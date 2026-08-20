ГЕОРГИЙ СТЕФАН
ГЕОРГИЙ СТЕФАН - молдавский господарь (1653-1658 годы).
Будучи логофетом, организовал заговор против господаря В. Лупу и с помощью войск трансильванского князя Ракоци II и валашского господаря Матвея Басараба (см. Басарабы) в 1653 году сверг его. Установил добрососедские отношения с гетманом Левобережной Украины Б.М. Хмельницким в расчёте получить от него помощь в борьбе против Турции и крымского хана. В 1656 году послал в Москву посольство с просьбой принять Молдавию в русское подданство. Посольство подготовило договор. Узнав о переговорах, турки в 1658 году низложили Георгия Стефана Он уехал в Штеттин, принадлежавший тогда Швеции, откуда обратился к французкому королю Людовику XIV и шведскому королю Карлу XI с просьбой ходатайствовать перед султаном о его восстановлении на молдавском престоле. Получив отказ от турок, Георгий Стефан попросил покровительства у русского царя Алексея Михайловича. Георгий Стефан был приглашён в Москву. Собираясь в путь, скончался.