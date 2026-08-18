ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ИГОРЕВИЧ

ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ИГОРЕВИЧ - князь рязанский, сын рязанского князя Игоря Глебовича († 1195 год).

Сведения о муромо-рязанских князьях скудны, поскольку местное летописание сохранилось крайне фрагментарно. Дополнительные сложности вносит генеалогическая путаница, характерная для Повести о разорении Рязани Батыем , которая служит одним из основных источников сведений о гибели Григория Игоревича. Повесть является составной частью Повестей о Николе Заразском (Зарайском) и, по общепринятому до недавнего времени мнению Д.С. Лихачёва, сложилась, вероятно, в XIV веке, хотя восходит к рассказам XIII века. Однако в последнее время Б.М. Клосс, развивая точку зрения А. Поппе, попытался доказать, что весь комплекс Повестей о Николе Заразском был составлен в 1560 году на основе Московского летописного свода 1479 года.

Впервые Григорий Игоревич упоминается в летописи под 1207 годом: 22 сентября великий князь владимиро-суздальский Всеволод (Димитрий) Юрьевич Большое Гнездо «повеле изъимати» и заточить во Владимире Григория Игоревича с его старшим братом Ингварем и несколькими другими рязанскими князьями по обвинению (справедливость которого под вопросом) в сговоре с черниговскими князьями. На свободу рязанские князья вышли в 1212 году, после смерти Всеволода. Каким именно уделом в Рязанском княжестве владел Григорий Игоревич до и после пленения, неизвестно. Следуя спрямленному родословию, приведенному в списке рязанских князей в приложении к Воскресенской летописи (ПСРЛ. Т. 7. С. 243), Юрия Рязанского, фигурирующего в 1207 году, в историографии иногда отделяют от Юрия, погибшего в 1237 году, считая первого братом, а второго сыном Ингваря Игоревича (смотри, например: Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в Х - 1-й половины XIII веков М., 1977 год. С. 127, 132-133). Однако тот факт, что Григорий Игоревич не назван в связи с трагическими для рязанских князей событиями 20 июля 1217 года, когда шестеро из них были коварно убиты в Исадах под Рязанью собственным братом князем Глебом Владимировичем, не может служить основанием для предположения, что к этому времени Григория Игоревича уже не было в живых. Ведь в рассказе Новгородской Первой летописи о нашествии монголо-татар на Муромо-Рязанскую землю, который лучше всего отразил историческую основу Повести о разорении Рязани, рязанский князь прямо назван «Юрьем, Инъгворовым братом» (НПЛ. С. 74).

После смерти Ингваря Игоревича, которая в летописях не отмечена, а у В.Н. Татищева отнесена к 1235 году (Татищев В.Н. История Российская. М., 1964. Т. 3. С. 230; проверить достоверность этой даты нечем), Григорий Игоревич остался старшим среди рязанских князей, под рукой которого в 1237 году выступили его племянники благоверные князья Олег (Косма) и Роман Ингваревичи. (Вероятно, именно Григорий Игоревич имеется в виду в жалованной грамоте рязанского великого князя Олега Иоанновича (1350-1402 годов) (АИ. Т. 1. № 2), в которой «князь Юрьи» поименован в ряду строителей Успенского собора в Рязани наряду с Ингварем Игоревичем и Олегом Ингваревичем, занимавшим рязанский стол до 1258 года) Когда в конце 1237 года монголо-татары подошли к границам Рязанского княжества, Григорий Игоревич отказался подчиниться требованию Батыя дать «десятину во всем», одновременно отправив посольство к владимиро-суздальскому князю святому Георгию (Юрию) Всеволодовичу с просьбой о помощи. Рязанский по происхождению рассказ об этих событиях, вошедший в новгородское летописание, ставит в вину Георгию Всеволодовичу, что тот не внял просьбам рязанских князей. Однако из самого рассказа видно, что суздальские войска под предводительством благоверного князя Всеволода (Димитрия) Георгиевича и воеводы Еремея все же выступили, но опоздали и вместе с войсками Романа Ингваревича были разбиты монголо-татарами под стенами Коломны. Крест, установленный на валах городища Станции Рязань в память защитников города. Фотография. 2005 год.

16 декабря 1237 года Григорий Игоревич был осажден в Рязани, 21 декабря город пал. Во время разгрома столицы княжества погиб и Григорий Игоревич с супругой и матерью, причем о последней (благоверной княгине Агриппине) сообщает только Повесть о разорении Рязани. Повесть же вводит в рассказ о последних днях Григория Игоревича ряд подробностей: увещание к братьям (надо: племянникам) о том, что лучше «испити чашу смертную за святыа Божиа церкви и за веру христьянскую», «нежели в поганой воли быти»; моление в кафедральном Успенском соборе перед иконами Пресвятой Богородицы, святого Николая и святых Бориса и Глеба; благословение от епископа. Не все эти подробности могут быть признаны достоверными, т. к. по летописным источникам известно, например, что Рязанского епископа во время осады в городе не было. Согласно Повести, тела Григория Игоревича, его жены и других погибших рязанских князей были погребены в Рязани вернувшимся сюда князем Ингварем Ингваревичем, которого нашествие застало в Черниговской земле; впрочем, другими источниками такой князь не засвидетельствован. Уникальным является также сообщение Повести о том, что у Григория Игоревича был сын - княживший в Зарайске благоверный князь Феодор Георгиевич. Он претерпел мученическую смерть в ставке Батыя, куда был послан отцом для переговоров. Однако, как показал В.А. Кучкин, Зарайск как город появился только в 1527-1531 годах, ранее это было село с церковью во имя святителя Николая.

В память о рязанцах, защищавших город в 1237 году, на валах городища Станции Рязань в 1997 году был воздвигнут белокаменный крест. В 2005 году у подножия валов на берегу Оки в память о погибших в 1237 году были установлены деревянное распятие и памятная гранитная плита.