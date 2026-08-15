Геoргий Маниaк (ум. 1043)

Геóргий Маниáк (ум. 1043) — византийский полководец и узурпатор. Отличался высоким ростом, силой и воинской доблестью. Г. М., вероятно, армянин по происхождению, сделал карьеру при императоре Романе III Аргире. Сначала стратиг небольшой восточной фемы, затем катепан (наместник) Нижней Мидии, получил последовательно титулы протоспафария, патрикия и магистра. Проявил себя как талантливый полководец, одержав ряд побед над арабами на Востоке. В 1032 овладел Эдессой (см. Эдесское графство). Около 1034 управлял Васпураканом. В 1037 назначен стратигом фемы Лонгивардия. В 1038 отправлен на Сицилию для борьбы с арабами. В экспедиции участвовали также варяги вместе с будущим норвежским королем Харальдом Суровым и норманны , в том числе — Вильгельм Отвиль, будущий граф Апулии. Г. М. одержал ряд побед над сиракуз­ским эмиром и завладел Мессиной (1038) и Сиракузами (1040). Вскоре варяги и норманны поссорились с Г. М. и покинули Сицилию. Сам Г. М. по навету командующего флотом Стефана (мужа сестры императора Михаила IV), которого он оскорбил, был схвачен и в оковах доставлен в Константинополь, после чего арабы быстро вернули себе завоеванное византийцами восточное побережье Сицилии. После освобождения из тюрьмы Г. М. направлен в 1042 в Южн. Италию в качестве катепана для защиты от норманнов. Из-за интриг его давнего противника Романа Склира император Константин IX Мономах потребовал возвращения Г. М. из Италии. Отказавшись повиноваться, Г. М. поднял военный мятеж (1042—1043). Провозгласив себя императором, он переправился с войсками в Диррахий (1043) и двинулся на столицу. В сражении под Фессалоникой Г. М. одержал победу над правительственной армией, но погиб в сражении. Его отрубленную голову выставили на всеобщее обозрение в Константинополе.

Ист.: Михаил Пселл. Хронография. Краткая история // Пер., ст., прим. Я. Н. Любарского; пер. Д. А. Черно­глазова, Д. Р. Абдрахмановой. СПб., 2003. С. 94—97.

Лит.: Васильев А. А. История Византийской империи. Т. 1/ СПб., 1998; Острогорский Г. История Византийского государства. М., 2011; Angold M. The Byzantine Empire, 1025—1204. A Political History. London—New York, 1997. Т. В. Кущ.