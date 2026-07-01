ГЕОРГИЙ ЛАПИФ

ГЕОРГИЙ ЛАПИФ - византийский ученый, писатель (XIV века).

О его жизни и трудах сообщает в «Истории» Никифор Григора , опираясь на рассказ своего ученика Агафангела, гостившего у Георгия Лапифа на Кипре в 1347-1349 годах (Niceph. Greg. Hist. 25). Георгий Лапиф происходил из богатой и знатной кипрской семьи, жившей неподалеку от города Лапиф (античная Лампуса), откуда и пошло родовое прозвище. Близость к правителям Кипра Лузиньянам и широкая благотворительная деятельность снискали Георгию Лапифу широкую известность как на его родном острове, так и в Византийской империи. На собственные средства он выкупил из плена многих православных христиан (Ibid. 28-29).

Разносторонняя образованность Георгия Лапифа, обладавшего познаниями в богословии, философии, математике, астрономии, ставит его в ряд выдающихся ученых той эпохи. Экономическое процветание Кипрского королевства в правление Гуго IV де Лузиньяна (1324-1359 годы), покровительствовавшего Георгию Лапифу, способствовало расцвету интеллектуальной жизни. Ученого, прекрасно владевшего греческим и латынью , часто приглашали для богословских диспутов в присутствии короля, и он неизменно побеждал своих западных оппонентов мастерством силлогистики и начитанностью в святоотеческих сочинениях.

По богословским убеждениям Георгий Лапиф был антипаламитом и поддерживал дружеские отношения с Григорием Акиндином и Никифором Григорой. Их переписка содержит много подробностей о развитии исихастских споров. Показательно также, что Георгий Лапиф был, по свидетельству императора Иоанна VI Кантакузина , единственным антипаламитом за пределами Византии (Cantacus. Hist. IV 24). Мнение Р. Гийана и Э. Цолакиса о том, что в конце жизни Георгий Лапиф переменил отношение к учению святого Григория Паламы, оспаривает Ж. Надаль.

Из многочисленных сочинений Георгия Лапифа целиком сохранились лишь 2: нравоучительная поэтическая импровизация из 1491 стиха и поэма «Что сказала бы Богородица, видя Христа на кресте в святую и великую Пятницу». Сохранились также фрагменты изложения веры, составленного Георгием Лапифом с катехизаторскими целями (Parisin. gr. 2662. Fol. 96-97), и схематического разъяснения основных положений веры и таинств (Parisin. gr. suppl. 689. Fol. 30). Георгий Лапиф сформулировал ряд философских вопросов, разъяснение на которые дал Варлаам Калабрийский . Кроме того, ему, возможно, принадлежит перевод латинского астрономического трактата (так называемых Толедскими таблицами) и небольшой текст об астролябии (Vat. gr. 212. Fol. 1r - 104v, автограф Георгия Лапифа).