ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) СВЯТОСЛАВИЧ

ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) СВЯТОСЛАВИЧ - князь смоленский (1386-1404 годы, с перерывами), князь новгородский (1404-1406/1407 годы), новоторжский (1407 год), 2-й сын великого князя смоленского Святослава (Севастиана) Иоанновича.

В источниках Георгий Святославович упоминается с 1386 года, когда в войсках отца вместе со старшим братом Глебом Святославичем и двоюродным братом Иоанном Васильевичем он принял участие в походе с целью возвращения города Мстиславля , захваченного литовскими правителями. Во время похода, как отмечают летописцы, смоленские князья жестоко расправлялись с подданными Литовского великого княжества: «Воюючи землю Литовскую, а кого где изъимавши, и мучаху нещадно различными казньми, мужеи, и жон, и детеи, а иных в ызбы насажавше, и запирающе, и зажигаху» (ПСРЛ. Т. 35. С. 64, 70 и др.). 18 апреля 1386 года смоленская рать подошла к Мстиславлю и осадила город. 29 апреля, после того как на помощь осажденным подошли литовские войска во главе со Скиргайло, соправителем литовского великого князя, смоляне потерпели сокрушительное поражение в битве на реке Вихре. Князья Святослав и Иоанн Васильевич были убиты, раненый Георгий Святославович и его брат Глеб были взяты в плен. Вскоре литовская рать из-под Мстиславля появилась под Смоленском, город сдался и заплатил выкуп. Гедиминовичи передали смоленский стол Георгию Святославовичу, который в сентябре 1386 года в Вильно заключил с польским королевством Владиславом (Ягайло) и Скиргайло договор о союзе и об оказании военной помощи литовской стороне, а также о своем разрыве с полоцким князем Андреем Ольгердовичем , сторонником московского великого князя святого Димитрия Иоанновича. Относительная мягкость, с какой литовские правители обошлись со смоленским князем, во многом объясняется родственными связями: Георгий Святославович был женат 1-м браком на племяннице Скиргайло, жена участвовавшего в походе литовского князя Витовта Анна была родной сестрой смоленских князей. В соответствии с договором в 1390 года, когда Витовт при поддержке Тевтонского ордена начал борьбу за литовский великокняжеский трон, брат Георгия Святославовича Глеб выступил против Витовта на стороне Ягайло и Скиргайло. В этой войне Глеб Святославич был вновь взят в плен и уведен в Литву.

В 1392 году, после установления мира между Ягайло и Витовтом, реальная власть в Великом княжестве Литовском перешла к последнему. Георгий Святославович поначалу поддержал Витовта и даже участвовал в походе на Витебск против Свидригайло. Здесь смоленский князь дал клятву верности Витовту, который подтвердил его права на Смоленск. Однако вскоре произошел разрыв, причиной которого стал захват Георгем Святославовичем оршанских волостей, которые он раздал своим боярам. Изменение позиции Георгия Святославовича по отношению к Витовту, по-видимому, стало следствием укрепления отношений смоленского князя с рязанским великим князем Олегом (Иаковом) Иоанновичем, на дочери которого Георгий Святославович женился, вероятно в начале 90-х годов XIV века. Витовт передал Смоленск Глебу Святославичу, а Георгий Святославович выделил Рославль.

В 1395 году среди многочисленных сыновей Святослава Иоанновича началась борьба за перераспределение владений в неподвластной Литве части Смоленского княжества. Возможно, в поисках поддержки в этой борьбе Георгий Святославович отправился к князю Олегу Рязанскому. Пока он отсутствовал, 28 сентября 1395 года Витовт захватил Смоленск, взял в плен всех находившихся здесь во главе с Глебом Святославичем местных князей и поставил в городе своих наместников. «Литовская метрика» в 40-х годов XV века сообщает о том, что по настоянию Витовта со Смоленской кафедры был удален святитель Михаил. 6 апреля 1396 года во епископа Смоленского был хиротонисан Насон, хиротонию возглавил митрополит Киприан. В 1396 году в Смоленск на встречу с Витовтом приезжал великий князь московский Василий I Димитриевич, в 90-х годах поддерживавший дружественные отношения со своим тестем. Зимой 1395/1396 года Витовт послал рать во главе с князем Лугвенем (Семёном), разорившую рязанские земли.

После поражения 12 августа 1399 года на реке Ворскле войск Витовта от ордынцев хана Темир-Кутлуя и эмира Едигея власть литовского великого князя на русских землях ослабла. В битве на Ворскле погибли соперники Георгия Святославовича за власть в Смоленске - литовский наместник князь Ямонт (Иоанн) и Глеб Святославич . К 1400 году упрочились дружеские связи смоленского князя с московским великим князем Василием I, брат к-рого звенигородско-галичский князь Георгий (Юрий) Димитриевич женился в Москве на дочери Георгия Святославовича Анастасии. В 1401 году Георгий Святославович при поддержке Олега Рязанского начал борьбу за возвращение Смоленского княжения. В августе князья подошли к Смоленску. В городе начались «мятежь и крамола», т. к. «инии Витовта хотяаху, а иные князя Юрья отчича». На стороне Георгия Святославовича было большинство горожан, которые «не могуще тьрпети налоги, насильства от иноверных от Ляхов» (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 391). После переговоров смоляне открыли Георгию Святославовичу городские ворота. Сидевший здесь в осаде ставленник Витовта бывший черниговский князь Роман Михайлович был арестован и казнен, такая же судьба постигла смоленских и брянских бояр, которые «не хотели отчича князя Юрья». В ответ осенью 1401 года Витовт совершил поход на Смоленск, в продолжение 4 недель безуспешно осаждал его, был вынужден отойти, «взем мир с княземь Юрьемь по старине». После ухода войск Витовта в городе «крамола бысть велика, людии посекоша много» (Там же. С. 390-391; Т. 25. С. 231 и др.). Согласно Краткой Волынской летописи, продолжились казни бояр, поддерживавших литовского великого князя (Там же. Т. 35. С. 121).

Георгий Святославович искал союзников в борьбе против литовского правителя. В июне 1402 года смоленский князь заключил мир с Великим Новгородом. Очевидно, к этому же времени относятся попытки Георгия Святославовича получить помощь от Тевтонского ордена (LECUB. Т. 4. № 1654). В мае-июне 1402 года рязанский князь Олег Иоаннович организовал в поддержку Георгию Святославовичу поход под командованием своего сына Родослава на принадлежавший литовцам Брянск. Однако на границе под Любутском рязанская рать была разбита войсками литовских князей Лугвеня Мстиславского и Александра Стародубского, князя Родослава взяли в плен.

Ситуация еще более осложнилась для Георгия Святославовича после смерти 5 июля 1402 года его тестя и покровителя князя Олега Иоанновича, новый правитель Рязанского княжества благоверны князь Феодор Ольгович, женатый на сестре Василия I Софии, по отношению к Витовту придерживался дружественного нейтралитета. В 1403 году по приказу Витовта князь Лугвень вновь атаковал Смоленск, захватил Вязьму, в литовский плен попали брат Георгия Святославовича Иоанн и вяземский князь Александр Михайлович. В начале весны следующего года Витовт при поддержке князей Корибута, Лугвеня и Свидригайло предпринял новый крупномасштабный поход на Смоленск и осаждал его в продолжение 7 недель, используя новое оружие - пушки. Несмотря на то что город ему взять не удалось, литовские войска разорили окрестности Смоленска.

В этой трудной ситуации смоленский князь сообщил Василию I о своем желании перейти к нему на службу («даючися ему сам и со всем своим княжением» - ПСРЛ. Т. 6. Выпуск 1. Стб. 523). Георгий Святославович уехал в Москву, взяв с собой чудотворную Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия», которую Василий I поместил в Благовещенском соборе Московского Кремля (в 1456 году по просьбе Смоленского епископа Мисаила икона была возвращена в Смоленск). В отсутствие князя Витовт вновь осадил Смоленск, который сдался 26 июня 1404 года Витовт взял в плен и отправил в Литву супругу Георгия Святославовича, арестовал смоленских князей, казнил или изгнал из города бояр - сторонников Георгия Святославовича - и вновь посадил в Смоленске своих наместников. Более того, в Москву отправился посол Витовта «по князя Юрья... на взыскание его» (Там же. Стб. 523-524, ср.: Т. 4. Ч. 1. С. 395, 397). Не желая ссоры с литовским правителем, Василий I отверг предложение Георгия Святославовича о службе. Вместе с сыном Федором и служившими ему вяземскими князьями - братьями святым Симеоном и Владимиром Мстиславичами бывший смоленский князь бежал в Великий Новгород. Опасавшиеся агрессивных планов Витовта новгородцы дали Георгию Святославовичу, полководческий талант которого был хорошо известен, «в кормление» большое число городов - Русу, Ладогу , Орехов (Орешек), Торжок, Волок Ламский, Порхов, Вышгород, Высокое, Кошкин, Корелу, Терский берег.

В 1406 году в связи с началом военного конфликта между Василием I и Витовтом Георгий Святославович уехал из Новгорода в Москву и был принят на службу к великому князю (по новгородским источникам, это произошло осенью 1406 года, по московским - зимой 1406/1407 года). Василий I пожаловал Георгию Святославовичу и благоверному князю Симеону Вяземскому «в кормление» Торжок. Здесь между князьями произошел конфликт, рассказ о котором содержится в Софийской I летописи старшего извода (1-я четверть XV века), а также в московских летописных сводах 2-й половине XV - начала XVI веков и основанной на них «Книге Степенной царского родословия»; летописи 1-й половине XV века - Новгородская I младшего извода, московская Троицкая - о конфликте не сообщают. Георгий Святославович насильно привел к себе на двор жену князя Симеона благверную княгиню Иулианию Вяземскую, «хотя с нею жити». Сопротивлявшаяся княгиня ранила Георгия Святославовича ножом. В ответ Георгий Святославович убил князя Симеона, а княгиню Иулиании «повеле рукы и ногы отсещи и в реку въвергоша». После этих злодеяний Георгий Святославович не мог оставаться в Торжке, т. к., по словам летописца, «бысть ему в грех и в студ велик», и бежал в Орду, надеясь на покровительство хана Шадибека. Однако Шадибек в результате новой замятни в Орде был свергнут 20 июля 1407 года Булат-Салтаном. Георгий Святославович отправился обратно на Русь. По пути он остановился в Веневе во имя святителя Николая Чудотворца женском монастыре на южной окраине Рязанского княжества, где после нескольких дней болезни скончался; монастырская братия «проводиша его честно».

Георгий Святославович имел сыновей Романа, Федора и дочерей Анастасию и неизвестную по имени княжну, ставшую 1-й женой литовского великого князя Свидригайло.

Сообщение о смерти Георгия Святославовича, как полагал А.Г. Кузьмин, записал рязанский летописец, в 1-й четверти XV века оно было использовано при создании Софийской I летописи старшего извода, позднее - в общерусской Троицкой летописи 1408/1409 года (сохранена в переработке, предпринятой после 1422 года). Белорусско-литовские летописи не знают о возвращении Георгия Святославовича на Русь и полагают, что князь умер в Орде (Там же. Т. 35. С. 32, 54). Поздняя «Хроника Литовская и Жмойтская» содержит неверную информацию о том, что Георгий Святославович уехал в Венгрию, где «в войску будучи, под некоторым замком постреленый, умер» (Там же. Т. 32. С. 77). В «Истории Польши» Я. Длугош упоминает о смерти Георгия Святославовича в войсках императора Сигизмунда I Люксембурга в 1420 году, что является результатом отождествления Георгия Святославовича с его сыном Федором, который в 1412 году уехал из Новгорода в Западную Европу и в войсках императора погиб на войне с гуситами 14 июля 1420 года.

По-видимому, после взятия Смоленска в 1514 году войсками великого князя Василия III Иоанновича имена Георгия Святославовича и Федора были внесены в великокняжеский синодик (РГАДА. Ф. 375. № 89. Л. 1 об.). В конце 50-х - начале 60-х годов XVI века рассказы Никоновской летописи (создана в 20-х годах XVI века) о борьбе Георгия Святославовича с Витовтом за Смоленск, о злодеянии, совершенном Георгием Святославовичем, о покаянии и о последующей богоугодной жизни князя были после переработки включены в Степенную книгу. В XVII-XVIII веках рассказ об убийстве Георгием Святославовичем князя Симеона и княгиню Иулиании вошел в Житие благверной княгини и в «Сказание о убиении святаго князя Симеона Мстиславича и целомудренные его княгини Иулиании и о князе Юрии Смоленском».

Почитание Георгия Святославовича в Веневом монастыре прослеживается со 2-й половины XVII века. В 1698 году южный придел монастырского Никольского собора был освящен во имя великомученика Георгия; в XVIII - начале XIX веков было украшено каменное надгробие князя. Очевидно, в 1-й половине XVIII века на основе Степенной книги было составлено краткое Житие Георгия Святославовича, встречающееся в рукописных сборниках (например: РГБ. Ф. 209. № 558, начала XIX века). После закрытия Венева мон-ря и преобразования Никольского собора в приходскую церковь (1782 год) был упразднен придел великомученика. Георгия (1828 год), годом раньше обветшавшее надгробие Георгия Святославовича было заменено на деревянное. По наблюдениям Е.Е. Голубинского, в конце XIX века в Никольской церкви продолжали чтить память Георгия Святославовича, на его гробнице служили панихиды. «В надписи, читаемой на гробнице князя Юрия и не особенно давно сделанной, совсем умалчивается об его злодеянии и говорится об его удалении из Торжка, что «преблагий Бог вложил в душу сего праведнаго оставить тщету века сего и искать место для спасения души его»» (Голубинский. С. 343). В настоящее время могила Георгия Святославовича утрачена.