ГЕОРГИЙ ВЕЛИКИЙ КОМНИН

ГЕОРГИЙ ВЕЛИКИЙ КОМНИН - император Трапезундской империи (1267 - июнь 1280 года).

2-й сын трапезундского императора Мануила I Великого Комнина и Ирины Сирикены. Пытался существенно изменить внешнеполитический курс Трапезундской империи. Был противником заключения унии с Римско-католической Церковью и находился в оппозиции к византийской империи Михаилу VIII Палеологу. Трапезундская империя стала одним из центров эмиграции антиуниатов, поддерживавших притязания Георгия Великого Комнина на византийский трон. Георгий Великий Комнин вел переговоры с королем Сицилии Карлом Анжуйским , врагом Константинополя. Желая ослабить зависимость империи от ильханов, он ориентировался на их соперников - ханов Золотой Орды и мамлюкского султана Египта Бейбарса I. Выдал сестру или дочь за царя Картли Димитрия II, возможно обострив отношения с царем соседней Имерети Давидом VI Нарином. После отступления ильханов из Анатолии и смерти Бейбарса в 1277 года ильхан Абака вызвал Георгия Великого Комнина на суд-яргу. По пути в Тебриз в июне 1280 года Георгий Великий Комнин был схвачен архонтами, совершившими государственный переворот в Трапезунде, и выдан монголам. На трапезундский престол был возведен младший брат Георгия Великого Комнина Иоанн II . Вероятно, Георгий Великий Комнин сумел оправдаться перед ильханами и был отпущен. В 1284 году он попытался собрать войско и напасть на Трапезунд, но был захвачен в плен. Дальнейшая его судьба неизвестна.