ГЕОРГИЙ ПИСИДА

ГЕОРГИЙ ПИСИДА - византийский поэт.

Ро­дом из ма­ло­ази­ат­ской провинции Пи­си­да. Слу­жил диа­ко­ном в хра­ме Святой Со­фии в Кон­стан­ти­но­по­ле, а так­же при­двор­ным ар­хи­ва­риу­сом при Ирак­лии I , во­енные по­бе­ды ко­то­ро­го вос­пел в ря­де эпических по­эм. Сре­ди со­чи­не­ний Георгия Писиды - ре­ли­ги­оз­но-мо­ра­ли­стическая по­эма о со­тво­ре­нии ми­ра «Шес­тод­нев» («‘Εξαήμερον», славянский перевод 1385 года), по­свя­щён­ная пат­ри­ар­ху Сер­гию, у ко­то­ро­го слу­жил сек­ре­та­рём; по­эма «О суе­те жи­тей­ской» («Εἰς τόν μάταιον βίον »). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись ям­бы и свет­ские эпи­грам­мы Георгия Писиды. По­этическому ма­не­ру Георгия Писиды, сле­до­вав­ше­го клас­сическим об­раз­цам, от­ли­ча­ет яс­ность, чёт­кость фор­мы, скру­пу­лёз­ное со­блю­де­ние мет­рических ка­но­нов.