченым нимбом как средовек с короткими кудрявыми волосами и небольшой бородой, одет в шубу желтоватого цвета с золотом и темно-зеленое платье, княжескую шапку с опушкой, в последнем клейме голова не покрыта, а его образ по иконографии почти идентичен внешнему облику рязанского великого князя Олега Иоанновича (представлен тоже с нимбом в 85-86-м клеймах иконы).

Иконография данных клейм близка к миниатюрам лицевой рукописи «Сказание о граде Муроме и о епископьи его, како преиде на Резань», написанной на бумаге после четверти XVII века, в конце XIX - начале XX веков И.Г. Блиновым (СПбФИРИ РАН. Собрание Н.П. Лихачёва. № 50). Предполагают, что миниатюрист копировал клейма более ранней несохранившейся иконы с циклом, иллюстрирующим Повесть о святителе Василии Рязанском (Дмитриева Р.П., Белоброва О.А. Петр и Феврония Муромские в литературе и искусстве Древней Руси // ТОДРЛ. 1985 год. Т. 38. С. 174. Примеч. 63). В отличие от иконы 1714 года в изображении молебна Георгий Ярославович не имеет нимба (в других - с нимбом), в 1-й миниатюре жест князя иной - он указывает на город.

Современная иконография Георгия Ярославовича ориентирована на его изображения в клеймах образа 1714 года. Благоверный князь представлен на 2 иконах «Собор Муромских святых» работы И.В. Сухова (муромский Троицкий монастырь). На иконе 1998 года из местного ряда иконостаса (2-я слева от царских врат) он изображен в числе 15 святых самым верхним в левой группе, в княжеской одежде и шапке, с крестом в правой руке, так ккак в местной традиции почитается не только как благоверный князь, восстановивший Муром, но и как мученик, неправедно изгнанный из города и умерший «с истомы» (Рогожский летописец: ПСРЛ. Т. 15. Пг., 1922 год. Стб. 60, 64; Епанчин. С. 49). На другой иконе 1996 года (в настоящее время в церкви в честь Муромской иконы Божией Матери в скиту Троицкого монастыря около деревни Мишино, близ Мурома) Георгий Ярославович представлен среди святых, перед Муромской иконой Пресвятой Богородицы , во 2-м ряду сверху крайним слева. На современных иконах он изображен с нимбом, имеющим только контур, как и другие местночтимые святые.