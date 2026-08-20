ГЕОРГИЙ XII

ГЕОРГИЙ XII - Багратиони, последний царь (с 1798 года) Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва (Восточная Гру­зия).

Сын Ирак­лия II. Во­зоб­но­вил Ге­ор­ги­ев­ский трак­тат 1783 года . Час­тые на­бе­ги лез­гин из Да­ге­ста­на, по­пыт­ки иранского Фетх-Али-ша­ха на­вя­зать свою опе­ку Восточной Гру­зии и внутренние рас­при скло­ни­ли Георгия XII про­сить императора Пав­ла I при­нять Карт­ли-Ка­хе­тин­ское цар­ст­во под власть Рос­сии. Скон­чал­ся, не до­ж­дав­шись воз­вра­ще­ния сво­их по­слов из Рос­сии. Ма­ни­фест Пав­ла I о при­со­еди­не­нии Восточной Гру­зии к Рос­сии был под­твер­ждён Алек­сан­дром I. По­сле смер­ти Георгия XII и вво­да российских войск в Восточную Гру­зию его сын Да­вид не на­сле­до­вал пре­сто­ла, а Карт­ли-Ка­хе­тин­ское цар­ст­во бы­ло уп­разд­не­но.