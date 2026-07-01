ГЕОРГИЙ КИПРСКИЙ

ГЕОРГИЙ КИПРСКИЙ - византийский географ (VII века).

О его жизни ничего не известно, кроме места рождения - город Лапиф на Кипре. Географический трактат Георгия Кипрского сохранился в составе компиляции IX века, приписанной некоему Василию Армянину из Ялимбаны. В сочинении содержится информация об административно-территориальном делении Византии . Списки городов, крепостей, «климатов», островов, гаваней и проч. (по-видимому, неполные) составлены по областям империи: Италийская «эпархия» (префектура) с центром в Риме , Африка, Египет и Восток, включая Сирию, Палестину, Месопотамию , Армению и Кипр. В рукописной традиции к трактату Георгия Кипрского примыкают перечни церковных кафедр.