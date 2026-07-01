ГЕОРГИЙ ЛАКАПИН

ГЕОРГИЙ ЛАКАПИН - византийский ученый, ритор и грамматик.

Родился в знатной констатинопольской семье. Был учеником школы Максима Плануда в монастыре Хора вместе с Иоанном Заридом. Входил в литературный кружок в Константинополе при императоре Андронике II Великом Комнине . В 1299/1300 году находился вместе с императором в Фессалонике и состоял, вероятно, на службе у логофета стад (министра гужевого транспорта) Иоанна Факраба. Переписывался с Иоанном и Андроником Заридами, Михаилом Гаврой и врачом (актуарием) Иоанном Захарией. Сохранилось 24 письма Георгия Лакапина к указанным лицам и 8 писем к нему, которые он распределил по разделам, и они использовались в качестве учебника по риторике (в том числе итальянскими гуманистами). В 1515 году были изданы во Флоренции. Кроме того, Георгий Лакапин издал 264 избранных письма ритора Ливания и отредактировал его «Жизнеописание», составленное Евнапием (рубеж IV-V веков), написал грамматические пояснения и комментарии к 1-й и 2-й книгам «Илиады» Гомера и к «Энхиридиону» Эпиктета. Сохранились также отрывки стихов Георгия Лакапина.