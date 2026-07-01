ГЕОРГИЙ ПАХИМЕР

Византийский историк, писатель, церковный деятель.

Получив образование в Никее, Г.П. после 1261 г. переехал в Константинополь, где стал учеником Георгия Акрополита. Позднее Г.П. вошел в число патриаршего клира и дослужился до высоких должностей. Будучи поборником православия и греческого патриотизма, Г.П. являлся активным противником унии и латинофильства.

Перу Г.П. принадлежит 13-томная «История» или «Исторические записки», охватывающие время 1255-1308 гг. Сочинение Г.П., основанное на личных наблюдениях и информации «из первых рук», содержит наиболее обстоятельный и в целом беспристрастный рассказ о царствованиях императоров Михаила VIII и Андроника II. В труде Г.П., продолжающим «Историю» Георгия Акрополита, особое место уделено церковно-идеологическим спорам, сотрясавшим и без того ослабленную страну. Положение империи также не остается без внимания Г.П., отдающего себе отчет в плачевном положении теснимой с Востока и Запада Византии.

Г.П. – блестяще образованный человек с разносторонними интересами – оставил богатое наследие в теологической, математической, риторической, а также правоведческой сферах.

Сочинения:

История о Михаиле и Андронике Палеологах / Пер. под ред. В.Н. Карпов. СПб., 1862.

Автор статьи: А. Н. Слядзь