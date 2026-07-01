Геoргий Пахимeр (1242, Никея ‒ ок. 1310, Константинополь)

Геóргий Пахимéр (1242, Никея — ок. 1310, Константинополь) — византийский философ, историк, ученый, церковный деятель. Родился в семье, бежавшей от латинского завоевания из Константинополя в Никею. После 1261 переехал в Константинополь, где под руководством Георгия Акрополита получил блестящее образование, включавшее философию, риторику, физику и математику. В 1277 Г. П. стал диаконом, ок. 1285 получил высокие церковную и государственную должности (стал протекдиком и дикеофилаком) и вошел в состав клира Константинопольского Патриархата. Г. П. являлся также учителем в Патриаршей школе, где преподавал аристотелевскую философию. Был противником заключения унии с Римско-католической церковью. Перу Г. П. принадлежит «История» в 13 книгах, написанная в мемуарно-историографическом жанре. Сочинение охватывает период с 1260 до 1308 и является продолжением исторического труда Георгия Акрополита. Г. П., основываясь на соб­ственных наблюдениях, повествует о правлении первых двух императоров из династии Палеологов (Михаила VIII и Андроника II). В центре внимания историка оказываются споры вокруг унии с католической церковью, полемика с арсенитами, которые отстаивали независимость церкви от вмешательства императоров, дело Иоанна Векка, древние церковно-политические проблемы эпохи. Г. П. отражает главные проблемы своего времени: тяжелые последствия нашествия турок на Малую Азию, проблема засилья латинян и конфронтация в обществе по униатскому вопросу (см. Униат­ская церковь). Г. П. выдвигает тезис о бедственном состоянии государ­ства, превращении исторического процесса в «смуту событий» (это выражение — лейтмотив всего произведения). «История» Г. П. исполнена ощущением надвигавшейся беды и тревоги за будущее.

Важное место в истории византийской культуры занимают его философские, риторические, религиозные и филологические сочинения. Помимо «Истории» Г. П. написал «Трактат об исхождении Святого Духа», ряд риторических сочинений, схолии к Гомеру, «Обзор четырех свободных искусств», очерк аристотелевской философии, пара­фраз Ареопагитик, стихи о физике, описания площади Августейон, а также письма. Эпитафия Г. П., составленная его учеником — поэтом Мануилом Филом, называет сферой деятельности усопшего помимо риторики и философии еще и право. Его творчество, не противореча в целом классическим византийским нормам, во многом близко духу произведений эпохи «палеологовского гуманизма». Кроме многочисленных цитат из классических авторов и образных заимствований из античной мифологии, Г. П. было присуще понимание глубинного смысла древних текстов (прежде всего Гомера), значения редких архаичных слов и выражений.

Соч.: История о Михаиле и Андронике Палеологах. Рязань, 2004.

Лит.: Бибиков М. В. Историческая литература Византии. СПб., 1998; Arnakis G. George Pachymeres — a Byzantine Humanist // Greek Orthodox Theological Review. 1966/1967. Vol. 12. P. 161—167; Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiiner. Bd. I. München, 1978. S. 457; Schmid P. Zur Chronologie von Pachymeres // Byzantinische Zeitschrift. 1958. Bd. 51. S. 82—86. Т. В. Кущ.