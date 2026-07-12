ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ

ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ - князь туровский, сын владимиро-волынского князя Ярослава (Иоанна) Святополчича († 1123 год).

Впервые Георгий Ярославович в летописях упоминается под 1144 годом, когда он женился на дочери князя Всеволодка Городенского (не известной по имени). К 1149 году не имевший собственного княжества Георгий Ярославович стал одним из влиятельных советников ростово-суздальского князя Юрия (Георгия) Владимировича Долгорукого в его борьбе за киевский стол с племянником владимиро-волынским князем Изяславом (Пантелеимоном) Мстиславичем , владевшим «отчиной» Георгия Ярославовича. Последний побуждал Юрия Долгорукого к военным действиям и отказу от мирных переговоров, о которых после потери Киева и ряда других неудач просил князь Изяслав. В частности, во время осады Луцка в 1149 году Георгий Ярославович возражал против переговоров о мире, которые предлагал начать Изяслав. Обличение позиции Георгия Ярославовича летописец вложил в уста благверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского, который начал «молитися отцу глаголя, не слушаи Ярославича, примири сыновьца, не губи отчины своея». На этот раз Юрий Долгорукий прислушался к мнению сына, и в Пересопнице был заключен мир (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 325-326; Т. 2. Стб. 391-392). В 1154 году Юрий Долгорукий послал Георгия Ярославовича во главе войска в Пересопницу против Мстислава (Федора) Изяславича, который в результате этого похода был изгнан в Луцк.

В правление на юге Руси Юрия Долгорукого Георгий Ярославович не рассматривался как кандидат на стол в Турове, сюда киевский князь посадил на княжение своего сына благверного князя Бориса Юрьевича. После смерти Юрия Долгорукого (15 мая 1157 года) ситуация изменилась. Ростовцы и суздальцы были изгнаны из Киевской земли, и, очевидно по приглашению местных бояр, в том же году Георгий Ярославович стал правителем Туровского княжества. Летом 1157 года укрепившийся в Киеве черниговский князь Изяслав Давидович вместе с большой коалицией князей предпринял поход против Георгия Ярославовича, желая «под ним взяти Туров и Пинеск» и затем передать Туров Владимиру Мачешичу - младшему сыну киевского князя святого Мстислава (Феодора) Владимировича. Севший в осаду Георгий Ярославович сумел отстоять столицу своего княжества. В 1160 году Георгий Ярославович вместе с половцами предпринял поход на Путивль - владение северских князей, которые претендовали на часть припятских земель, входивших в состав Туровского княжества. Во время похода Георгий Ярославович подчинил Зартый, потерпел неудачу под Вырем, где половецкие отряды в составе его войска были разбиты черниговской ратью во главе с Олегом Святославичем.

В 1160 году против Георгия Ярославовича собралась новая, более представительная коалиция князей. Ее возглавил владимиро-волынский князь Мстислав Изяславич, к которому присоединились Ярослав и Ярополк Изяславичи, а также Владимир и Ярополк Андреевичи, Владимир Мачешич. Трехнедельная осада Турова вновь была безрезультатной. В 1161 году Георгий Ярославович заключил мирный договор с киевским князем святым Ростиславом (Михаилом) Мстиславичем, чем прекратил покушения на занятое им княжество со стороны потомков киевского князя свяьлшл Мстислава (Феодора) Владимировича. С этого года войска Георгия Ярославовича стали участвовать в общерусских делах: в 1161 году в числе прочих князей он отправил вместе с сыном Святополком свою рать на Слуцк, который захватил его недавний противник князь Владимир Мачешич.

Поддержкой Георгия Ярославовича пользовался святитель Кирилл, поставленный, по мнению А.А. Мельникова (Мельнiкаў. С. 26-27, 55-56), в 1159 году на Туровскую епископскую кафедру «умоленьем князя и людей того града» (Никольский. С. 63). В годы правления в Турове Георгия Ярославовича святитель Кирилл полемизировал с Климентом Смолятичем , переписывался с князем Андреем Боголюбским, обличал Ростовского епископа Феодора (Феодорца).

Последнее упоминание о Георгие Ярославовиче относится к началу 1167 года, когда его сын Иоанн вместе с другими русскими князьями участвовал в походе против половцев. В 1170 году правителем Турово-Пинской земли летопись уже называет сына Георгия Ярославовича Святополка. Георгий Ярославович имел 5 сыновей: Святополка, Иоанна, Глеба, Ярослава, Ярополка и 2 дочерей: Малфриду, в 1166 году вышедшую замуж за Всеволода, сына луцкого князя Ярослава Изяславича, и Анну, ставшую 2-й женой киевского князя Рюрика (Василия) Ростиславича.

О высоком авторитете Георгия Ярославовича свидетельствует «Слово от жития святого Феодосия Печерского», под 3-м мая включенное во 2-ю редакцию Пролога. В «Слове» киевский князь Изяслав (Димитрий) Ярославич упоминается как «прадед благовернаго, нищелюбиваго и милостиваго князя Георгия» (ГИМ. Син. № 246. Л. 87, 2-я половина XIV века). В другом проложном сказании - «Слове о Мартине мнисе, иже бе в Турове» (27 июня) - рассказывается о том, что монах Мартин принял явившихся ему и облегчивших его страдания святых князей Бориса и Глеба за слуг пинского князя Ярослава - сына Георгия Ярославовича (Прилуцкий Пролог - РНБ. СПбДА. А.I.264. Т. 2. Л. 166, 1-я четверть XV века). Как старший среди потомков великого князя Изяслава Ярославича, Георгий Ярославович являлся ктитором и обладателем прав на киевский во имя великомученика Димитрия Солунского мужской монастырь, а как единственный наследник (внук) великого князя Святополка (Михаила) Изяславича - на Златоверхий киевский во имя архангела Михаила мужской монастырь, в котором были похоронены его дети - туровские князья Святополк (1190 год) и Глеб (1195 год). Еще в начале XVI века. Успенский собор Турова получал подтверждения на владения, данные ему первыми туровскими князьями, в том числе, по-видимому, Георгия Ярославовича.