ГЕОРГИЙ ЛАПИФ
ГЕОРГИЙ ЛАПИФ - византийский ученый, писатель (XIV века).
О его жизни и трудах сообщает в «Истории» Никифор Григора, опираясь на рассказ своего ученика Агафангела, гостившего у Георгия Лапифа на Кипре в 1347-1349 годах (Niceph. Greg. Hist. 25). Георгий Лапиф происходил из богатой и знатной кипрской семьи, жившей неподалеку от города Лапиф (античная Лампуса), откуда и пошло родовое прозвище. Близость к правителям Кипра Лузиньянам и широкая благотворительная деятельность снискали Георгию Лапифу широкую известность как на его родном острове, так и в Византийской империи. На собственные средства он выкупил из плена многих православных христиан (Ibid. 28-29).
Разносторонняя образованность Георгия Лапифа, обладавшего познаниями в богословии, философии, математике, астрономии, ставит его в ряд выдающихся ученых той эпохи. Экономическое процветание Кипрского королевства в правление Гуго IV де Лузиньяна (1324-1359 годы), покровительствовавшего Георгию Лапифу, способствовало расцвету интеллектуальной жизни. Ученого, прекрасно владевшего греческим и латынью, часто приглашали для богословских диспутов в присутствии короля, и он неизменно побеждал своих западных оппонентов мастерством силлогистики и начитанностью в святоотеческих сочинениях.
По богословским убеждениям Георгий Лапиф был антипаламитом и поддерживал дружеские отношения с Григорием Акиндином и Никифором Григорой. Их переписка содержит много подробностей о развитии исихастских споров. Показательно также, что Георгий Лапиф был, по свидетельству императора Иоанна VI Кантакузина, единственным антипаламитом за пределами Византии (Cantacus. Hist. IV 24). Мнение Р. Гийана и Э. Цолакиса о том, что в конце жизни Георгий Лапиф переменил отношение к учению святого Григория Паламы, оспаривает Ж. Надаль.
Из многочисленных сочинений Георгия Лапифа целиком сохранились лишь 2: нравоучительная поэтическая импровизация из 1491 стиха и поэма «Что сказала бы Богородица, видя Христа на кресте в святую и великую Пятницу». Сохранились также фрагменты изложения веры, составленного Георгием Лапифом с катехизаторскими целями (Parisin. gr. 2662. Fol. 96-97), и схематического разъяснения основных положений веры и таинств (Parisin. gr. suppl. 689. Fol. 30). Георгий Лапиф сформулировал ряд философских вопросов, разъяснение на которые дал Варлаам Калабрийский. Кроме того, ему, возможно, принадлежит перевод латинского астрономического трактата (так называемых Толедскими таблицами) и небольшой текст об астролябии (Vat. gr. 212. Fol. 1r - 104v, автограф Георгия Лапифа).